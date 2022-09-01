Как вернуть мужчину-Козерога? Всё, что вам нужно знать!

Ответ, как вернуть мужчину-Козерога, может разочаровать многих представительниц прекрасного пола, потому что это очень сложно. Этот знак не терпит перемен в жизни, стараясь всеми способами находиться в стабильном состоянии. Поэтому данному мужчине легче принять расставание, чем что-то делать для возобновления отношений. Однако попробовать всё-таки стоит. Тем более астрологи предлагают несколько советов по его возвращению, исходя из характеристики этого зодиакального созвездия.

Отрицательные стороны Козерога

Эмоционально холодный по своей природе Козерог в начале отношений ещё старается проявить романтизм – дарит цветы, подарки, делает сюрпризы, но вскоре пыл страсти в нём гаснет. На её место приходит практичность – этот парень ценит заработанные деньги, тратит их очень рационально.

Консерватор по своей натуре, он не понимает, если его вторая половинка позволяет себе кокетство с другими парнями. Он считает, что в отношениях это недопустимо. Себе он тоже не разрешает вольности в общении с противоположным полом.

Природная скупость Козерога может стать причиной ссор с любимой, которой он не разрешит бесполезные на его взгляд покупки. В её гардеробе будут все необходимые вещи, но никакого излишества. К тому же, её бюджет он тоже держит под контролем. Часто требует, чтобы заработная плата второй половинки вносилась до копейки в общий котёл, чтобы потом вместе решать, как её тратить.

Положительные стороны Козерога

Козерог – надёжный мужчина, который все проблемы решает быстро и непоколебимо. С ним женщина чувствует себя как за каменной стеной. Он мало говорит, но если о чём-то высказывается, то сугубо по сути. Всегда отвечает за свои слова.

Уверенно стоит на ногах, старается, чтобы его дом был полной чашей. Он никогда не транжирит деньги. Все его покупки продуманные и качественные. Вторая половинка будет во всём обеспечена – лучшая одежда, дорогой отдых, высококлассная машина и дом в престижном районе.

Надёжный и верный Козерог никогда не предаст свою любимую. Будет хранить ей верность до конца жизни. Его невозможно соблазнить даже самой изысканной красоткой. Его любовь – навсегда.

Как вернуть мужчину-Козерога: несколько хитростей

Использование логики. Прежде чем снова заговорить с Козерогом, составьте список плюсов и минусов ваших отношений. Постарайтесь понять, где вы ошиблись и какие аспекты себя или ваших отношений следует улучшить, чтобы обеспечить идеальный союз. Найдите все возможные логические причины, по которым вы думаете, что ваш союз имеет право на существование. Избавьтесь от препятствий на пути возвращения его. Перемены. Козероги упрямы и считают, что они единственные правы, поэтому, если ваш бывший убеждён, что вы сделали что-то не так, он может не дать вам ещё одного шанса, пока вы не изменитесь в лучшую, по его мнению, сторону. Когда Козерог заметит в вас перемены к лучшему, его интерес обязательно возродится: теперь у него будет новая информация для размышления, чтобы быть рядом с вами. Терпение. Козероги отличаются упрямством, и когда они принимают решение, то склонны придерживаться его в течение длительного времени. В вашей ситуации вы должны быть терпеливы и дать ему возможность сосредоточиться на своих личных или профессиональных целях, не мешая ему. Поэтому продолжайте косвенно давать ему причины сомневаться в его решении, но при этом не мешайте ему сосредоточиться на других сферах своей жизни, чтобы восстановить равновесие, которое, возможно, он ранее утратил. Помогите ему добиться успеха. Вы должны показать ему, что он может рассчитывать на вас, что ваша поддержка может стать решающим фактором его личного и профессионального успеха. Козерог никогда не бывает доволен своими результатами, так как стремится всегда к наивысшему. Он хочет, чтобы рядом с ним был верный союзник: женщина, способная ободрить его, встать на его сторону и помочь ему построить всё, чего он пытается достичь в своей жизни. Если между вами возникло несовпадение целей, интересов или амбиций, весьма вероятно, что единственный способ убедить вашего мужчину-Козерога снова сойтись с вами — это соответствовать его жизненному плану.

Возвратится ли?

Чтобы вернуть Козерога, придётся набраться терпения, разработать чётко определённый план отвоевания и разыграть свои карты как можно лучше. И не факт, что получится добиться результата быстро. Но он обязательно будет, если мужчина поймёт, что вы – его лучшая вторая половинка.