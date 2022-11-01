Одна вещь, над которой вам нужно поработать в 2023 году, исходя из вашего знака Зодиака

Новый год многими воспринимается как некая черта для подведения результатов прошлого и планирования на будущее. И это, как считают астрологи, очень правильный подход, потому что, как бы ни хотелось, чтобы всё в жизни было идеально, каждый допускает ошибки. Астрологи даже проанализировали промахи всех знаков Зодиака и сделали выводы, что каждому из них следует поменять, чтобы 2023 год был более счастливым и удачным.

Одна вещь, которую нужно проработать в следующем году, согласно знаку Зодиака

Овен. Нужно нарисовать плакат со своими промахами или же составить список дел, которые вы точно не хотите совершать снова. Если есть желание, то можно выписать последствия совершённых ошибок. Пропустив через себя все переживания и печальные воспоминания, вы можете быть уверены, что не будете делать то же самое в 2023 году. А значит, сможете сделать свою жизнь радостнее.

Телец. Ваша главная цель на 2023 год – перестать соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете. Пришло время установить некоторые правила и решить, где проходят ваши личные границы. Вы, наконец-то, начнёте ценить себя. Хотя должны были сделать это давным-давно. Поставьте окружающих на место, ведь многие сидят на шее. Не бойтесь последствий. Уйдут те, кто вам не нужен, а те, кто останутся, посмотрят на вас с уважением.

Близнецы. В вас живут две личности – хорошая и плохая. Вместо того, чтобы входить в 2023 год с горечью и негативом, постарайтесь сосредоточиться на положительных вещах, которые произошли с вами за последний год, и попытайтесь повторить их в 2023 году. Будьте носителем собственного счастья и решите оставаться позитивным как можно дольше. Тогда к вам потянутся те, кого вы оттолкнули своей второй – негативной – стороной.

Рак. Такой очень эмоциональный человек, как вы, должен, наконец, перестать притворяться, что всё в порядке, тем самым подавляя свои чувства. В 2023 году пришло время встретиться лицом к лицу с ураганом эмоций, который вы спрятали глубоко внутри. Сдерживать их, особенно когда знаете, что они выходят из-под контроля, — это всего лишь способ продлить нервный срыв, с которым вы обязательно столкнётесь через некоторое время. Никто не может выдерживать это давление слишком долго, и вы – не исключение.

Лев. Это зодиакальное созвездие успешных людей, поэтому вы привыкли, что все ваши желания всегда сбываются, притом без промедления. Но в 2022 году пришло понимание, что это происходит не всегда. Вы столкнулись с неудачей, которая ваш знак Зодиака может загнать в депрессию. Чтобы такое не случилось, нужно ставить в 2023 году небольшие цели, которые точно можно выполнить. Большие же мечты – путь к разочарованиям и печалям, которые вы очень тяжело переносите.

Дева. Из-за ваших постоянных чрезмерных размышлений и аналитического ума вы забываете радоваться жизни. Это действительно грустно, потому что жизнь каждому дана одна. Поэтому начните жить по-настоящему, иначе пожалеете обо всём, что было сделано в прошлом. В 2023 году подумайте о своей жизни и собственных ценностях. Постарайтесь начать с малого, постепенно реализовывая свои цели без страха о последствиях. Скоро вы поймёте, что жить здесь и сегодня – очень приятно.

Весы. В течение нескольких лет, а не только в 2022 году, вы ставили себя на последнее место. Поймите, что выполнять каждое желание окружающих, чтобы им было комфортно и удобно, не очень хорошо для вас в долгосрочной перспективе. Именно поэтому вам нужно поработать над правильной расстановкой приоритетов в 2023 году. Попробуйте поставить себя на первое место и спросить у себя, чего вы хотите. Позаботьтесь о себе, ведь если несчастны вы, то и окружающие тоже становятся несчастливы.

Скорпион. Причина ваших страданий в 2022 году в основном заключалась в том, что вы выбрали окружение не тех людей. Не все желают вам хорошего. Есть много подлых людишек, которые завидуют и хотят вас унизить по любой причине. Вот поэтому, если вы хотите быть счастливее в 2023 году, вам нужно поработать над выбором друзей. Не утруждайте себя общением с теми, кто вас не заслуживает. Это вопрос времени, когда они вас предадут. А они это сделают обязательно.

Стрелец. Самая большая ваша проблема заключается в том, что вы не думаете, прежде чем что-то сделать, а потом об этом очень сожалеете. Что ж, теперь у вас есть шанс всё исправить. Подумайте о своих ошибках и угрызениях совести и постарайтесь не совершать их снова. Вы же не хотите, чтобы прошёл ещё один год недовольства своими действиями или же бездействием. Пусть 2023 год станет временем верных решений и правильных слов, которые принесут только счастье и уверенность в себе.

Козерог. Вы очень успешны, но, к сожалению, считаете это само собой разумеющимся, и доносите этот факт окружающим с некоторым высокомерием и пренебрежением. Будьте честны перед собой: чтобы получить желаемое, вы много трудитесь. Как только вы сможете в этом признаться себе, сразу же вам станет легче переносить ошибки и промахи остальных. В 2023 году, если вы прислушаетесь к данному совету, то сможете кардинально сменить круг своих близких людей, которые станут к вам относиться с любовью и уважением.

Водолей. Тяжело смотреть на такого умного человека, как вы, который весь год вынужден бороться за своё светлое будущее. В 2023 году сосредоточьтесь на своей карьере и решите, чем вы хотите зарабатывать на жизнь. После того, как сможете найти ответ на этот вопрос, тут же вся ваша жизнь поменяется к лучшему. Уйдут тяжёлые мысли. Наступит долгожданный просвет и душевное спокойствие, которое поможет в реализации задумок и целей.

Рыбы. Причина, по которой прошлый год не был таким успешным, как хотелось, заключается в том, что у вас не было чёткого плана. Вы не знали точно, чего хотели. Поэтому вместо того, чтобы постоянно менять свои решения, придерживайтесь одной цели, которая на данный момент является самой важной, и не сдавайтесь, пока не воплотите её в жизнь. Затем переходите к следующей, чётко её выполняя, не отходя от неё, даже если на пути и будут встречаться преграды. Это и есть рецепт вашего благополучного 2023 года.

Это всего лишь одна вещь, которую нужно проработать в следующем году, согласно вашему знаку Зодиака, но сделать это нужно обязательно, чтобы 2023 год стал самым счастливым и успешным.