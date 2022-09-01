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Как вернуть мужчину-Скорпиона? Идеальная стратегия
Вы недавно порвали со своим любимым, но чувства до сих пор не угасли? И поэтому вы хотите знать, как вернуть мужчину-Скорпиона, который обижен, разочарован и, кажется, потерял к вам интерес? Это очень сложно, но возможно, ведь эти парни обычно не дают второго шанса. Такой у них астрологический знак, но, зная некоторые нюансы их характера, можно попробовать возобновить отношения.
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Отрицательные стороны Скорпионов
- Скорпион – независимый и решительный знак Зодиака, который не привык считаться с чужим мнением. Он азартный авантюрист, привыкший жить настоящим моментом, поэтому вторая половинка может даже не пытаться переубедить его, что какие-то задумки или действия опасны. Если Скорпион что-то решил, обязательно так и сделает.
- Эти парни не терпят, когда им отказывают. Будучи по своей природе максималистами, они привыкли получать всё и сразу, притом любой ценой. Часто это переходит в одержимость, в том числе и в любви. Как только женщина окажется в его сетях, он станет от неё ждать признания и восхищения. Партнёр для неё должен стать неоспоримым авторитетом. Часто он даже перестаёт обращать внимание на её чувства и желания.
- Представители этого знака склонны к изменам. И второй половинке нужно с этим смириться, потому что Скорпион не готов ради неё отказываться от возможности завоевать сердца и других дам. Но партнёрша должна понимать, что для него это всего лишь мимолётное увлечение.
Положительные стороны Скорпионов
- Скорпионы обычно покоряют прекрасный пол своим обаянием и харизмой. Обожают делать дорогие подарки и сюрпризы, от которых кружится голова. Рядом с ним женщина переживает бурю страстей и эмоций.
- Заботливый и любящий Скорпион готов ради своей второй половинки на всё, поэтому она рядом с ним будет себя чувствовать лучшей женщиной на свете. Главное, чтобы она помнила, кто в доме глава семейства, была терпелива и часто покорна, тогда у них точно не возникнут никакие пререкания и недоразумения. Она сможет быть рядом с таким мужчиной счастливой.
Как вернуть мужчину Скорпиона: несколько советов
- Дать ему свободу. Скорпион склонен очень серьёзно относиться к сердечным делам, и для возвращения к любимой ему потребуется некоторое время, чтобы переварить случившееся. И если вы в этот момент будете постоянно напоминать о себе, то не только не сможете вернуть его, но и упустите важную возможность заставить его скучать по вам. А ведь вам нужно дать ему понять, что его жизнь без вас бесполезна. К тому же, короткий период без него будет полезен и вам, ведь, скорее всего, сейчас вы чувствуете себя эмоционально разрушенной. Вам нужно время, чтобы восстановиться и подумать о плане возвращения любимого Скорпиона.
- Не показывайте свою грусть. Скорпион терпеть не может грустящих и отчаявшихся после разрыва женщин, поэтому избегайте вести себя так. Не умоляйте его вернуться к вам. Единственный способ вернуть его — сохранить своё достоинство. Особенно в том случае, если он оставил вас, сказав, что больше не испытывает тех же чувств, что и раньше, или попросил у вас паузу для размышлений. Ваша отчуждённость заставит его глубоко усомниться в принятом решении. Мужчина решит вернуться спонтанно, но только в том случае, если поймёт, что он вам не слишком нужен!
- Полюбите себя! Скорпион ценит независимых, успешных женщин, стремящихся к достижению своих личных и профессиональных целей. Он сам чрезвычайно амбициозен, поэтому хочет, чтобы его женщина не отставала! Если вы хотите вернуть свою вторую половинку, вам абсолютно необходимо повысить свою ценность в его глазах, усердно работая над достижением малых и больших результатов, которые наиболее важны для вас. Если через социальные сети, ваших общих знакомых вы позволите просочиться некоторым подробностям о вашем прогрессе в различных сферах вашей жизни, Скорпион наверняка будет приятно впечатлён. Если же ваш мужчина видит, что после окончания отношений вы в депрессии, не выходите из дома или полностью потеряли цель в жизни, он, скорее всего, решит определённо двигаться дальше, не оглядываясь назад.
- Не пытайтесь заставить его ревновать! Во многих случаях после расставания женщине желательно попытаться заставить своего бывшего ревновать. Но это если вы не имеете дело с мужчиной-Скорпионом, так как ревность может иметь неожиданные последствия. Ваша цель — блистать и дать ему понять, что он упускает прекрасного человека. Но никакой ревности. Самого собственнического характера мужчины-Скорпиона будет достаточно, чтобы заставить его ревновать вас.
- Правильное общение. Когда вы разговариваете с ним, никогда не вспоминайте о прошлом , если вам не нужно за что-то извиняться. Пусть ваше общение будет сконцентрировано на настоящем и будущем, демонстрируйте ему оптимизм и безмятежность. Сосредоточьтесь на позитивных и интересных темах для вас обоих или поговорите о том, чем вы могли бы заняться вместе в будущем (но не слишком откровенно). Ваша положительная энергия, несомненно, вдохновит Скорпиона на то, чтобы он снова захотел вернуться.
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Возвратится ли?
Чтобы вернуть разочарованного или обиженного мужчину-Скорпиона, лучшее, что вы можете сделать, это искренне извиниться перед ним, так как он склонен закрывать своё сердце, чтобы ограничить страдания. На самом деле его возвращение может занять некоторое время: с ним нужно терпение!
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