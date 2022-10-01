Как одеться на Новый год 2023 на удачу по китайскому календарю

2023 год по китайскому календарю – год Кролика, известного своим вниманием к деталям, поэтому так важно приготовить для празднования его любимую еду, правильно украсить дом, а также выбрать одежду, которая придётся по вкусу хозяину года. Важно, чтобы она была новая, чтобы все прошлогодние беды и разочарования отошли на второй план, как и старые вещи, новый гардероб принесёт только счастье и удачу.

Новогодний наряд 2023, приносящий удачу

Крыса. Нужно нарядиться во что-то кружевное, чтобы выглядеть изящно и удивительно привлекательно. Это может быть как платье, так и топ, блузка, юбка. Желательно красного или чёрного цвета. Сочетать с красивыми украшениями, чтобы придать образу соблазнительности и таинственности.

Бык. Скорее всего, Быкам даже в голову не придёт отправиться за покупками вещей для новогодней вечеринки, ведь у них всё прекрасно в гардеробе – комфортная одежда, в которой удобно двигаться. Отлично! Но она скучна, а в 2023 году нужно выглядеть ярко. Поэтому срочно необходимо подобрать замену в розовых тонах, чтобы притянуть к себе не только восхищённые взгляды, но и лёгкость и беззаботность в свою жизнь.

Тигр. Никаких броских нарядов. Только спокойные и практичные варианты. Но при этом они должны быть элегантные, чтобы привлекали внимание. Цветовая гамма лёгкая и ненавязчивая. Ткани мягкие. Минимум аксессуаров. Тогда и весь год пройдёт легко, просто и без крупных проблем, а мелкие будут не замечены в круговороте приятных событий.

Кролик. Красивый костюм красных, жёлтых или оранжевых оттенков, которые притянут удачу и успех в новом году. А так как это год Кролика, то представителям этого знака можно нарядиться даже в спортивный костюм. Главное, чтобы он был куплен накануне новогодней ночи. И не нужно жалеть денег. Их в 2023 году будет предостаточно.

Дракон. Без дорогих брендов в этом году не обойтись – новая одежда, обувь и аксессуары притянут только положительные эмоции и события. Цветовая гамма светлая, ткани – мягкие и лёгкие, например, шёлк. Облачившись в новый наряд, можно почувствовать себя настолько спокойно и уверенно, что все сомнения в правильности своих планов на будущее тут же уйдут.

Змея. В новогоднюю ночь нужно одеться просто и элегантно. Главное – это гармония с собой. Кричащие наряды, увы, не дадут этого. Поэтому вещи желательно выбирать тёплых оттенков. В качестве аксессуаров лучше подобрать золотые или серебряные изделия, купленные непосредственно перед праздником. Или, что ещё лучше – подаренные любимыми людьми. Тогда они точно принесут удачу.

Лошадь. Надо выбирать вещи в водных оттенках – голубые, светло-зелёные и морской волны. Стиль – элегантность и скромность. Излишества в гардеробе привлекут к себе финансовые проблемы в 2023 году. Вещи рекомендуется выбирать по фигуре, из приятных тканей, следя за общей гармонией, тогда она будет присутствовать и в жизни.

Коза. Розовые или пудровые лёгкие платья, юбки, блузы, костюмы с изобилием кружев – то, что надо для спокойной и тихой жизни, которой так не хватало в 2022 году. Если в гардеробе будут воздушные элементы, то новогодний праздник пройдёт в весёлой и тёплой обстановке. А ведь всем известно, что как Новый год встретишь, так его и проведёшь.

Обезьяна. В новом году этот знак будет любимчиком хозяина года, поэтому можно выбирать одежду на своё усмотрение. Кролику всё придётся по вкусу. Для привлечения денег можно подобрать бархатные или кожаные вещи серого или гранатового цвета. Для успеха в любви – красный атлас, а здоровье улучшит зелёный трикотаж. Можно всё скомбинировать или же «поиграть» с оттенками.

Петух. Классика, которая никогда не уходит из моды, привлечёт в жизнь только хорошее. Из цветов рекомендуется серый, белый и синий. Это может быть платье с декольте или же юбка с разрезом, привлекающим внимание. Немаловажно выбрать правильную причёску – распущенные свежевымытые волосы, украшенные незаметной заколкой. В таком образе удача точно будет на стороне Петуха.

Собака. Чтобы год был удачным, нужно одеться так, как оденется тот, на кого хотелось бы равняться. Узнать о планах своего «кумира» желательно заранее. Если же не получится раздобыть данную информацию, то рекомендуется приобрести одежду пастельных тонов, тогда все неприятности пройдут стороной. Аксессуары не слишком броские.

Свинья. Нужно выбрать вещи ярких оттенков и интересных моделей, тогда и год пройдёт ярко и интересно. Ожидаются путешествия, новые знакомства и другие впечатляющие события, о которых только и приходилось лишь мечтать. С правильно подобранным нарядом на Новый год все мечты станут реальностью.

Зная, как одеться на Новый год 2023 на удачу по китайскому календарю, можно притянуть к себе любовь, финансовую стабильность и здоровье.