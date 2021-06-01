Осторожно! Эти 7 мелочей разрушают ваши отношения с любимым мужчиной!

Когда начинаешь задумываться о причинах, которые разрушают отношения с мужчиной, то на ум приходят только такие серьезные, как измена, домашнее насилие и другое. Конечно, нередко именно они ведут к расставанию, но существуют, на первый взгляд, мелочи, чаще всего мешающие счастью пары.

7 мелочей, которые разрушают отношения с любимым мужчиной

1. Отказ от ответственности. Одна из основных причин, которая ведет к расставанию со второй половинкой, это безответственность, как мужская, так и женская. В здоровых и успешных отношениях партнеры не обвиняют друг друга во всех промахах и ошибках. Вместо этого они оба ищут пути решения возникшей проблемы, понимая, что это обязанность обоих.

2. Обиды и недоговоренности. Даже самые счастливые пары могут поссориться. И нет ничего плохого, чтобы обсудить причину конфликта и пути ее разрешения, имея при этом аргументы, а не беспочвенные обвинения. Если же кто-то решит промолчать о своих претензиях к партнеру, то это может привести к более серьезным неприятностям, так как обиды будут расти как снежный ком, чтобы в итоге хлынуть лавиной. Не стоит вспоминать о происшествиях годовалой давности, они должны быть либо забыты, либо проговорены ранее.

3. Скрытие своего истинного мнения. Точкой в отношениях может стать то, что партнер не выражает свое истинное мнение. Конечно, бывают моменты, когда следует пощадить вторую половинку, но это не должно стать привычкой. Нужно говорить то, что гложет и противоречит вашей точке зрения, так как негатив из-за сложившейся ситуации может накопиться и в какой-то момент приведет к взаимному неудовлетворению.

4. Принимать отношения как должное. Прожив с человеком много лет вместе, появляется восприятие его как должное, а значит, он никогда несмотря ни на что не сможет никуда исчезнуть. Но на самом деле это не так. Об этом стоит помнить. Поэтому так важно поддерживать в отношениях страсть и любовь даже после несколько десятков лет совместной жизни.

5. Флиртовать. Существует мнение, что измена может быть только физическая, но на самом деле, эмоциональный обман даже более болезненный, чем физический. Поэтому флирт – это тоже обман, который стоит избегать в серьезных отношениях, особенно в присутствии партнера. Флирт – это признак неуважения и знак, что флиртующий вовсе не заботиться о своих взаимоотношениях со второй половинкой.

6. Молчать. Через некоторое время многие пары перестают разговаривать друг с другом. Да, они могут обсудить повседневные дела, работу или же перекинуться парой слов. Однако важнее рассказывать о своих планах на будущее, мечтах и надеждах, страхах и радостях, победах и поражениях. Нужно обязательно найти время в своем плотном графике для содержательных бесед вдвоем.

7. Ориентироваться только на себя и свои желания. Например, мужчина получил премию, которую хотел бы потратить на покупку машины, в которой он вместе со своей любимой будет путешествовать. Она же мечтает поклеить новые обои в супружескую спальню, но парня устраивает и нынешние, поэтому у него даже в планах не было тратиться на ремонт. Если каждый станет делать по-своему, не спрашивая мнения партнера, то конец отношениям придет очень скоро. Ведь для пары важно уметь договариваться так, чтобы решение в итоге устраивало обоих.

Именно эти 7 мелочей, которые разрушают отношения с любимым мужчиной, могут привести к разрыву даже самую любящую и счастливую пару. Поэтому так важно постараться избегать этих роковых мелочевок, ища во всем компромисс.