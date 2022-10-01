10 вещей, которые нужно знать, прежде чем встречаться с мужчиной-Девой

Наверняка многие девушки слышали такую фразу от своих подруг, что если парень родился под зодиакальным созвездием Дева, то с ним всё ясно. Но на самом деле, не всё так однозначно. Нужно разобраться в таком сложном характере мужчины, изучив его как можно тщательнее перед тем, как вступать с ним в романтические отношения.

10 характеристик мужчин-Дев, о которых женщине лучше знать заранее

Интеллект. Он обожает читать книги и узнавать то, что происходит в мире. Его стремление к знаниям велико. Он может променять романтический ужин на семинар, который поможет ему повысить уровень своего профессионализма. Он даже спорит и объясняет свою точку зрения, обращаясь к историческим фактам, а также к примерам из жизни знаменитостей. Он дотошен и щепетилен. Спокойствие и внимательность. Мужчина-Дева всегда будет сдержан и воспитан. Элегантность и спокойствие, с которыми он подходит к жизни, его сильные стороны в любой ситуации. Понять, что он чем-то не доволен, возможно лишь по его выражению лица, которого коснётся тень критики. Этот мужчина никогда не станет объяснять, что не так, девушке самой придётся во всём разбираться. Однако, если проявить внимательность, которая, кстати, сверхразвита у Дев, к его жестам, невзначай кинутой фразе или же взглянуть на него в нужный момент, то всё станет ясно вплоть до мельчайших подробностей. Пунктуальность и кропотливость. Эти качества проявляются постоянно, от неформальных до официальных выходов в свет. Он всегда придёт вовремя, часто даже раньше. Дева сможет просчитывать пробки, неожиданные события, разнообразные и случайные, и ничто и никто не позволит ему опоздать. Всё это положительно сказывается на работе: какую бы задачу ему ни пришлось выполнить, он предугадает или справится с ней таким образом, чтобы прийти к идеальному выполнению. Он кропотливый, исполнительный и неутомимый работник. Упорство. Дева настойчив в любой ситуации, всегда находит хорошее даже в самых плохих обстоятельствах. Он подходит к любой ситуации со смесью лёгкости и серьёзности, с ним рядом появляется вера в удачу. К тому же, этот мужчина научит решать проблемы и близких, начиная с маленьких шагов и проходя спокойно через одно жизненное препятствие за другим. Благодаря этому он всегда сможет достичь всех целей, которые ставит в жизни. Это человек, который твёрдо стоит на земле. Коммуникабельность. Его общительность приводит к тому, что он заводит много друзей и отношений на протяжении всей своей жизни. Он считает, что может узнать что-то новое у каждого, кого встретит, и в большинстве случаев это правда. Мужчина-Дева стремится сохранить любые дружеские отношения и всегда ищет повод для встреч: будь то футбольный матч или просто посиделки с друзьями за кружкой пива. Однако есть таковые, с которыми он особенно близок. Они должны обладать такими качествами, как проницательность, великодушие, а также являться обладателями большого ума. Их мнение по-настоящему ему важно. Именно у них Дева просит совета и часто прислушивается к нему. Упрямство и самонадеянность. Дева никогда не признаёт своей неправоты. Его тяга к знаниям не заставляет его думать, а иногда и подталкивает к тому, чтобы не слышать чужого мнения. Обсуждения с ним будут бесконечными именно потому, что он - человек, который помнит каждую мелочь и только и ждёт подходящего момента, чтобы напомнить всем о ней и доказать свою правоту. Обидчивость. Он настолько мнителен, что может сам придумать, что его обидели. Девушка даже может не догадываться об этом. К тому же, обиды он помнит очень долго, о чём Дева ещё и обязательно напомнит в любом удобном для него случае. Надо быть очень внимательной к своим высказываниям. Что касается критики, то этот мужчина её просто не переносит. Есть вероятность, что он даже перестанет разговаривать с критиком, притом надолго. Романтичность и проницательность. Мужчины этого знака чувствуют партнёршу настолько, что она даже может не озвучивать свои желания, а они будут обязательно воплощены в жизнь. Дева не дарит подарки просто так, они обязательно неожиданные и супер приятные. От него можно ждать поездки в страну-мечту, яркие сюрпризы, а также незабываемые романтические свидания. Однолюб. Эти парни влюбляются раз и навсегда. Поначалу они не говорят о своих чувствах. Долго присматриваются к девушке, изучают её, взвешивают все за и против. Когда же приходит понимание, что она – его любовь, то ради неё он готов на всё. Не нужно бояться, что однажды он разлюбит. Такое никогда не произойдёт. Он верен и предан. Домосед. Дева не любит шумные компании, поэтому предпочитает вечера с любимой. Но только она должна быть для него интересным собеседником и лучшим другом. Девушка должна быть внимательной и открытой. Тогда он подарит ей в два раза больше внимания и теплоты.

Как подмечено ранее, Девы – непростые парни, но с ними можно справиться, если знать 10 вещей перед началом отношений с ними.