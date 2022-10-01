Как вернуть мужчину-Рыбы? 5 действенных приёмов

Первый шаг, как вернуть мужчину-Рыбы, — это знать некоторые специфические характеристики этого знака. Благодаря им достичь своей цели будет проще.

Отрицательные стороны Рыбы

Не нужно ждать, что мужчина, рождённый под знаком Рыбы, будет верным. Эти парни до такой степени чувствительные, что чужую боль воспринимают как свою, особенно, если страдает красивая девушка. Для того, чтобы её успокоить, могут прибегнуть к интимной близости. Но после Рыбы обязательно вернутся к своей второй половинке.

Парни этого знака обычно имеют массу вредных привычек – алкогольная зависимость, курение, наркомания, а также игромания, от которых обычно даже не пытаются избавляться. Никакие убеждения и запугивания не смогут их переубедить. Они готовы даже потерять свою любовь.

Скрытные Рыбы умело утаивают свои походы налево. К тому же, они - мастера блефа. Благо, что прибегают к этому редко, так как им ближе доверие и искренность.

Обладают переменчивым характером. Когда у Рыбы хорошее настроение, он будет веселиться и болтать без умолку. Если же на душе кошки скребут, он закрывается и в одиночестве старается побороть нахлынувший негатив. В этот момент попытки заговорить будут тщетны.

Положительные стороны Рыбы

Будучи романтиком, Рыбы умеют признаваться своей второй половинке в чувствах так, что она никогда этого не забудет – миллион роз, лимузин, шампанское и другое. Ради любимой он готов на любые траты и любые подвиги.

Обладатель прекрасного чувства юмора не даст скучать своей любимой. Главное, чтобы у него настроение было. Если он на позитиве, то и в отношениях будет всё прекрасно. Рядом с ним весело и комфортно.

Богатый внутренний мир придаёт этому парню загадочности, которую так хочется угадать прекрасному полу. Однако только своей любимой он может приоткрыть искренние чувства и мысли. С ней у него складываются доверительные отношения.

Как вернуть мужчину-Рыбы: 5 приёмов

Личное пространство. Сразу после расставания многие женщины совершают ошибку, давя на своего мужчину, ставя ему ультиматумы, проявляя особую эмоциональность, неоднократно нападая на него и изводя его звонками. Это с мужчиной-Рыбой не работает, приводит только к ухудшению ситуации. Ему нужно пространство и время для размышлений. Вам не нужно полностью уходить из его жизни или показывать, что вы больше не заботитесь о нём, но в некоторых случаях может быть полезно на время исчезнуть из его жизни. Забота. Рыбы больше всего на свете хотят видеть рядом с собой ласковую и заботливую женщину, которая и словами, и делами показывает ему, что он для неё очень важен. Если вы сможете показать ему свой интерес и свою любовь, не оказывая на него давления, то, несомненно, начнёте постепенно получать от него ответную реакцию. Его нужно слушать, уделять ему внимание, позволять ему выпустить пар вместе с вами и показывать ему, что вы всегда рядом, когда он в этом нуждается. Дайте ему понять, что вы любите его таким, какой он есть! Его увлечение. Нужно изучить одну из его страстей или хобби, которым вы ранее не интересовались. Помните, что он ищет полной гармонии и единства со своей женщиной; ему будет приятно узнать, что вы, наконец, начали читать ту книгу, которую он вам рекомендовал, занялись тем хобби, которое он так любит, или заинтересовались тем предметом, о котором он знает каждую деталь. Для него это будет замечательным сюрпризом. Душевные разговоры. Рыбы — одна из самых чутких и понимающих душ среди всех знаков Зодиака, и если вы поговорите с ним по душам, он обязательно выслушает и примет во внимание то, что вы хотите ему сказать. Избегайте расплывчатости. Общайтесь спокойно и чётко, сосредоточив внимание в первую очередь на своих и его чувствах. Когда слушаете его, будьте терпеливы и не осуждайте: позвольте ему полностью раскрыться и рассказать вам всё, что он держит внутри. Можете быть уверены, что если он не чувствует давления, то с удовольствием начнёт с вами общаться, а значит, есть большой шанс восстановить отношения. Возродите романтику. Говорите с ним об эмоциях, гипнотизируйте его словами, рассмешите и напомните ему о самых приятных моментах, которые вы провели вместе. Отведите его в тот заколдованный мир, в котором он всегда хотел бы жить.

Возвратится ли?

Мужчина-Рыбы хочет иметь рядом с собой женщину, которая ценит его таким, какой он есть, не пытаясь его изменить, поощряя его в осуществлении его мечтаний, какими бы туманными и неопределёнными ни казались эти мечты. Станьте для него такой, как он хочет, и тогда он точно к вам вернётся.