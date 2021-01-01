5 причин, почему женщины живут дольше мужчин?

Питание, лайфстайл, наличие вредных привычек многие считают основными факторами, влияющими на продолжительность жизни. Так, да не совсем. Оказывается, немаловажен ещё и пол. Угадайте, кому с рождения повезло больше? Конечно же, представительницам слабого пола. Они не только раньше уходят на пенсию, но ещё и имеют фору +9 лет. Известно также, почему женщины живут дольше мужчин. Подробнее остановимся на причинах и перспективах, но сперва ознакомимся с цифрами.

Со статистикой не поспоришь

Усреднённый показатель, по данным Росстата, - 72,9 года. При этом большинство мужчин доживает до 69 лет, а женщины аж до 78.

Спешим порадовать тех, кого огорчили цифры. В не таком уж далёком 1930 году реальная продолжительность жизни была почти в 2 раза меньше: всего 43 года. Ощутимая разница связана не только с политической стабильностью. Прогресс в медицине, снижение детской смертности, комфортные условия существования – основные факторы, обеспечившие рост.

Показатель характеризует позитивная динамика, ежегодно он увеличивается на 6-11 месяцев. Итого, за последнее двадцатилетие +8.

Правда, в США, Японии и европейских странах люди живут ощутимо дольше. Средняя отметка – 82 года. Разрыв между полами, в сравнении с Россией, в 3 раза меньше. Мировой лидер – Монако, где люди умирают в 90 лет.

Почему женщины живут дольше мужчин: 5 причин

Обратите внимание, не все моменты определяет генетика. Лайфстайл в списке, а этот фактор зависит от нас самих.

Структура женской митохондриальной ДНК более устойчива, чем мужская, к генетическим мутациям, ответственным за процесс старения. Эффективность иммунной системы. Внутренняя защита слабого пола от бактериальных инфекций и отдельных болезней сильнее за счёт выработки эстрогена. Мужчины больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Эта распространённая причина занимает ключевое место, особенно в конце фазы зрелости и начале «третьего» возраста. Высокая стрессоустойчивость. Дамы, когда эмоционально не справляются со сложной ситуацией, более охотно принимают антидепрессанты и успокоительные средства. Тем самым они лучше заботятся о здоровье психологическом и физическом. Стиль жизни. Общее понятие объединяет тяжесть труда, заботу о теле, соблюдение диеты и комфортность существования. Кроме того, слабый пол менее склонен к перегибам с табаком и алкоголем.

Радужные перспективы сильного пола

Учёные обнадёживают тенденцией к уменьшению разницы. Исследователи Имперского колледжа Лондона утверждают, что к 2030 году она составит меньше двух лет – всего год и 9 месяцев. Социолог Мейхью Лесли прогнозирует, что в 2032 году справедливость восторжествует, и разрыв полностью сойдёт на нет.

Аргументы специалистов в пользу увеличения продолжительности жизни мужчин:

снижение смертности от ДТП;

выравнивание показателей распространённости вредных привычек;

пропаганда ЗОЖ и повсеместное увлечение диетами;

достижения в лечении заболеваний сердца.

Чтобы убедиться в правильности выводов учёных, осталось подождать всего 10 лет. А вы как думаете, почему женщины живут дольше мужчин?