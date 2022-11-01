Один знак, с которым вам не следует встречаться в 2023 году, исходя из вашего знака зодиака

2023 год – это год перемен в личной жизни. Многие знаки Зодиака найдут свою любовь, создадут семью или же, напротив, расстанутся со второй половинкой. Но чтобы избежать любовных разочарований, желательно заранее знать, кому какие зодиакальные созвездия лучше избегать.

Знак Зодиака, с которым не рекомендуется встречаться в 2023 году

Овну не нужно встречаться с Козерогом. В этом году Овен может нарушать любые законы, и ему ничего за это не будет. Козерог же привык жить по правилам, что будет безумно раздражать его партнёра, ведь контроль будет установлен и за его действиями. Козерог не сможет снисходительно относиться к спонтанности Овна и его привычке делать всё в последний момент. Кажется, что из-за этого не может быть серьёзного конфликта, но только не в этой паре, где никто не готов идти на уступки. Претензии будут накапливаться и в итоге приведут к разрыву.

Тельцу не нужно встречаться с Водолеем. Если две эти сильные личности решат создать союз, то он будет похож на ад, потому что оба знака в 2023 году претерпевают серьёзные изменения в своей жизни. Телец не сможет справиться с безрассудством и нетерпеливостью Водолея. Он готов убить его словесно. Водолею же непонятны причины злости этого любителя порядка и точности. И если в другое время они могли бы пойти на уступки, то в этом году в их отношениях нет места компромиссу. Каждый будет отстаивать сугубо свою точку зрения, что и станет финалом для их некрепкого союза.

Близнецу не нужно встречаться с Раком. Для Близнецов это год самопознания и стремления к развлечениям. Они решили ничего не планировать и оставить всё, как есть, чтобы наслаждаться своей одинокой жизнью в полной мере. Рак определённо не подходит в качестве партнёра в этот интересный период, потому что он жаждет стабильности и эмоций, которые Близнецы не могут дать в данный момент. Сейчас желания и образ жизни Раков будут крайне скучны для Близнецов. А так как каждый из них излишне занят своими мыслями и собственными интересами, то они не смогут понять друг друга, что и помешает установить тёплые и искренние отношения.

Раку не нужно встречаться с Весами. Весы сейчас заняты своими проблемами. Им важно разобраться в себе и во всём в целом, поэтому они далеки от отношений. Рак же более чем готов. Он хочет совершить и попробовать что-то серьёзное, поэтому будет требовать от партнёра чувственности, нежности и ответственности, тем самым создав проблему. Они просто не смогут дать друг другу того, что им сейчас нужно. Так что если представители этого созвездия ввяжутся в отношения с Весами, то только пострадают от всей этой нестабильности и нерешительности.

Льву не нужно встречаться со Скорпионом. Хотя в постели у них полная идиллия, но в остальном им явно не по пути. На данный момент их два эго слишком велики, чтобы вписаться в одни отношения. Свидание со Скорпионом будет слишком драматичным и слишком сложным для Льва. В этом году им нужен кто-то, кто действительно понимает их и всё, что они пытаются сделать. В основном им нужна поддержка, а не соревнование, а со Скорпионом у них этого не будет. Ему нравится испытывать нервы и терпение Львов до той поры, пока хватает сил, а их у него предостаточно. В итоге их отношения перерастут в ненависть и мстительность.

Деве не нужно встречаться с Тельцом. Всё, что нужно в этом году Девам, — это доброта и внимание. А Телец переживает так много жизненных изменений, что просто не сможет дать Деве желаемого. Скорее, ему сейчас самому нужна поддержка. Его главное желание – переложить свой багаж проблем на плечи партнёра, к чему не готова Дева, так как она период падений пережила в прошлом году. Сейчас у неё время взлётов. И она хочет порхать и летать от счастья, а не слушать постоянное нытьё и недовольство второй половинки. Но так как Дева всегда живёт по правилам, то просто не сможет отказать в помощи, а после решит для себя уйти из этих сложных отношений.

Весам не нужно встречаться с Близнецами. И Весы, и Близнецы находятся на пути самопознания, поэтому объединить две заблудшие души непросто. Хотя это временное состояние, которое очень скоро пройдёт, шансы на то, что им удастся сохранить отношения в этом году, ничтожно малы. Кроме того, в этом году Близнецы будут много жаловаться на несправедливость этого мира. Весы сочтут их недовольства абсурдными и преувеличенными. Когда же Близнецы в очередной раз начнут рассказывать о том, что всё плохо, начнутся ссоры, которые так не любят Весы. Им проще уйти, чем выяснять отношения.

Скорпиону не нужно встречаться со Стрельцом. Хотя поначалу может показаться, что они нашли друг друга, так как между ними будет сильная химия, но в долгосрочной перспективе это не сработает. В этом году Скорпион выходит из своей зоны комфорта. Стены, которые они построили вокруг своего сердца, готовы рухнуть и впустить кого-то внутрь, чтобы испытать настоящую близость. К сожалению, Стрелец не тот человек. Он может «ляпнуть» что-то обидное, а потом даже не извиниться. Скорпион же не сможет простить такое отношение к себе и обязательно «укусит» больно, что и станет причиной разрыва.

Стрельцу не нужно встречаться с Девой. Высокие ожидания и планы, которые Дева строит в этом году, не устроят предприимчивого Стрельца. Стрельцы спонтанны, и им будет казаться, что жизнь по своду правил Девы только замедляет и душит их. Этот оптимистичный знак теряет равновесие и даже впадает в депрессию с такой скучной и мрачной Девой. Если он решит соединиться с ней, то в конечном итоге это приведёт только к недопониманию и обидам с обеих сторон. Соответственно, чтобы не довести друг друга до нервного срыва, они решат просто расстаться.

Козерогам не нужно встречаться с Овном. Эти два знака категорически не должны встречаться друг с другом в этом году. Трудолюбие, самоотверженность и праведность Козерога не будут сочетаться с импульсивным характером Овна, который в 2023 году особенно проявится. Козерог не станет терпеть агрессивность партнёра и ответит холодным и угнетающим молчанием. Их отношения будут похожи на зону боевых действий, потому что они не могут сходиться во взглядах, но и уступить друг другу тоже не готовы.

Водолею не нужно встречаться с Рыбами. Водолеи очень умны, и им нравится, когда вещи остаются приземлёнными и реальными. И хотя они уважают индивидуальность и образ мышления каждого, но Рыб у них не получится понять. Все нереалистичные и гипотетические идеи, которые могут возникнуть у этого знака, будут действовать Водолею на нервы и вызывать всевозможные споры и дебаты, которых никто из них на самом деле не хочет. По итогу обе стороны затаят обиду и решатся на разрыв, который пройдёт очень болезненно, особенно для Водолея, посчитавшего себя виновником разрыва.

Рыбам не нужно встречаться со Львом. Рыбы требуют внимания к своим желаниям и мечтам, и благодарности за всё, что они делают. В 2023 году это особенно проявится. Лев и сам обожает такое отношение к себе, поэтому прекрасно понимает Рыбку, только она не готова к взаимности. Лев поймёт, что энергия была потрачена впустую, поэтому его чувства тут же охладеют. Лев и Рыба не смогут доверять друг другу так, как грезили в своих мечтах, что и приведёт к расставанию. Рыба его будет переживать очень тяжело и долго.

Есть у каждого знака Зодиака человек, с которым не рекомендуется встречаться в 2023 году, чтобы не разочароваться в любви навсегда. Лучше о нём знать заранее и постараться избежать с ним близости.