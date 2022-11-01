Вот каким бывшим он будет, судя по его зодиаку

Вы только начали новые отношения, поэтому не хотите думать, каким будет бывшим ваш парень? И зря. Потому что поведение некоторых мужчин может быть довольно негативным.

Овен. Скорее всего, он начнёт говорить о вас гадости, поэтому будьте осторожны. Он считает ваш разрыв своим личным поражением, а значит за это нужно отомстить сполна. Хорошо, что это не продлится слишком долго. Достаточно скоро ему это надоест, и он переключится на кого-то другого, кто его обидел и кому нужно мстить. Таких людей в его жизни всегда много.

Телец. Что чувствует мужчина-Телец после расставания? Самая большая загадка. Потому что он никогда не расскажет вам о своём горе. Даже если ему трудно забыть вас и двигаться дальше, он будет страдать молча. Телец позволит вам идти своим путём, а сам сосредоточится на построении собственного будущего.

Близнецы. Когда вы расстаётесь с Близнецом, то от него можно ждать чего угодно. Иногда он будет игнорировать вас до такой степени, что вы подумаете, что он совсем забыл о вас. Затем вдруг он начнёт писать личные сообщения с весёлыми открытками и мемасиками. Нет, бывший не хочет начать всё сначала. Ему просто приятно с вами общаться. Притом так вести себя он может целую вечность.

Рак. Если вы бросили мужчину-Рака, остерегайтесь его эмоционального шантажа. Он не будет манипулировать вами, чтобы вы вернулись к нему. Вместо этого Рак будет использовать любую возможность, чтобы заставить вас чувствовать себя виноватой. Он никогда не простит вам того, что вы разбили ему сердце.

Лев. Для этого парня вся жизнь - соревнование. Он пытался быть лучше вас на протяжении всех ваших отношений и продолжает делать это сейчас, когда вы расстались. По сути, он сделает всё, что в его силах, чтобы показать вам, чьё сердце больше разбито, кто кого обманул, кто первый начал и кто болезненнее переносит расставание. Ну и, конечно, он здесь жертва.

Дева. Некоронованный король мелочности. Он ничего вам не скажет, но каждый раз, когда вы будете видеть своего бывшего Деву, его отношение к вам будет говорить само за себя. Хуже всего то, что этот парень будет фальшиво вежливым: всегда будет приветствовать вас, но его глаза расскажут, что он на самом деле думает. Вы не можете полностью прекратить общение, потому что он не сделал ничего плохого. С другой стороны, его негативная энергия истощает.

Весы. Мужчина-Весы готов на всё, лишь бы избежать конфронтации. Даже если он затаил на вас злобу, вы об этом никогда не узнаете. Потому что, вероятно, останетесь друзьями. Мысли и чувства Весов после расставания невозможно понять. Потому что он будет дружелюбным, коммуникабельным и даже может показаться супер открытым и откровенным.

Скорпион. Если вы бросили мужчину-Скорпиона, будьте готовы к серьёзной мести. Он не позволит вам просто так разбить ему сердце. Хуже всего в расставании со Скорпионами то, что они никогда не забывают обид. Поначалу может показаться, что он живёт своей жизнью. Однако, если вы перейдёте ему дорогу даже спустя годы после расставания, он позаботится о том, чтобы вы прочувствовали его боль и страдания.

Стрелец. Когда дело доходит до разрыва с любимым человеком, он теряет всё своё достоинство. Стрелец готов сделать всё возможное, чтобы вы были рядом с ним – он пойдёт на любые жертвы и даже унижения. Уйти от него совсем не просто, и это может превратиться в настоящую эмоциональную пытку, притом и для него, и для вас.

Козерог. Не имеет значения, сходит ли Козерог с ума по вам или ему не терпится поставить точку на отношениях, он всегда будет действовать одинаково. Даже не важно, кто был инициатором разрыва, вы навсегда исчезнете из его жизни. Он с лёгкостью прощается с любимым человеком, потому что не хочет потерять своё лицо, сохранить которое для него важнее всего.

Водолей. Будьте осторожны, потому что Водолей, вероятно, продолжит разбивать вам сердце даже после того, как вы расстались. Он приложит все свои усилия и энергию, чтобы испортить вам жизнь. Ему легче попытаться убедить всех вокруг и себя в том числе, что вы никогда не были достойны этих прекрасных отношений. Несмотря на то, что он любил вас по-настоящему (и, вероятно, до сих пор любит), он будет притворяться, что вы никогда не имели для него значения.

Рыбы. Ему очень трудно принять расставание. Он будет изо всех сил стараться выставить вас ужасным человеком, независимо от того, по чьей вине закончились ваши отношения. Притом постарается об этом рассказать всем и вся, чтобы окружающие знали, до какой степени ему было с вами сложно. Продолжаться это может очень долго, даже когда у него появится другая избранница.

Это не означает, что вы не должны встречаться с мужчинами, чей стиль расставания вам не нравится; ведь никогда не знаешь, что может случиться. Это должно послужить вам просто предупреждением, что можно ожидать от любимого человека после расставания.