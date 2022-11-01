Гороскопы и предсказания » 5 неожиданных предсказаний Ванги на 2023 год
5 неожиданных предсказаний Ванги на 2023 год
Слепая ясновидящая Ванга, предсказавшая такие ужасные события, как смерть принцессы Дианы, развал СССР, Чернобыльскую катастрофу и многое другое, сделала несколько предсказаний, касающихся 2023 года.
Смотрите также: 6 знаков Зодиака, которые разбогатеют в 2023 году.
Что ждёт человечество в 2023 году? 5 предсказаний Ванги
- Земля сместится со своей орбиты. Неизвестно, по каким причинам произойдёт смещение Земли с орбиты, но последствия этого могут быть разрушительны. Планета должна находиться в идеальном равновесии, и даже малейшее смещение может привести к критическому изменению климата. Есть два варианта развития событий. Первый – Земля приблизится к Солнцу, из-за чего повысится радиационный фон, температура воздуха вырастет в разы. Соответственно, начнётся таяние ледников и повышение уровня моря. Второй - Земля отойдёт далеко от Солнца, из-за чего может наступить ледниковый период с долгими часами темноты, что вызовет катастрофические последствия для жизни.
- Биологическое оружие. На данный момент Конвенция Организации Объединённых Наций о биологическом оружии запрещает проведение подобных экспериментов. Однако Ванга предрекала, что одна «большая страна» (предположительно, Китай) всё-таки будет проводить исследования биооружия на людях – им будут вводиться вирусы опасного заболевания, что приведёт к сотням тысяч смертей.
- Ядерный взрыв. Ясновидящая предупредила о потенциальном взрыве атомной электростанции, не уточнив страну данного бедствия. Однако независимо от места взрыва последствия будут катастрофичны для всего мира – разрушения, пожары, развитие лучевых болезней, инфекционных заболеваний и химических отравлений, а также многочисленные смерти.
- Солнечное цунами. Приход мощной солнечной бури такого масштаба, которого раньше не было на планете Земля. Это приведёт к повреждению технологий и даже к массовым отключениям электроэнергии и сбоям связи, что может вызвать целый ряд проблем. Землю отбросит в «тёмные века».
- Прекращение естественных родов. Ванга считала, что они будут запрещены мировыми лидерами. Якобы людей начнут выращивать в лабораториях, где можно будет выбрать внешность ребёнка – цвет глаз и волос, а также его характер. Это, безусловно, одно из самых диковинных предсказаний ясновидящей, но оно подпитывает опасения некоторых по поводу падения рождаемости.
Смотрите также: Талисман удачи для каждого знака зодиака.
Верить предсказаниям Ванги или нет, дело каждого. Ведь не всё сказанное ею ранее стало реальностью. К тому же, нередко и исследователи неверно трактуют слова ясновидящей. Так что, возможно, 2023 год принесёт только хорошее.
Размещение ссылок в комментариях запрещено!
|Новый год 2023
Гадания Онлайн