Как вернуть мужчину-Водолея после расставания и удержать его навсегда

Вы не знаете, как вернуть мужчину-Водолея после расставания? Обратитесь к астрологии. Специалисты в этой области найдут точный ответ и решение, как это сделать наверняка и желательно навсегда, исходя из характеристик данного знака.

Отрицательные стороны Водолея

Для Водолея в приоритете друзья и увлечения, поэтому партнёр, который решит покуситься на его свободу, может получить в ответ скандалы. Этот мужчина всё равно поступит по-своему.

Парни этого знака чаще думают головой, а не сердцем, поэтому если девушка не сможет стать для него приятной собеседницей, то, скорее всего, очень скоро отношениям придёт конец. Водолеи не будут оставаться в некомфортной обстановке дольше, чем следует.

Положительные стороны Водолея

Этот знак не привык ревновать, так как считает, что любовь и свобода должны идти рука об руку. Хотя нередко отсутствие ревности может быть неверно истолковано как отсутствие интереса и эмоциональной вовлечённости.

Он обожает делать разные сюрпризы второй половинке, которые могут разнообразить любовные отношения. С ним жизнь ярка и полна эмоций.

Он старается уходить от скандалов. Всегда прикладывает все усилия для восстановления тёплых и гармоничных отношений. У него огромное терпение. Вывести его из себя довольно сложно.

Как вернуть мужчину Водолея: 3 верных способа

Потеряться на время. Создав определённую дистанцию между вами, вы предоставите ему возможность заново открыть для себя свою свободу. В то же время и вы сможете очистить голову от негативных мыслей и скорректировать свою жизнь к лучшему. Вам придётся исчезнуть на срок от 2 недель до 2 месяцев (в зависимости от ситуации) и сосредоточиться исключительно на себе любимой. Цените себя. Не беспокойтесь о том, что ваш бывший сейчас делает и о чём думает. Прямо сейчас вы должны перезагрузить свою жизнь и научиться ценить себя. Он наверняка будет наблюдать за вами молча и издалека. Это ваш шанс показать ему, что вы лучшее, что могло произойти в его жизни.

Если вы сможете заново открыть себя, внеся какие-то положительные изменения в свой внешний вид или в свой образ жизни, наверняка, как только Водолей узнает об этом, он захочет узнать о вас больше и начнёт искать повод встретиться с вами. Поработайте над своей социальной жизнью, сделайте её более полноценной и разнообразной. Например, вы можете записаться на кулинарный мастер-класс или вступить в психологическую группу. Также продолжайте встречаться с друзьями, сходите на какую-нибудь вечеринку, элегантная и улыбающаяся. Все эти действия и перемены не только неизбежно обратят к вам внимание бывшего, но и помогут вам заново открыть для себя свою внутреннюю энергию и счастье, фундаментальную предпосылку для того, чтобы привлечь мужчину-Водолея. Сделайте себя желанной. Рано или поздно бывший станет вас разыскивать, чтобы узнать, что происходит в вашей жизни. Его любопытство слишком велико.

Вы хотите вернуться к нему? Вы всё ещё любите его? Вы счастливы и без него? Вы уже встречаетесь с другим мужчиной? Вы сильно изменились после того, как ваши отношения закончились? Это основные вопросы, которые будут назревать в голове вашего бывшего.

Теперь он сожалеет о вашем расставании и хотел бы снова быть вместе с вами. В любом случае, чтобы вернуть мужчину-Водолея навсегда, важно держать его немного в напряжении, а не бросаться в его объятия, как только он предложит вам такую возможность. Постарайтесь отдавать себя понемногу, заставляя его всё больше и больше вкладываться в отношения. Но и не игнорируйте, иначе он решит, что вы потеряли к нему всякий интерес.

Возвратится ли?

Водолей обязательно возвратится, если вы будете придерживаться вышеприведённых советов. Есть большая вероятность, что это произойдёт буквально через пару недель после расставания, потому что этот знак – непостоянный. Он сам иногда не отдаёт отчёт своим действиям, и возобновление отношений может быть спонтанным, как и ваш разрыв.