5 знаков Зодиака, которым в 2023 году будет лучше не вступать в брак

Так сложилось в нашем обществе, что не иметь пару и жить в одиночестве – ненормально, поэтому многие и стремятся найти спутника жизни, придерживаясь принципа «на безрыбье и рак – рыба». Но астрологи настаивают, что в 2023 году некоторым зодиакальным созвездиям лучше не вступать в брак. И вот почему…

5 зодиакальных созвездий, которым желательно отказаться от отношений

Близнецы. В вашей жизни сейчас происходит много интересного, поэтому вы и не знаете, куда направить свою энергию. Есть чувство, что голова живёт своей жизнью, а сердце – своей, поэтому и творится такой беспорядок в романтическом плане. Любое решение, связанное с любовью, будет неверным, а значит, и не нужно ничего принимать важного. Есть вероятность, что к вам вернётся ваш бывший партнёр, и первая мысль – дать ему снова шанс, тем более о возвращении второй половинки вы думали давно. Но не стоит торопить события. Прежде чем сделать свой выбор, всё тщательно обдумайте и дайте себе максимум времени для окончательного вердикта. Только тогда вы не совершите ошибку, которая навсегда станет главным любовным разочарованием жизни. Весы. Вы в последнее время прошли через многие испытания, но тем не менее боитесь признать, что до сих пор носите тяжёлый эмоциональный багаж. Он не растворится волшебным образом. Хотя вы так на это надеетесь. Вместо того, чтобы бегать от одних отношений к другим, используйте 2023 год для самоанализа, тем более в последнее время эти отношения выглядят как некое развлечение или игра. Поверьте, после расставания они доставляют огромную головную боль другому человеку. Да и вы сами нередко страдаете от них. Пришло время понять, чего вы хотите по-настоящему. И не нужно бояться и сомневаться. Возьмите свою жизнь в свои руки – тогда всё встанет на свои места. Прислушайтесь к своему сердцу и интуиции, тогда вы сможете сделать правильный выбор для своего счастливого будущего. Рак. Вы эмоциональный человек, поэтому ваше сердце легко ранить. Хотя вы в этом и не признаётесь даже себе. В 2023 году вам нужно заняться самоисцелением. Не обращайте внимания на тех, кто постоянно твердит, что хватит страдать, а пора знакомиться, флиртовать и любить. В любовных страданиях нет ничего постыдного. Вместо того, чтобы считать себя слабым, дайте волю своим эмоциям. Это вам поможет очиститься от горестей и разочарований. Такой дар дан не всем. Вы уникальны. Только у вас есть возможность справиться с тем, что причиняет боль, чтобы начать жить с чистого листа, где нет измен и разбитых сердец. Однако не спешите открывать этот следующий лист, пока не закончился предыдущий. В 2023 году постарайтесь на полную катушку насладиться своим одиночеством. Дева. Посмотрите правде в глаза, у вас было более чем достаточно попыток достичь компромиссов с разными людьми и ставить их потребности выше своих собственных. В 2023 году нужно прекратить пытаться себя ломать. Признайтесь, что вам надоело тратить свою энергию на то, чтобы всем вокруг было комфортно. И правильно. Пришло время перенаправить её на себя. Например, отправьтесь в отпуск туда, где вас никто не знает и не сможет «доставать» своими просьбами и желаниями. Здесь вы сможете оставаться собой. Или же, если хватит смелости, эмигрируйте в другую страну, чтобы жить по-другому. Возможно, именно здесь вы и встретите любовь всей жизни. И да, от себя тяжело убежать, но следует попробовать. Ведь звёзды на вашей стороне. Они будут вам во всём помогать. Скорпион. Существует огромная вероятность, что вы встретите в 2023 году интересного человека, в которого даже влюбитесь, но это не значит, что он вам подходит. Будьте осторожны, чтобы не перепутать мимолётное вожделение с настоящей любовью. Как бы ни привлекал новый знакомый, вдруг вошедший в вашу жизнь, доверяйте своей интуиции. Если она шепчет, что он не ваша судьба, то так и есть. Вместо того, чтобы торопить события, делайте шаг за шагом, раскрывайтесь сами и раскрывайте свою вторую половинку. Не бойтесь, что вы её потеряете только потому, что не хотите сразу вступать в отношения. Ведь судьба обязательно найдёт к вам дорогу — в этом нет никаких сомнений — так зачем беспокоиться и переживать. Просто живете и радуйтесь каждому наступившему дню.

Хотите верьте, а хотите – нет, но звёзды предсказывают, что 5 знакам Зодиака лучше не вступать в брак в 2023 году, иначе можно испортить жизнь и себе, и своему партнёру.