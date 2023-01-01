Самый глубокий страх отношений вашего парня, основанный на его знаке зодиака

Женщины думают, что только они боятся допустить ошибки в любовных отношениях, которые часто приводят к разладу. Но у парней тоже масса страхов, которые они стараются тщательно скрыть грубостью, загадочностью, обманом и т.п., но астрологи их легко раскусили. Они смогли установить самую большую боязнь мужчин в зависимости от их зодиакального созвездия.

Мужские страхи в любви согласно их знаку Зодиака

Овен. Как только он вступает в отношения, то делает всё возможное и невозможное для своей возлюбленной, чтобы показать ей, насколько он заботлив и внимателен. Но чем больше он вкладывается, тем сильнее боится, что ему не ответят взаимностью – это его самый большой страх. В какой-то момент он даже начнёт отстраняться, так как боится потерять любимую.

Телец. Ему трудно посвятить всего себя возлюбленной, так как он боится, что как только покажет свою симпатию к ней, он станет для неё неинтересен. И сколько бы она ни уверяла Тельца в том, что любит его искренне, горячо и страстно, он всё равно будет в этом сомневаться. Именно поэтому его поведение иногда настолько странное и отстранённое. Переубеждать этот упёртый знак Зодиака бесполезно.

Близнецы. Они весёлые, общительные люди, поэтому не удивительно, что их самый большой страх — скука. Близнецу становится нелегко продолжать отношения, в которых партнёр не растёт вместе с ним, ведёт одинокий образ жизни и отвергает веселье. Конечно, вторая половинка не должна становиться для него неким аниматором, но пусть не забывает, что пассивность и консервативность его страшат.

Рак. Этот мужчина очень эмоционален и не боится это показывать. Ради своей любимой он готов на многое, но и в ответ он ждёт того же. И если она не отвечает взаимностью, его это ранит. И это самый большой страх Рака – снова оказаться в таких же отношениях, где его недооценили и недопоняли. Найти ту, которая будет с ним на одной волне, ему очень сложно, поэтому он всю жизнь живёт с этой боязнью.

Лев. Парень этого знака Зодиака будет делать широкие жесты, заботиться о своей любимой, чтобы она чувствовала себя особенной. Но и сам он любит быть в центре внимания, так как природа наградила его огромным эго. Лев любит, чтобы последнее слово оставалось за ним и именно он должен принимать все важные решения. Вот собственное эго Льва и пугает. Он думает, что девушка не увидит его любви, потому что решит, что он эгоист. Но спорить с природой он не может.

Дева. Дева постоянно анализирует каждый аспект отношений и обычно застревает на негативе. У него есть склонность создавать проблемы там, где их нет, и он это знает, поэтому самый глубокий страх Девы, что его аналитические, а иногда и придирчивые подходы оттолкнут возлюбленную. Поделать с этим он ничего не может, поэтому заранее начинает себя накручивать, тем самым ещё более усугубляя свою боязнь.

Весы. Очень хитрый и непостоянный знак Зодиака. Бывают дни, когда он ласковый и нежный, а бывает, что он ведёт себя отстранённо – либо проводит время в одиночестве, либо общается с друзьями. Такое поведение объясняется тем, что он начинает чувствовать большую любовь, которая его безумно страшит, ведь он может потеряться в своих чувствах. Поэтому он ищет защиту у тех, кто сможет его переключить.

Скорпион. Девушка, находящаяся в отношениях со Скорпионом, достаточно скоро поймёт, что единственный темп, в котором могут развиваться с ним отношения, — медленный, очень-очень медленный. Хотя интимная сторона с этим страстным знаком Зодиака явно не будет скучной, в отличие от эмоциональной, потому что Скорпион очень боится, что если он раскроет свою душу, то возлюбленная тут же воспользуется этим, а после потеряет интерес.

Стрелец. Его самый большой страх в том, что он непреднамеренно причинит боль своей второй половинке. Потому что, даже если всё идёт хорошо, и он очень увлечён отношениями, всё равно он боится, что однажды этого будет недостаточно. Ведь по своей натуре Стрелец - авантюрист и может в любой момент переключиться с любимой на что-либо другое, чем сильно её обидит.

Козерог. Козерог серьёзно относится к отношениям. Не оставляет всё на волю случая. Если говорит, что любит, то в доказательство своих чувств вложит сердце и душу. Вот почему самый большой страх Козерога заключается в том, что возлюбленная не так серьёзно станет относиться к отношениям, как он. И вся его любовь и усилия окажутся напрасными, если оба не будут желать друг от друга одного и того же.

Водолей. Он умеет сделать так, чтобы возлюбленной с ним было комфортно и уютно. Водолей обладает удивительной силой заставлять девушку принимать себя такой, какая она есть. Она с каждым днём станет себя больше и больше любить, потому что Водолей будет подчёркивать её уникальность, привлекательность и особенность. Вполне естественно, что он хочет того же признания и боится, что не получит его. Если он только почувствует, что вторая половинка хочет его изменить или вторгнуться в личное пространство, это вызовет серьёзные проблемы в отношениях.

Рыбы. У этого чувствительного знака есть пунктик, что мужчина не должен никому показывать свою уязвимую сторону, даже женщине, которую любит. Поэтому он держит всё внутри. Естественно, больше всего он боится, что девушка может принять его чувства за слабость, а постоянное желание находиться рядом с ней – за прилипчивость.

Если вы будете знать самый глубокий страх отношений вашего парня, основанный на его знаке зодиака, то сможете предупредить его боязнь, а значит, сделать отношения крепкими и длительными.