10 причин, почему мужчина до сих пор не женат

Холостякам надоело отвечать о причинах своего одиночества. Одни отшучиваются, другие – придумывают какие-то нереальные ответы, третьи – говорят заученную фразу, что просто не встретили свою единственную, ну а четвёртые – молчат. Но, как считают психологи и социологи, на самом деле есть 10 причин, почему парни, находясь в довольно зрелом возрасте, не женятся.

Топ-10, почему парни остаются холостяками

Низкая самооценка. Парень считает себя некрасивым, неумным, неуспешным, поэтому думает, что и девушка видит его таким же. Да, он влюбляется, думает о ней, но боится даже представить, как подойдёт к ней, ведь явно она, такая умная, преуспевающая красотка, отвергнет его ухаживания. Если же девушка начинает проявлять к нему внимание, то он считает, что она над ним просто издевается. Лучше много. Есть парни, которые придерживаются мнения, что лучше жить в одиночестве, но при этом встречаться с несколькими девушками одновременно. Стабильные отношения ему не интересны, ведь это так скучно. К тому же, холостяки, в отличие от женатых мужчин, вольны делать всё, что только пожелают – их никто не осудит и не заставит выполнять то, что ему не хочется. Недавний разрыв. Тяжёлый предыдущий роман или же непростое расставание может надолго отбить охоту у парня строить серьёзные отношения. Он становится более настороженным, никому не доверяет и не верит в то, что его могут любить, а не использовать в своих целях. Вечный любовник. У него могут быть дети от нескольких женщин, с которыми он никогда не состоял в официальных отношениях, потому что застрял в романтическом периоде, выхода из которого даже не пытается искать. Ему и так комфортно. Ведь быть просто любовником, значит быть свободным – никто не займёт полку в шкафу, никто не поставит зубную щётку в стаканчик, никто не разбросает свою косметику. Он – единственный владелец своего пространства. Он небогат. Сколько девушек считает, что её мужчина обязан её обеспечить с ног до головы, водить по ресторанам, дарить дорогие подарки и возить на курорты. Некоторые парни на это не обращают внимания, но есть и такие, которые понимают, что не способны сделать так, чтобы женщина была счастлива с ним – нищим и финансово нестабильным. Супер ответственный. Он осознаёт, что если решится на женитьбу, то ему придётся нести ответственность за всю семью: дом – полная чаша, ни в чём не нуждающаяся жена и дети, а также правильное планирование будущего всех родных и близких. Ведь получив статус супруга, он тут же становится главой семьи. Такая ответственность не даёт ему спокойно жить и получать удовольствие от совместной жизни с любимой женщиной. Когда он начинает думать о будущем, внутри него растёт огромное напряжение, с которым невозможно справиться. Недоверие. У этого парня множество страхов, из-за которых он не может никому доверять. Он даже с родными и друзьями неоткровенен. Открыть душу перед незнакомой девушкой – для него табу. Поэтому он и предпочитает скорее жить в одиночестве, чем постоянно опасаться, что его могут предать, подставить или же использовать. Влияние семьи. Никогда не стоит забывать о том, что все мы выросли в семье, где есть свои традиции, привычки и отношение к жизни. Если парня растила только мать, то он не представляет, как могут жить муж и жена. Поэтому он либо начинает искать женщину, которая станет для него второй мамой, опекающей и заботящейся о нём, либо избегает близких отношений, ведь довериться он может только матери, а не чужой девушке. Есть и второй вариант, где парень живёт в полной семье, но отца в ней не уважают и не ценят, поэтому у него и вырастает страх, что в его жизни всё будет так же, поэтому нужно этого избегать. Не встретил свою любовь. Мужчина ждёт, что его вторая половинка будет всегда рядом с ним, несмотря ни на что. Она должна быть хозяйственной, прекрасной матерью, хорошим слушателем, а также страстной любовницей. Возможно, таких идеальных женщин и не бывает, ведь у всех у нас есть недостатки, но парень ищет именно такую, поэтому и не женится. Карьерист. Мужчина всё время отдаёт себя работе – у него ненормированный трудовой график, а также постоянные командировки, поэтому вопрос женитьбы у него вечно отодвигается на последний план. Возможно, когда-то он поймёт, что семья важнее, а возможно, он всю жизнь проведёт в достижении карьерных вершин.

Есть и другие причины, почему мужчина не женится, но всё же главная – его не настигла настоящая любовь. Когда он встретит ту, ради которой будет готов на всё, то тут же передумает быть холостяком.