Чего вы хотите и что вам нужно в 2023 году, исходя из вашего знака зодиака

С наступлением нового года каждый из нас начинает строить планы на будущее, ставить цели, которые, кстати, могут быть, как считают астрологи, не всегда правильные, что и приводит к неприятным последствиям и разочарованиям. Чтобы 2023 год был удачным, нужно прислушаться к астрологическим советам, и изменить свои жизненные цели.

Ваши желания и правильные цели, исходя из вашего зодиакального созвездия

Овен

Что вы хотите? Вы хотите, чтобы каждое мгновение было на счету, поэтому и не желаете упустить ни одной возможности, тем более вашей энергии и уверенности для этого предостаточно.

Что вам нужно? Вам нужно немного успокоиться и сделать шаг назад. Ваши желания — это одно, а ваши потребности — совсем другое. Не поймите это неправильно. Вы, безусловно, должны использовать возможности, которые открываются в этом году, но не любой ценой.

Телец

Что вы хотите? Вы хотите остепениться и найти кого-то, с кем, возможно, проведёте остаток своей жизни. Вам надоело бегать от одних отношений к другим. Наконец, вы готовы к стабильности.

Что вам нужно? Этот год будет для вас спокойным и стабильным. Но для этого вам больше нельзя сидеть на двух стульях одновременно. Вы должны точно следовать задуманному пути, чтобы реализовать свои желания. И не только в личной жизни.

Близнецы

Что вы хотите? Вы хотите в 2023 году испытать всё, что может предложить хорошего жизнь. В этом году нельзя терять время, ведь каждый момент, по вашему мнению, удачен, и вы желаете извлечь из него максимум пользы.

Что вам нужно? 2023 год станет вашим счастливым годом. Вы получите всё, что вам нужно. Но вам не стоит распыляться. Лучше найдите то, что принесёт настоящее счастье, и наслаждайтесь этим.

Рак

Что вы хотите? Перемены — это то, чего вы боитесь больше всего. В этом году вы хотите, чтобы всё осталось по-прежнему. Но ведь известность не означает безопасность.

Что вам нужно? 2023 год не собирается прислушиваться к вашим пожеланиям. Это год позитивных перемен. Чтобы получить от этого удовольствие, вам нужно смириться с тем, что ваша жизнь не может оставаться неизменной вечно. Перемены — совсем не страшно. В вашем случае они ведут только к лучшему.

Лев

Что вы хотите? Ждёте, что такой успешный человек, как вы, таким и останется? Ведь вы так усердно работали и рисковали столькими вещами, что теперь вам не терпится собрать плоды своего тяжёлого труда. Вы хотите, чтобы всё это произошло прямо сейчас.

Что вам нужно? В 2023 году вы получите всё, что хотите. Вы станете по-настоящему влиятельны в своём бизнесе, но вам нужно напомнить себе, что нужно оставаться ответственной и не терять голову из-за мелочей. Держите себя в руках и придерживайтесь правильного пути. Не позволяйте силе, которую вы получаете, опьянить вас.

Дева

Что вы хотите? Вы отчаянно желаете, чтобы всё шло по плану. Ведь он всегда у вас есть. Цели на этот год ясны. Вы считаете, что нашли формулу идеальной жизни, и не хотите всё испортить.

Что вам нужно? 2023 год проверит вас: поставит перед невозможным выбором и вытащит из зоны комфорта. Конечно, это принесёт разочарование, и вам придётся столкнуться с этим как взрослому человеку. Крайне важно, чтобы вы посмотрели в глаза своего страха и решили, какой выбор для вас хорош, а какой нет.

Весы

Что вы хотите? Вы хотите удовлетворить свои собственные потребности в переменах. Прошло много времени с тех пор, как вы начали реализовывать задуманное. Вам в этом году хочется летать, а не ползти. И у вас получается достичь желаемого, но вы не хотите больше прикладывать для этого усилия – пусть всё свершается само по себе.

Что вам нужно? Вам определённо нужно прислушиваться к своим пожеланиям, поставить себя на первое место, а также заручиться поддержкой семьи и друзей. Но вы не должны принимать их помощь как должное или же игнорировать. Подставьте и своё плечо близким, когда это понадобится.

Скорпион

Что вы хотите? Вы чувствуете, что потеряли контроль над своей жизнью. Естественно, вы хотите его вернуть, быть творцом собственного счастья, тем, кто управляет всем.

Что вам нужно? Начните немного больше наслаждаться своей свободой. Причина, по которой ваша жизнь вышла из-под контроля, заключается в том, что у вас есть привычка пускать всё на самотёк, а затем снова обретать контроль. Вам нужно найти золотую середину – держать руку на пульсе, но при этом наслаждаться свободой.

Стрелец

Что вы хотите? По вашему мнению, нет необходимости вносить какие-либо изменения в свою жизнь, а это означает, что вы хотите продолжать преследовать каждую проблему, которая встречается на вашем пути, не задумываясь об этом дважды.

Что вам нужно? Вопреки тому, что вы хотите, в 2023 году вам нужно закончить то, что начали. Иначе ничего не добьётесь. Делайте свои дела постепенно. Только тогда вы будете по-настоящему счастливы и удовлетворены.

Козерог

Что вы хотите? Вы хотите того же, что и всегда. Быть успешными – даже более успешными, чем в прошлом году. Ведь вам никогда не бывает достаточно успеха. Его должно быть очень много, ведь вы столько много работаете.

Что вам нужно? Работа — не смысл жизни. 2023 год напомнит, что иногда нужно делать перерыв. Мир не рухнет из-за того, что вы решили ненадолго остановиться. Жизнь будет продолжаться, даже если вы отдохнёте. Вы всегда можете продолжить с того места, на котором остановились.

Водолей

Что вы хотите? В этом году вы хотите противостоять всем ожиданиям от вас. Вы закончили исполнять желания других людей. Не хотите идти туда, куда хотят остальные, не хотите делать то, что они вам говорят. Вы хотите уважать себя и свои желания. Ваше желание довольно ясно: вы хотите уважать в первую очередь себя.

Что вам нужно? Что вам нужно сделать, так это сосредоточиться на своей жизни и огромном всплеске творчества, расцветающем внутри вас. Не упустите год и будьте настолько творческими, насколько позволяет жизнь. Выйдет что-то шедевральное. Просто делайте то, что считаете правильным.

Рыбы

Что вы хотите? Вы хотите оставить след в мире с помощью чистой любви. Вот почему в этом году вы определённо желаете использовать любую возможность, чтобы сделать мир лучше для жизни.

Что вам нужно? Вам нужно открыть глаза на всё, что происходит вокруг вас. Этот год хочет, чтобы вы внесли некоторые изменения, но не те, к которым вы не готовы. Причина вашей неготовности заключается в вашей импульсивности и в том, что большую часть времени вами руководит сердце, а не разум.

Как видите, чего вы хотите и что вам нужно в 2023 году, исходя из вашего знака зодиака, отличаются. Подумайте над своими желаниями и советами астрологов, чтобы быть счастливым и радостным.