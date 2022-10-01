10 вещей, которые нужно знать, прежде чем встречаться с мужчиной-Козерогом

Каждый знак зодиака имеет определённые характеристики. Вот почему, начиная отношения с Козерогом, полезно знать их, чтобы быть подготовленной к разным «сюрпризам», которые может преподнести мужчина этого созвездия.

10 характеристик мужчин-Козерогов, о которых женщине лучше знать заранее

Душевные отношения. Козероги – очень верные мужчины, которые полностью растворяются в отношениях. Для них вторая половинка становится самым главным человеком на свете, ради которого представители этого знака готовы на всё. Но нужно помнить, что они не терпят лицемерия и меркантильности, поэтому с ними нужно быть искренними и честными. Не стоит диктовать свои правила. Мужчины данного созвездия считают, что всегда правы, поэтому доказать им обратное довольно сложно. Хотя Козероги готовы к здоровой дискуссии. Если же споры будут частыми, и они поймут, что найти общий язык не получится, то просто прекратят отношения. Терпеть жизнь по навязанным правилам они не смогут. Обязательность. Если Козерог что-то пообещал, то готов сделать всё возможное, но выполнить обещанное. Только от своей второй половинки он ждёт того же. Она не должна быть поверхностной. С такой девушкой он не сможет долго общаться и тем более строить отношения. Не терпит конкуренции. Если Козерог считает, что другой человек не прав, то он обязательно укажет ему на это, доказывая свою точку зрения. Спорить с ним бесполезно и часто невозможно. Чем больше будет доказательств неправоты или же ошибочности его мнения, действий, тем сильнее этот мужчина станет отстаивать правильность своих взглядов на происходящее, так как он не терпит признавать свою оплошность. Ведь он всегда победитель. Спокойствие. Следует отметить, что представители этого знака зодиака не любят кататься, с эмоциональной точки зрения, на американских горках. Дружба или любовные отношения с человеком, который проявляет нестабильность любого рода, не будут длиться долго. Этот мужчина ценит тишину и спокойствие. Именно они приносят ему комфорт и уют – две составляющие идеального, с точки зрения Козерогов, союза. Экономия и расчётливость. Его нельзя назвать скупым. Но он всегда осмотрителен в тратах. Козерог посвящает много времени работе, потому что хочет заработать столько, чтобы не волноваться о завтрашнем дне. Каждая заработанная купюра рассматривается как добавление к той сумме, которая ему нужна будет для реализации проектов в будущем. Перепады настроения. Козерог не особо любит переменчивость в настроении у других. Но у себя он этого не замечает. Перемены настроения могут произойти из-за глобальных проблем и мелких неприятностей, таких как конфликт в общественном транспорте или недопонимание на работе. Видя его в таком состоянии, лучше от него держаться подальше, иначе можно попасть под горячую руку и получить порцию негатива ни за что. Семейственность. Семья – великая ценность для этого знака. Козероги любят быть вместе со своими близкими и делиться с ними эмоциями и рассказами о своей даже повседневной жизни. Ради того, чтобы провести время со своей семьёй, эти мужчины готовы отказаться от просмотра игры любимой футбольной команды, мальчишника лучшего друга и других радостей жизни. Ненавидит ложь. С Козерогами следует всегда быть честной и избегать любой лжи. Даже ложь с благой целью может расцениваться как недоверие и вызывать у представителей этого знака различные реакции. На самом деле эти парни, всегда готовые взять бразды правления в свои руки, делают это до тех пор, пока с другой стороны есть человек, готовый идти вместе с ними до конца. Только тогда Козерог покажет себя как любящий мужчина, одаривающий свою вторую половинку вниманием и пониманием. Ему нужна идеальная женщина. Она должна иметь вес в обществе, чтобы он мог иметь от этого выгоду. Также Козерог ищет в своей избраннице умение совмещать в себе несколько характеристик – заботливость, томность, умение готовить и подать себя. Она должна стать для него не только любящей женой, но и верным другом и соратником, готовым пойти за ним на край света.

Эти 10 характеристик мужчин-Козерогов, о которых женщине лучше знать заранее, помогут справиться с его недостатками. Их не так уж и много, но они могут внести дисбаланс в гармоничные отношения.