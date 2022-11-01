5 неожиданных предсказаний Ванги на 2023 год

Слепая ясновидящая Ванга, предсказавшая такие ужасные события, как смерть принцессы Дианы, развал СССР, Чернобыльскую катастрофу и многое другое, сделала несколько предсказаний, касающихся 2023 года.

Что ждёт человечество в 2023 году? 5 предсказаний Ванги

Земля сместится со своей орбиты. Неизвестно, по каким причинам произойдёт смещение Земли с орбиты, но последствия этого могут быть разрушительны. Планета должна находиться в идеальном равновесии, и даже малейшее смещение может привести к критическому изменению климата. Есть два варианта развития событий. Первый – Земля приблизится к Солнцу, из-за чего повысится радиационный фон, температура воздуха вырастет в разы. Соответственно, начнётся таяние ледников и повышение уровня моря. Второй - Земля отойдёт далеко от Солнца, из-за чего может наступить ледниковый период с долгими часами темноты, что вызовет катастрофические последствия для жизни. Биологическое оружие. На данный момент Конвенция Организации Объединённых Наций о биологическом оружии запрещает проведение подобных экспериментов. Однако Ванга предрекала, что одна «большая страна» (предположительно, Китай) всё-таки будет проводить исследования биооружия на людях – им будут вводиться вирусы опасного заболевания, что приведёт к сотням тысяч смертей. Ядерный взрыв. Ясновидящая предупредила о потенциальном взрыве атомной электростанции, не уточнив страну данного бедствия. Однако независимо от места взрыва последствия будут катастрофичны для всего мира – разрушения, пожары, развитие лучевых болезней, инфекционных заболеваний и химических отравлений, а также многочисленные смерти. Солнечное цунами. Приход мощной солнечной бури такого масштаба, которого раньше не было на планете Земля. Это приведёт к повреждению технологий и даже к массовым отключениям электроэнергии и сбоям связи, что может вызвать целый ряд проблем. Землю отбросит в «тёмные века». Прекращение естественных родов. Ванга считала, что они будут запрещены мировыми лидерами. Якобы людей начнут выращивать в лабораториях, где можно будет выбрать внешность ребёнка – цвет глаз и волос, а также его характер. Это, безусловно, одно из самых диковинных предсказаний ясновидящей, но оно подпитывает опасения некоторых по поводу падения рождаемости.

Верить предсказаниям Ванги или нет, дело каждого. Ведь не всё сказанное ею ранее стало реальностью. К тому же, нередко и исследователи неверно трактуют слова ясновидящей. Так что, возможно, 2023 год принесёт только хорошее.