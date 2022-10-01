10 вещей, которые нужно знать, прежде чем встречаться с мужчиной-Овном

Прежде чем начать встречаться с мужчиной, принадлежащим к огненному зодиакальному созвездию Овен, нужно учесть некоторые его особенности. С этими парнями никогда не бывает скучно, потому что они умеют веселиться, обычно являются душой компании. Они не оставят в беде – готовы на всё ради любимого человека. Но, как правило, Овны - довольно сложные люди, импульсивные и спонтанные. Их нелегко понять, но стоит попробовать.

10 характеристик мужчин-Овнов, о которых женщине лучше знать заранее

Прямолинейность. Они склонны говорить всё в лицо, а не ходить вокруг да около. С одной стороны, это означает, что Овен никогда не обманет, но с другой – такая честность может привести к конфликтам. Ведь его второй половинке придётся терпеть его излишнюю искренность и в общении с общими друзьями, когда он может сказать, что кто-то в данный момент выглядит не очень или же говорит всякую чушь. Причём Овен не считает, что за такое поведение нужно извиняться, ведь он открыл глаза на правду, и человек должен быть ему благодарен. Краснеть за него придётся девушке. Неумение терпеть однообразие. Овен всегда ищет приключений и эмоций. Повседневная рутина, будь то дружба, любовные или семейные отношения, гнетут. Поэтому представителям этого зодиакального созвездия очень тяжело найти того, кто будет идти с ними в ногу. Значит, для покорения этого мужчины нужно стать для него стимулятором – вести интересные разговоры, давать новые идеи для развития, а также самой не стоять на месте. Иначе он начнёт искать ту, которая сможет ему это всё дать. Всё под контролем. Овен всегда хочет держать всё под контролем. Он без проблем организует что-либо, не спросив сначала мнения других. Ведь даже если ему высказать свою точку зрения, он, скорее всего, её не послушает, сделав всё по-своему. Эта черта характера отталкивает, но эти мужчины-вулканы не смогут по-другому. Овны обладают такой огромной энергией, что просто не могут себя контролировать. А вот остальных – легко. Нетерпеливые. Независимо от типа отношений, в которых они находятся в данный момент, Овны очень быстро теряют терпение. Если обсуждение происходит в дружественной компании, можно не сомневаться, что они сразу скажут, что думают по этому поводу. Если они решают что-то сделать, то делают это немедленно, а если у них есть проекты или планы, то они постараются исполнить всё в кратчайшие сроки. В любви они ведут себя так же: если отношения не развиваются так быстро, как они хотят, то, скорее всего, Овны отправятся на поиски других отношений. Требовательность. Овны считают, что вторая половинка недодаёт их отношениям: им вечно не хватает её ласки, внимания, времени. Но при этом они никогда не озвучивают своё недовольство, считая, что любящий человек сам должен это чувствовать. Но самое удивительное, что даже если партнёр станет выворачиваться наизнанку, то всё равно не сможет угодить – этот знак вечно не удовлетворён своей жизнью, постоянно находится в поиске большего. Верность. Если Овен выбрал человека, он будет верен до конца отношений, ему никогда не придёт в голову флиртовать с другими женщинами, и тем более изменять. За это от второй половинки они ждут полной отдачи, и если этого не происходит, то они испытывают огромное разочарование. Упрямство. Они настолько упрямы, что иногда не видят своих ошибок даже перед лицом улик. И если они считают, что они правы, им будет всё равно, если они допустили оплошность. Переубедить их в обратном практически невозможно. Он может быть настолько упрямым и настойчивым в своих решениях, что, по его мнению, должен выбирать всё, начиная от блюд на ужин и заканчивая именем ребёнка. В любой ситуации последнее слово должно оставаться за ним. Страстность. Они очень пылкие любовники. Им нравится давать и получать удовольствие, страсть — их доминирующее качество, и они демонстрируют его без всякого страха, как в романтических отношениях, так и в повседневной жизни. Скрытая слабость. Внешне кажется, будто они настолько непробиваемые, сильные и энергичные, что их невозможно сломить, но на самом деле это такая их защита. Внутри они нежные, глубокие и очень чувствительные люди. В глубине души Овны ищут только любви, хотят любить и получать взаимность. Конкурентоспособность. Их особенность в том, чтобы уметь превращать всё, что они делают, в своего рода соревнование, и, конечно же, они абсолютно не намерены проигрывать. Задача состоит в том, чтобы увидеть, кто из двоих первым потеряет терпение, чтобы больше не имело значения, кто был прав или виноват. Обсуждение отойдёт на второй план, став своеобразной игрой.

Любительницам тихой и спокойной жизни явно не по пути с Овном, так как они – сама спонтанность, импульсивность и взрыв эмоций. Для той, кто будет с ним на одной волне, жизнь рядом с этим мужчиной покажется весёлой и яркой!