Как вернуть мужчину-Стрельца после расставания? Безошибочная стратегия

Вы не знаете, как вернуть мужчину-Стрельца, которого до сих пор любите? Самое главное – дайте ему время отдохнуть от отношений, потому что для этого знака важны периодические перемены в жизни, ну, а потом начните действовать, анализируя характеристику этого зодиакального знака. Она точно поможет достичь желаемой цели.

Отрицательные стороны Стрельца

Стрелец — это знак, который часто не проявляет особого сочувствия к другим людям, потому что по своей натуре довольно эгоистичен. Он любит новизну, перемены, поэтому неудивительно, что он склонен к изменам.

Переменчивое настроение Стрельца обязательно отразится на второй половинке, потому что он с ней как поделится прекрасным расположением духа, так и не скроет раздражение. Выплеснет на любимую весь негатив. С остальными же людьми он будет весел и радостен – он не привык показывать свои настоящие эмоции, считая, что это лишнее в общении с незнакомыми или малознакомыми.

Обожает ходить по гостям и звать к себе, поэтому девушке, которая любит тишину и покой, скорее всего, будет некомфортно с таким коммуникабельным и гостеприимным парнем.

Положительные черты характера мужчины-Стрельца

Не терпит вспоминать плохое из прошлого, поэтому с лёгкостью забывает обиды. Он никогда не станет носить за душой камень, чтобы вынуть его и нанести удар второй половинке, когда она особенно ранима.

С лёгкостью решает любые проблемы, потому что умён и мудр. К тому же он не привык проигрывать – всегда выходит победителем даже из самых сложных ситуаций. А ради близких и любимых людей и вовсе готов перевернуть горы.

Обожает заводить новые знакомства, часто с нужными людьми, которые помогут ему в жизни в достижении поставленных целей. Его любимая никогда и ни в чём не будет нуждаться.

Как вернуть мужчину-Стрельца: верная стратегия

Исчезнуть из его жизни на месяц. Нет, вы не должны сесть на первый же самолёт и отправиться жить на Кубу или в Австралию… Вы должны физически исчезнуть, заставить его понять, что между вами существует эмоциональная дистанция. Никакого общения по телефону и в социальных сетях. Не вздумайте ему отправлять сообщения в соцсетях даже с пожеланиями доброго утра и спокойной ночи. Не звоните ему, независимо от того, какая у вас возникла проблема. Найдите кого-то другого, у кого сможете попросить помощи. В начале расставания не отвечайте на его сообщения и звонки. Вы должны быть сильной. Если вы хотите сохранить свои шансы на отвоевание Стрельца, очень важно не показывать себя слабой, сломленной, уничтоженной. Ему явно не понравится такая девушка, поэтому он тут же займётся поиском жизнерадостной партнёрши. Займитесь собой. Стрелец любит, когда его кто-то вдохновляет, он любит новые вещи и вызовы (чем они сложнее, тем больше он будет притягиваться). В его жизни вы должны появиться в образе красивой и желанной женщины, в которую он влюбился, когда вы встречались в начале отношений. Самое главное, чтобы вы обрели чувство собственного достоинства и радость жизни. Сходите куда-нибудь с друзьями, запланируйте приятное путешествие за границу, запишитесь в спортзал, на уроки танцев или кулинарии, возьмите длинный выходной и займитесь чем-то, что заставляет вас чувствовать себя хорошо и в гармонии с собой. Вы увидите, что, даже не осознавая этого, перестанете навязчиво думать о нём. В дополнение к этому ваш внешний вид и ваше отношение к жизни значительно улучшатся: он будет поражён вашим обновлением и вашим позитивом. Пусть о вас напомнят друзья. Очень хорошо, если о вас вдруг напомнят ему общие друзья. Ведь ему и так очень интересно, куда вы пропали. Его любопытство будет только расти, и он захочет прийти и узнать, что кроется за вашим «исчезновением». А если ещё и знакомые добавят дров в пламя его любопытства, то эффект будет ошеломительный.

Возвратится ли?

Вне зависимости от того, изменял Стрелец вам или ушёл по любой другой причине, самое главное - не быть рядом с ним. Тогда он точно захочет вернуться к той, которая так легко с ним рассталась. Но вы должны в его жизни появиться в улучшенном виде. Только так его можно будет заинтересовать.