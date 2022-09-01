Как вернуть мужчину-Скорпиона? Идеальная стратегия

Вы недавно порвали со своим любимым, но чувства до сих пор не угасли? И поэтому вы хотите знать, как вернуть мужчину-Скорпиона, который обижен, разочарован и, кажется, потерял к вам интерес? Это очень сложно, но возможно, ведь эти парни обычно не дают второго шанса. Такой у них астрологический знак, но, зная некоторые нюансы их характера, можно попробовать возобновить отношения.

Отрицательные стороны Скорпионов

Скорпион – независимый и решительный знак Зодиака, который не привык считаться с чужим мнением. Он азартный авантюрист, привыкший жить настоящим моментом, поэтому вторая половинка может даже не пытаться переубедить его, что какие-то задумки или действия опасны. Если Скорпион что-то решил, обязательно так и сделает.

Эти парни не терпят, когда им отказывают. Будучи по своей природе максималистами, они привыкли получать всё и сразу, притом любой ценой. Часто это переходит в одержимость, в том числе и в любви. Как только женщина окажется в его сетях, он станет от неё ждать признания и восхищения. Партнёр для неё должен стать неоспоримым авторитетом. Часто он даже перестаёт обращать внимание на её чувства и желания.

Представители этого знака склонны к изменам. И второй половинке нужно с этим смириться, потому что Скорпион не готов ради неё отказываться от возможности завоевать сердца и других дам. Но партнёрша должна понимать, что для него это всего лишь мимолётное увлечение.

Положительные стороны Скорпионов

Скорпионы обычно покоряют прекрасный пол своим обаянием и харизмой. Обожают делать дорогие подарки и сюрпризы, от которых кружится голова. Рядом с ним женщина переживает бурю страстей и эмоций.

Заботливый и любящий Скорпион готов ради своей второй половинки на всё, поэтому она рядом с ним будет себя чувствовать лучшей женщиной на свете. Главное, чтобы она помнила, кто в доме глава семейства, была терпелива и часто покорна, тогда у них точно не возникнут никакие пререкания и недоразумения. Она сможет быть рядом с таким мужчиной счастливой.

Как вернуть мужчину Скорпиона: несколько советов

Дать ему свободу. Скорпион склонен очень серьёзно относиться к сердечным делам, и для возвращения к любимой ему потребуется некоторое время, чтобы переварить случившееся. И если вы в этот момент будете постоянно напоминать о себе, то не только не сможете вернуть его, но и упустите важную возможность заставить его скучать по вам. А ведь вам нужно дать ему понять, что его жизнь без вас бесполезна. К тому же, короткий период без него будет полезен и вам, ведь, скорее всего, сейчас вы чувствуете себя эмоционально разрушенной. Вам нужно время, чтобы восстановиться и подумать о плане возвращения любимого Скорпиона. Не показывайте свою грусть. Скорпион терпеть не может грустящих и отчаявшихся после разрыва женщин, поэтому избегайте вести себя так. Не умоляйте его вернуться к вам. Единственный способ вернуть его — сохранить своё достоинство. Особенно в том случае, если он оставил вас, сказав, что больше не испытывает тех же чувств, что и раньше, или попросил у вас паузу для размышлений. Ваша отчуждённость заставит его глубоко усомниться в принятом решении. Мужчина решит вернуться спонтанно, но только в том случае, если поймёт, что он вам не слишком нужен! Полюбите себя! Скорпион ценит независимых, успешных женщин, стремящихся к достижению своих личных и профессиональных целей. Он сам чрезвычайно амбициозен, поэтому хочет, чтобы его женщина не отставала! Если вы хотите вернуть свою вторую половинку, вам абсолютно необходимо повысить свою ценность в его глазах, усердно работая над достижением малых и больших результатов, которые наиболее важны для вас. Если через социальные сети, ваших общих знакомых вы позволите просочиться некоторым подробностям о вашем прогрессе в различных сферах вашей жизни, Скорпион наверняка будет приятно впечатлён. Если же ваш мужчина видит, что после окончания отношений вы в депрессии, не выходите из дома или полностью потеряли цель в жизни, он, скорее всего, решит определённо двигаться дальше, не оглядываясь назад. Не пытайтесь заставить его ревновать! Во многих случаях после расставания женщине желательно попытаться заставить своего бывшего ревновать. Но это если вы не имеете дело с мужчиной-Скорпионом, так как ревность может иметь неожиданные последствия. Ваша цель — блистать и дать ему понять, что он упускает прекрасного человека. Но никакой ревности. Самого собственнического характера мужчины-Скорпиона будет достаточно, чтобы заставить его ревновать вас. Правильное общение. Когда вы разговариваете с ним, никогда не вспоминайте о прошлом , если вам не нужно за что-то извиняться. Пусть ваше общение будет сконцентрировано на настоящем и будущем, демонстрируйте ему оптимизм и безмятежность. Сосредоточьтесь на позитивных и интересных темах для вас обоих или поговорите о том, чем вы могли бы заняться вместе в будущем (но не слишком откровенно). Ваша положительная энергия, несомненно, вдохновит Скорпиона на то, чтобы он снова захотел вернуться.

Возвратится ли?

Чтобы вернуть разочарованного или обиженного мужчину-Скорпиона, лучшее, что вы можете сделать, это искренне извиниться перед ним, так как он склонен закрывать своё сердце, чтобы ограничить страдания. На самом деле его возвращение может занять некоторое время: с ним нужно терпение!