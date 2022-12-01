ТОП-5: Знаки, которые не умеют модно одеваться, и самый модно одетый знак зодиака

Когда дело доходит до моды, то есть две категории людей. Первые – те, кто считает своим долгом иметь хотя бы две-три эксклюзивные вещи, чтобы все вокруг ими восхищались и восторгались их супермодностью. И вторые – для которых мода стоит на последнем месте. Спрашивается, в чём причина такой неприязни к моде? Безразличие, занятость или же сфера, в которой человек работает? Ничего из этого: вина лежит на знаке зодиака! Для некоторых из них одеваться — это просто обязанность, навязанная обществом. Для них неслыханно тратить сотни евро на пару кроссовок или десятки тысяч на часы. Большая часть их финансов уходит на еду и отдых.

5 самых немодных знаков Зодиака

Дева. Представители этого зодиакального созвездия очень ценят своё время, поэтому и стараются не тратить его на всякие походы по магазинам. Выбор наряда обычно происходит быстро, и вещи подбираются комфортные и простые. Но это не значит, что они совсем плохо одеваются. У них прекрасный вкус. Будучи земным знаком, Девы предпочитают сшитую на заказ одежду с минимальным вырезом и нейтральными тонами, чтобы она была уместна и на работе, и на романтическом свидании, и на прогулке с друзьями. И вот когда такая одежда найдётся, они её будут носить очень долго, как говорится, до дыр.

Близнецы. Они любят шопинг, и проводят в походах по магазинам много времени, но их двойственная натура не даёт возможности определиться, какой наряд им всё-таки подходит. Поэтому вещей у Близнецов очень много, причём дорогих, эксклюзивных и стильных, но вот сочетаться они точно не будут. Скорее всего, на этом знаке будут надеты кроссовки – это их любимая обувь, элегантный костюм и шапка. В результате они будут выглядеть нелепо, но при этом очень довольными собой. И переубедить в обратном их невозможно. Этот знак продолжит наряжаться по-своему.

Козерог. Этот знак просто не понимает, как можно тратить время на выбор одежды, выискивая супермодное. Козероги одеваются элегантно, но никогда не станут жертвовать комфортом в пользу мимолётного тренда. Их девиз – функциональность и удобство, поэтому в их гардеробе не найдётся большого количества нарядов. Возможно, они приобретут пару платьев на выход и базовый комплект для ежедневной носки. Однако подбирать носочки в тон к остальной части гардероба они точно не станут. Простота не сделает их привлекательными и яркими, зато им будет комфортно.

Скорпион. Представители этого знака стараются подобрать выигрышный образ из эксклюзивных вещей, чтобы подчеркнуть свою красоту, но у них это несильно получается. Выглядят они часто безвкусно, хотя одеты в дорогую и модную одежду, для поисков которой могут потратить целый выходной день. Объясняется это тем, что Скорпионы с презрением относятся к общепринятым трендам, и мода – не исключение. Их гардероб перенасыщен рисунками, аксессуарами, вставками и другими деталями, портящими общее впечатление. Зато другим они идеально подбирают вещи, поэтому к их мнению стоит прислушиваться.

Рыбы. У них нет чувства вкуса, поэтому им так тяжело выбрать трендовую одежду, даже имея кругленькую сумму для её приобретения. В их гардеробе есть вещи, которые они ни разу так и не надели, потому что не нашли подходящие составляющие для идеального комплекта. Но даже если им что-то посоветует стилист или человек, разбирающийся в моде, не факт, что они его послушают, потому что в душе боятся оказаться в центре внимания. А трендовая одежда, по их мнению, однозначно привлечёт к ним заинтересованные взгляды окружающих. Поэтому они выберут что-то малоприметное, пусть и из модного бутика.

Интересно, кто самый модный знак Зодиака? Конечно же, Лев. Любители моды, они не могут (а главное, не хотят) остаться незамеченными. Лучше быть странным, чем стандартизированным для толпы. Для представителей этого созвездия очень важно одеться так, чтобы все вокруг восхищались. Поэтому довольно часто Львы выбирают трендовые и суперброские вещи, которые смогут впечатлить окружающих.