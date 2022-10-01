10 вещей, которые женщины никогда не поймут в мужчинах

Для мужчин женщины – это загадочные существа, которых невозможно понять. Но для прекрасного пола парни тоже непонятны – их поведение часто непредсказуемо, а привычки загадочны. Что же именно так удивляет девушек в мужском образе жизни?

10 непонятных вещей для женщин в мужчинах

Почему они без ума от видеоигр? С видеоиграми мужчины могут жить в полностью мужской вселенной: с серией GTA они могут остановить машину, ударить водителя, забрать её, использовать её, чтобы прорваться через контрольно-пропускные пункты военного аэропорта и украсть истребитель, чтобы бомбить им. Короче говоря, они простейшие существа, чей эволюционный процесс остановился более или менее где-то в каменном веке, в котором покорить женщину мог только сильный и воинственный мужчина, способный выйти в даже неравной борьбе за её сердце победителем. Теперь, поскольку мысль об убийстве других парней для завоевания возлюбленной не очень хорошая идея, единственный способ, которым они должны доказать своё превосходство над другими мужчинами, - это истребить зомби или перебить танки своих противников в компьютерной игре. Почему они не слушают, когда женщина говорит? Это один из вопросов, который женская вселенная задавала себе с незапамятных времён. На самом деле мужчины не воспринимают женский голос. Когда они общаются с сильным полом, то на подсознательном уровне сравнивают себя с рассказчиком и ставят себя на его место, чётко улавливая его мысли. С прекрасным полом «включается» та часть мозга, которая отвечает за музыку, поэтому слова девушки воспринимаются поверхностно. Особенно невнимателен парень, когда чем-то занят – ремонтирует машину, смотрит телевизор и т.п., поэтому нет смысла в этот момент с ним вступать в диалог. Почему они не планируют будущее? Для них будущее — это сегодняшний ужин: если парень уже спланировал, что будет есть сегодня вечером и завтра на обед, можно считать, что повезло. Это женщина на 100 шагов всё просчитывает, мужчины же живут здесь и сейчас. Почему они не так увлечены модой, как женщины? Для мужчин понятия моды не существует: они одеваются только потому, что по-другому нельзя. Иначе их могут арестовать за непристойный вид в общественном месте. Если же с парнем начать говорить о разновидностях тканей, то они просто уйдут в себя и перестанут слушать. То же самое касается цветов – есть основные и второстепенные: персик для мужчин — это фрукт, бордо — вино, а оливки – вкусная закуска к вину, так что не надо удивляться, если цветовые сочетания не его сильная сторона. Почему они не рассказывают о своих эмоциях? Мужской мозг не запрограммирован объяснять эмоции с помощью полных предложений: если нужно сказать что-то более интимное, чем «Мне грустно», он выходит из строя. Парням легче поцеловать, обнять, принести продукты, чем сказать: «Я тебя люблю». Почему они не могут думать и делать одновременно? Если парень играет в PlayStation, нет смысла говорить ему, что на следующие выходные приедут гости — он не услышит эту информацию. Поэтому не стоит удивляться, если для него будет новостью суета на кухне в пятницу и приезд гостей. Он просто был далёк от этого. Почему они прощают обиды своим друзьям? Дружба парней очень отличается от женской. Они могут безумно бесить друг друга сейчас. Возможно, даже дойдёт до драки, но буквально через полчаса друзья готовы сидеть за одним столом. Дело в том, что дружба для них превыше всего, больше чем какие-то слова. Почему они тратят своё свободное время на глупости? Просто потому, что от этого они получают большое удовольствие. Сравнить это можно только с разговорами с подругой, во время которых можно обсудить всех и вся. Поэтому это нормально, когда парни, сидя у телевизора, ругают футбольного судью или игроков. Почему на их настроение влияет футбол? Если его любимая команда проигрывает, он надолго замолкает и сидит в задумчивой тишине. В такой ситуации нужно набраться терпения, чтобы знать, что рано или поздно это пройдёт, но не стоит пытаться утешать его фразами, умаляющими значение футбола. Может разразиться скандал. Почему они не понимают намёков. Потому что их мозг устроен таким образом, что им нужно говорить всё чётко и понятно. Парни никогда не узнают, что хочет девушка, пока она сама не скажет. Их лучше направлять, чтобы избежать в дальнейшем проблем.

Эти 10 вещей женщины никогда не поймут в мужчинах, потому что у них по-разному устроена психика, мозг и организм в целом. Но попробовать всегда можно и нужно.