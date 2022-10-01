Гороскопы и предсказания » Знаки Зодиака » Как вернуть мужчину-Водолея после расставания и удержать его навсегда
Как вернуть мужчину-Водолея после расставания и удержать его навсегда
Вы не знаете, как вернуть мужчину-Водолея после расставания? Обратитесь к астрологии. Специалисты в этой области найдут точный ответ и решение, как это сделать наверняка и желательно навсегда, исходя из характеристик данного знака.
Смотрите также: Астро-советы: как покорить мужчину Водолея.
Отрицательные стороны Водолея
- Для Водолея в приоритете друзья и увлечения, поэтому партнёр, который решит покуситься на его свободу, может получить в ответ скандалы. Этот мужчина всё равно поступит по-своему.
- Парни этого знака чаще думают головой, а не сердцем, поэтому если девушка не сможет стать для него приятной собеседницей, то, скорее всего, очень скоро отношениям придёт конец. Водолеи не будут оставаться в некомфортной обстановке дольше, чем следует.
Положительные стороны Водолея
- Этот знак не привык ревновать, так как считает, что любовь и свобода должны идти рука об руку. Хотя нередко отсутствие ревности может быть неверно истолковано как отсутствие интереса и эмоциональной вовлечённости.
- Он обожает делать разные сюрпризы второй половинке, которые могут разнообразить любовные отношения. С ним жизнь ярка и полна эмоций.
- Он старается уходить от скандалов. Всегда прикладывает все усилия для восстановления тёплых и гармоничных отношений. У него огромное терпение. Вывести его из себя довольно сложно.
Как вернуть мужчину Водолея: 3 верных способа
- Потеряться на время. Создав определённую дистанцию между вами, вы предоставите ему возможность заново открыть для себя свою свободу. В то же время и вы сможете очистить голову от негативных мыслей и скорректировать свою жизнь к лучшему. Вам придётся исчезнуть на срок от 2 недель до 2 месяцев (в зависимости от ситуации) и сосредоточиться исключительно на себе любимой.
- Цените себя. Не беспокойтесь о том, что ваш бывший сейчас делает и о чём думает. Прямо сейчас вы должны перезагрузить свою жизнь и научиться ценить себя. Он наверняка будет наблюдать за вами молча и издалека. Это ваш шанс показать ему, что вы лучшее, что могло произойти в его жизни.
Если вы сможете заново открыть себя, внеся какие-то положительные изменения в свой внешний вид или в свой образ жизни, наверняка, как только Водолей узнает об этом, он захочет узнать о вас больше и начнёт искать повод встретиться с вами. Поработайте над своей социальной жизнью, сделайте её более полноценной и разнообразной. Например, вы можете записаться на кулинарный мастер-класс или вступить в психологическую группу. Также продолжайте встречаться с друзьями, сходите на какую-нибудь вечеринку, элегантная и улыбающаяся. Все эти действия и перемены не только неизбежно обратят к вам внимание бывшего, но и помогут вам заново открыть для себя свою внутреннюю энергию и счастье, фундаментальную предпосылку для того, чтобы привлечь мужчину-Водолея.
- Сделайте себя желанной. Рано или поздно бывший станет вас разыскивать, чтобы узнать, что происходит в вашей жизни. Его любопытство слишком велико.
Вы хотите вернуться к нему? Вы всё ещё любите его? Вы счастливы и без него? Вы уже встречаетесь с другим мужчиной? Вы сильно изменились после того, как ваши отношения закончились? Это основные вопросы, которые будут назревать в голове вашего бывшего.
Теперь он сожалеет о вашем расставании и хотел бы снова быть вместе с вами. В любом случае, чтобы вернуть мужчину-Водолея навсегда, важно держать его немного в напряжении, а не бросаться в его объятия, как только он предложит вам такую возможность. Постарайтесь отдавать себя понемногу, заставляя его всё больше и больше вкладываться в отношения. Но и не игнорируйте, иначе он решит, что вы потеряли к нему всякий интерес.
Смотрите также: 11 шагов, как вернуть любимого мужчину после расставания.
Возвратится ли?
Водолей обязательно возвратится, если вы будете придерживаться вышеприведённых советов. Есть большая вероятность, что это произойдёт буквально через пару недель после расставания, потому что этот знак – непостоянный. Он сам иногда не отдаёт отчёт своим действиям, и возобновление отношений может быть спонтанным, как и ваш разрыв.
Размещение ссылок в комментариях запрещено!