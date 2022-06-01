Как влюбить в себя мужчину-Водолея с помощью астрологии? Вот главные секреты!

Девушкам, которые озадачены вопросом, как влюбить в себя мужчину-Водолея, можно даже не стараться, так как этот знак вовсе не крепость. Даже если таким и кажется. Нужно просто самой сделать первый шаг.

Как привлечь Водолея?

Водолей в представительницах прекрасного пола ценит красоту и ум, а также загадочность, оптимизм и весёлость. Чтобы он обратил внимание на девушку, ей нужно излучать свет радости и счастья, а также быть самой собой. Заинтересовавшись, он начнёт изучать привычки понравившейся особы, разрабатывать тактику, а после на какое-то время затаится, чтобы потом, когда будет удобный момент, начать атаку. На это может уйти довольно много времени, поэтому можно самой начать проявлять инициативу, только очень осторожно, чтобы Водолей ничего не заподозрил. Ему так приятно быть завоевателем, поэтому лучше ему подыграть. Только не стоит идти на обман. Мужчины этого знака ненавидят ложь – они могут даже порвать крепкие и длительные отношения, если узнают об этом.

Также для них очень важно чувствовать себя свободными, поэтому не стоит запрещать им общаться с друзьями. Лучше вовсе постараться подружиться с ними, через них проще влюбить в себя Водолея. Он оценит внимательное отношение к своим приятелям. Кстати, он с удовольствием начнёт общение и с подругами девушки. Только не стоит его ревновать.

Каков мужчина-Водолей в любви?

Он очень чувственный знак, который приложит все силы, чтобы сделать свою любимую счастливой. Водолей – тонкий стратег, который помнит все болевые точки, чтобы никогда не ранить свою вторую половинку, даже во время ссор. Хотя поссориться с этим миролюбивым знаком довольно сложно, но всё-таки возможно. Когда в нём вдруг проявляется природный эгоизм, он может устроить скандал на пустом месте. Благо, что это бывает редко. Этот парень щедрый и добрый, любящий делать своей избраннице приятные сюрпризы и помнящий обо всех важных моментах. Притом сделать он это может в любом месте и при любых обстоятельствах, ведь для него чужое мнение не важно. Он живёт по-своему, как ему комфортно.

Совместимость с Водолеем

Водолей ищет девушку с изюминкой, с которой ему не будет скучно и которая сможет найти к нему ключик. На это способны рождённые под такими знаками Зодиака, как Стрелец, Весы и Близнецы.

Водолей и Стрелец

Это идеальные партнёры, которые не будут друг друга ревновать, даже если будут открыто флиртовать. Они просто по своей природе ветреники, которые не могут жить друг без друга, даря прекрасное настроение. Благодаря тому, что в их паре ценится независимость и свобода, им комфортно в отношениях. Стрелец всегда поддержит даже самые бредовые идеи Водолея, а тот спокойно отнесётся к любвеобильности и излишней дружелюбности к противоположному полу Стрельцов. Их ждёт длительный и гармоничный союз.

Водолей и Весы

Между ними будет царить равноправие в отношениях. Спокойные Весы окажут благоприятное влияние на непредсказуемого Водолея. Да и страсть к экспериментам тоже не будет напрягать девушку. Они оба живут по принципу – «взять от жизни всё самое лучшее». В браке часто ответственность на себя берут Весы, что всех устраивает.

Водолей и Близнецы

Они будут счастливы друг с другом, так как умеют удивляться приятностям своего партнёра. В союзе ценится независимость, поэтому между ними не бывает конфликтов на почве ревности. Близнецы готовы вдохновлять Водолея на жизненно важные решения, а Водолеи поощряют остроумие Близнецов, тем самым вселяя в них уверенность в себе.

10 советов, как влюбить в себя мужчину-Водолея