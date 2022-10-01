10 вещей, которые нужно знать, прежде чем встречаться с мужчиной-Водолеем

Если на пути женщины встретился симпатичный и непредсказуемый в своих действиях мужчина, который вечно витает в облаках, то велика вероятность, что он родился под знаком Водолея. И это ещё не всё, что нужно знать о таком парне девушке, решившей начать с ним отношения.

10 характеристик мужчин-Водолеев, о которых женщине лучше знать заранее

Мечтатель. Этот мужчина часто погружён в свои мысли. Вернуться на землю Водолею не очень легко, потому что он постоянно думает, как же воплотить свои задумки в реальность. И настолько этим увлечён, что просто отключается от обыденности. На самом деле, этим парням просто необходимо выходить за рамки, потому что это их вдохновляет идти вперёд. С ним не заскучаешь. Эти парни очень активны – они не терпят сидеть на месте. К тому же, они настолько непредсказуемы, что просто не знаешь, что произойдёт через минуту. Водолей может веселиться и сиять от счастья, заражая позитивом и других. Но потом вдруг, как будто кто-то его переключает, он становится грустным и печальным. И поднять ему настроение невозможно. Однако такие перепады настроения не отталкивают от него. Скорее, наоборот, Водолеи всегда желанны в любой компании. Умение убеждать. Даже самые тривиальные и простые вещи становятся забавными и увлекательными в присутствии Водолея. Эти парни уважают чужое мнение, но чаще всего остаются при своём. К тому же, этот знак не понимает тех, кто верит в сказки или факты только понаслышке. Водолеям нужны доказательства. Прямой и честный. Девушке Водолея не придётся ничего тайно узнавать о нём, так как эти парни откровенны и честны. Он всегда готов удовлетворить любую просьбу и внимательно выслушать собеседника. Именно благодаря этой особенности друзья и знакомые доверяют этим мужчинам, прислушиваются к их советам и предложениям перед сложным жизненным выбором. Рождённые под этим знаком парни всегда придут на помощь, если этого требуют обстоятельства. Чувственный. Водолеи известны своим холодным характером, который иногда может показаться безразличным: на самом деле это не совсем так. Те, кто окажется рядом с этими парнями, смогут открыть для себя некоторые поистине приятные качества характера. Водолеи на самом деле очень любящие люди, они просто не открываются перед теми, кого не знают. Они достаточно избирательны, поэтому все свои стороны характера показывают только тем, кому доверяют. Близкие же всегда смогут получить ласку и любовь от этого мужчины. Упрямый. Они решительные и целеустремлённые. Но при этом в них есть некоторая неуверенность в себе, они часто боятся того, через что придётся пройти в достижении своих целей. Однако это не означает, что они остановятся на полпути. Если решили что-то, то уже назад дороги нет. Единственное, что может их остановить – это дорогие люди, ради которых они готовы пойти на компромисс, даже если не очень согласны с ними. Независимый. Они любят независимость и чувствуют себя свободными. В случае необходимости Водолеи обычно не обращаются за помощью. Но делают они это не из гордости, им просто вообще не приходит в голову мысль попросить кого-то помочь. По жизни Водолеи идут гордо, не прогибаясь под других. Правила в отношениях, что в дружеских, что в любовных, диктует этот знак, который считается знаком-одиночкой. Он не станет петь под чужую дудку, скорее, пойдёт дальше, но сделает по-своему. Моногамность. Эти мужчины любят только одну женщину, но до тех пор, пока в их отношениях есть эмоции. Ждать, когда они перерастут в уважение, Водолей не станет. Скорее всего, он выберет другую партнёршу, предварительно расставшись с нынешней. Эти парни могут иметь несколько браков. Данное отношение ко второй половинке нужно учитывать каждой женщине, чтобы не упустить своего любимого. Единственно, к кому не меняются чувства – это к детям. Они их обожают. Рациональное отношение к деньгам. Водолеи не цепляются за финансы. Но при этом и транжирами их нельзя назвать. К деньгам относятся рационально. Тратят только на самое необходимое, но если кому-то из близких понадобится помощь, всегда подкинут нужную сумму. Кстати, часто безвозмездно. Только им нужно объяснить, на что деньги будут потрачены. Если, на их взгляд, в неправильном направлении, то Водолеи обязательно подскажут, как лучше сделать. Обострённое чувство справедливости. Причём обычно оно относится ко всем, но не к близким. Это слишком мелко для Водолея. Они привыкли решать глобальные проблемы. Решать недоразумения с чиновниками, искать вора или же осуждать политические беспорядки, когда родные сидят на хлебе и воде, без гроша в кармане.

Если девушка решила начать отношения с Водолеем, то ей придётся нелегко, потому что эти мужчины не самые простые по натуре люди. Ей нужно постараться, чтобы не сорваться рядом с такой сложной личностью. Но если она сможет это сделать, то её будет ждать любовь и взаимопонимание.