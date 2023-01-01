ТОП-5: Самые смелые в постели знаки зодиака

Одна из главных составляющих частей счастливых любовных отношений – это интим. Кто-то воспринимает близость между партнёрами, как данность: отбыл и хорошо, а кто-то ведёт себя как ас своего дела – он готов на всё, даря своей второй половинке незабываемые впечатления. Астрология подскажет, представители каких зодиакальных созвездий очень рискованные в постели.

5 знаков Зодиака, самых горячих в постели

Овен. Представители этого знака Зодиака привыкли во всём быть впереди, и интим – не исключение. В постели он готов на всё, лишь бы им восторгались. Тщеславие Овна и бурная фантазия делают из него лучшего любовника, доводящего своего партнёра до седьмого неба. У него нет границ – он воплощает даже самые смелые идеи. Умело подогревает атмосферу и разжигает воображение как своё, так и второй половинки. Лев. Он привык доминировать в постели и не стесняться своих желаний. Обожает новые впечатления, поэтому в кровати устраивает целое шоу, где нет запретов, но есть постоянные эксперименты. Лев интересуется, о чём мечтает партнёр, чтобы обязательно воплотить это в жизнь. Он может завести даже самого стеснительного человека, потому что в его арсенале есть не только игривые разговоры, но и разные приспособления из специализированных магазинов, где он постоянный клиент. Весы. Очень заботливые любовники, которые всегда готовы к экспериментам, чтобы отыскать то, что сможет доставить партнёру удовольствие. Их острый ум и тонкое чувство юмора также добавят изюминку в интимные отношения: они с лёгкостью раскрепостят вторую половинку, наговорят ей массу комплиментов, тем самым подняв самооценку, и просто подарят незабываемые эмоции. С представителями этого знака Зодиака не бывает скучно – они всегда берут от жизни лучшее и одаривают этим своего партнёра, в том числе и в постели. Скорпион. Великий манипулятор, который умело соблазняет понравившегося человека с лёгкостью, прямиком направляя его в постель, где он творит чудеса. Прирождённый лидер, обожающий доводить своего партнёра до вершин блаженства, знакомя с новыми и даже опасными вещами. Скорпион – настоящий бог в интиме, который знает все его тонкости, начиная от зарождающейся страсти и заканчивая одержимостью. Близость с этим зодиакальным созвездием никогда не забудешь, потому что это неповторимые эмоции, которые способен подарить только он. Водолей. Никогда и никто не может подумать, что этот внешне сдержанный и часто безэмоциональный знак Зодиака полон страсти и огня, который партнёра доводит своим умением в постели до вершины блаженства. Притом, к интиму он склоняет ненавязчиво и спонтанно, благодаря своему магнетизму, чтобы потом без табу и комплексов соблазнять и покорять, не стесняясь сказать то, что приятно ему, и расспросить о предпочтениях второй половинки, чтобы воплотить их в жизнь.

Эти смелые знаки Зодиака в постели творят чудеса, даря своим партнёрам незабываемые впечатления и эмоции. Но не стоит забывать, что всё-таки интим без любви никогда не принесёт счастья и радости от постельных игр, поэтому чувства – превыше всего.