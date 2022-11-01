Новый год 2023: счастливые приметы

Все обожают Новый год, ведь он приносит веру в хорошее и желание всё изменить к лучшему, начав всё с чистого листа или же усовершенствовав имеющееся. Однако, если верить китайскому календарю, то для того, чтобы 2023 год был удачливым, надо угодить хозяину года – Кролику. Поэтому так важно придерживаться определённых новогодних примет.

Приметы на счастье в 2023 году

Никаких лекарств. Чтобы все болезни исчезли из дома, нужно в полдень 31 декабря высыпать травы, ягоды и корни, хранящиеся для приготовления лечебных отваров, а также таблетки, сиропы и порошки в воду и смыть. Безусловно, всю аптечку опустошать не надо, но от некоторых точно стоит избавиться, чтобы все члены семьи были здоровы. Нет уборке. Убраться в доме нужно именно 30 декабря, тогда в нём будет счастье и радость. Что же касается уборки после новогодней ночи, то она запрещена! Даже если царит хаос, лучше перетерпеть. Хвататься за пылесос, тряпку или веник 1 января, значит, очистить свой дом от счастья и радости. Зато нужно обязательно вымыть посуду, тогда весь год будет сытный. Как ходить в гости. В первый день Нового года супруги должны посетить родных мужа, тогда в семье будет мир и взаимопонимание, а после уже можно поздравить и родственников жены. В чём встречать Новый год? Встречать Новый год в синтетических вещах, значит прожить весь год не свою жизнь. Нужно отдать предпочтение натуральным тканям голубого или белого оттенка. И неважно, старые они или купленные по случаю. В такой цветовой гамме можно с лёгкостью привлечь удачу и благополучие. Украшения дома 2023. Самое главное, чтобы в доме был символ года – Кролик. Только это должно быть не чучело, а фарфоровая или же гипсовая фигурка. Желательно отказаться от искусственной ёлки, а снежинки заменить на фигурки кроликов или котиков. Ни в коем случае не стоит переусердствовать с количеством украшений. Всё должно быть в меру, в серебристых, белых и голубых цветах. Новогодний стол. Новогодний стол должен быть накрыт серебристой скатертью, а ножки стульев оплетены верёвками, как символ связи поколений. Свечи не стоит ставить, потому что символ года будет недоволен, он не терпит огонь. Хорошо, когда стол украсит ваза с сухоцветом пшеницы или ржи для привлечения удачи и финансов. Также важно, чтобы были чаши с водой, так как 2023 год – это год Водяного Кролика, который оценит внимание к своей особе: подарит хозяевам уют и благополучие. Новогодние игры. Ни в коем случае нельзя играть в азартные игры, так как они могут стать причиной бедности в 2023 году. Лучше заменить их на интеллектуальные и весёлые. Тогда хозяин года подарит удачу, радость и счастье. Загадывание желания. У каждого есть заветная мечта, которую можно озвучить в новогоднюю ночь Кролику, чтобы он её воплотил в жизнь. Для этого её нужно написать на листе бумаги и свернуть его в трубочку, которую засунуть вовнутрь мягкой игрушки кролика. Как только начнут бить куранты, нужно взять её в руки и нашептать то, что было задумано и записано на бумаге. После повесить на ёлку и не снимать в течение 3 дней. Возможно, желание исполнится буквально в эти 3 дня, а возможно, и в течение года. Но оно обязательно воплотится в жизнь, если кролика хранить рядом со своими вещами. Он будет напитывать их сильнейшей энергией. Денежный талисман. В новогоднюю ночь нужно взять 10-рублёвую монетку и положить её под бокал с шампанским. Важно, чтобы в полночь капли напитка попали на неё. После её необходимо спрятать в потайном кармане сумки или кошелька и не расставаться с ней в течение всего года. Тратить её нельзя.

Верить этим приметам или нет, дело каждого, однако вера в чудо всегда и всем помогает, поэтому пусть не все, но некоторые ритуалы всё-таки стоит проделать. Счастье обязательно постучится в ваш дом.