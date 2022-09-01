Как вернуть мужчину-Весы после расставания и удержать его навсегда

Если ваш мужчина родился под знаком Зодиака Весы, то возобновить с ним отношения после разрыва очень сложно, потому что эти парни видят весь мир в чёрно-белом цвете. Однако есть некоторые способы, как вернуть мужчину-Весы, притом за довольно короткий срок. Но для этого нужно понять, что есть хорошее в этом знаке, а чего стоит остерегаться.

Отрицательные стороны Весов

Этот знак отличается безответственностью и ненадёжностью. Он может забыть о важном событии или же вовсе отменить встречу в последний момент. Вторая половинка может часами готовиться к романтическому свиданию в честь годовщины их свадьбы, а Весы просто не придут, так как не будут об этом помнить.

В отношениях Весы очень ленивые, они не будут тратить много времени, чтобы устроить любимой прекрасный вечер. Максимум – закажут пиццу и купят вина.

Для них важнее красивая и дорогая машина, телефон последней модели и элегантный костюм, чем еда. Поэтому Весы могут потратить все деньги на покупку дорогущего пиджака, тем самым оставив семью без ужина на всю неделю. Этот мужчина надеется, что любимая придумает, как выкрутиться из данной ситуации.

Положительные стороны Весов

Весы ненавидят споры, поэтому этот мужчина никогда не повышает голоса, даже если точно знает, что вторая половинка не права. Ему легче с ней согласиться, чем доказывать свою правоту.

Креативные романтики. Могут придумать весёлое и захватывающее свидание, если, конечно, не будет лень, которое девушка никогда не забудет.

Эти парни не лишены спонтанности, поэтому есть большая вероятность, что, придя домой, он вдруг решит поехать уже завтра в путешествие. С Весами девушка объедет множество мест и побывает на различных вечеринках.

Они никогда не изменяют своей партнёрше, потому что отношения для них – превыше всего. Весы не смогут причинить боль своей второй половинке только из-за того, что ему интересна какая-то особа противоположного пола.

Как вернуть мужчину Весы: 4 лучших способа

Никакой агрессии. Хотя мужчина-Весы любит, чтобы его преследовали, чрезмерно агрессивные приёмы по его возвращению могут напугать или ещё больше дискредитировать вас в его глазах. Мужчина-Весы ценит спокойствие и гармонию. Вы никогда не сможете вернуть его, споря или возражая ему. Любая форма агрессии, психологического давления или неконтролируемой эмоциональности только вызовет у него дискомфорт и ещё больше отдалит от вас, закрепив в нём мысль, что расставание было самым лучшим выходом. Всегда используйте спокойные тона и избегайте конфронтации: так вы заложите правильный фундамент для сближения. Улучшить себя и свою жизнь. Мужчина-Весы умён, элегантен и внимателен к деталям. Он любит, чтобы им восхищались за его красоту и элегантность, и хочет, чтобы его партнёр тоже был прекрасен. Поэтому для его возвращения нужно обновить некоторые элементы своего образа и внешности, особенно обращая внимание на детали. Запишитесь в тренажёрный зал, немного измените свой стиль и добавьте к одежде аксессуары. Держитесь подальше от того, что он может счесть вульгарным, и вместо этого двигайтесь к сложному и элегантному стилю. Станьте более авантюрной и задорной. Ваш бывший увидит вашу улучшенную копию и не сможет пройти мимо. Привлечь его мысленно. Помимо эстетической стороны, ментальная также играет фундаментальную роль в завоевании мужчины-Весов, так как он любит иметь дело с остроумными людьми, которые стимулируют его с интеллектуальной точки зрения. Вот тогда вам и придётся максимально подчеркнуть свой интеллект. Вы должны показать себя женщиной, с которой можно поговорить на любую тему. Попробуйте начать с обсуждения книги, которую вы оба читали, или обратитесь к нему за советом по личному вопросу. Это позволит вам очень легко восстановить базовые отношения между вами. Покажите ему, что вы цените его интересы. Поскольку Весы — воздушный знак, то он будет склонен часто переключаться с одного дела на другое, перебирая и чередуя между собой большое количество увлечений и личных интересов. Если вы хотите вернуть его, вы должны дать ему понять, что между вами существует особая связь, которую он вряд ли сможет вновь обрести с другим человеком. Лучший способ добиться этого — показать ему, что вы цените и разделяете его интересы, поддерживаете его в достижении его целей. Например, вы можете похвалить его за один из его результатов или небрежно упомянуть, что вы посещаете курс, связанный с интересующей его темой. Если сделать это правильно и в нужное время, то эти простые действия могут оказать положительное влияние на восстановление ваших отношений.

Возвратится ли?

Конечно. Если вы поставите своей целью улучшить себя и работать над критическими проблемами в ваших отношениях, чтобы дать Весам достаточно причин постепенно подвергать сомнению его решение. Безусловно, это не случится за одну встречу, но если постараться, то за три-четыре можно справиться.