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Как вернуть мужчину-Деву? Всё, что вам нужно знать!
Если ваша вторая половинка – Дева, и так сложилось, что вы с ним расстались, но просто мечтаете, чтобы всё было по-прежнему, то вам срочно нужно изучить астрологические советы, как вернуть мужчину-Деву в кратчайший срок. Но для этого, прежде всего, надо узнать его черты характера.
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Отрицательные стороны Девы
- Мужчины, рождённые под созвездием Девы, обычно немногословны. Вытянуть из них слово практически невозможно, поэтому часто девушка чувствует себя радио, которое должно говорить без умолку и обо всём. Девам нравятся умные женщины.
- Дева – придирчивый знак. Он может сделать из мухи слона, если вдруг девушка говорит безграмотно или не разбирается в какой-то теме. Мужчина готов поставить её на место даже при окружающих, главное, чтобы она сделала выводы – подтянуть свою лексику и грамматику, а также, чтобы помнила правило, прежде чем высказываться, надо думать, и говорить только по существу.
- Этот парень не привык показывать свои чувства. Партнёрша может и не дождаться от него поцелуев и объятий. Самое большее, как он выразит свою любовь, - это сходит с ней в магазин за продуктами.
- С нелюбовью относится к шуткам. Даже маленький прикол может воспринять как жестокое оскорбление.
Положительные стороны Девы
- Дева – заботливый мужчина, который старается, чтобы в первую очередь было комфортно любимой, а потом уже ему.
- Человек слова. Если он что-то пообещал, то обязательно выполнит, даже если на его пути встретятся препятствия или неприятные обстоятельства. На него всегда можно положиться. У него повышенное чувство ответственности.
- Он спокоен, благоразумен и умён. С ним очень интересно. Обычно Девы не повышают голос, так как привыкли доказывать свою правоту рассудительным диалогом.
Как вернуть мужчину Деву: идеальные советы
- Встать на правильный путь. Если мужчина-Дева ушёл от вас, лучшее, что вы можете сделать на первоначальном этапе, — это дать ему время и личное пространство. Вам же пока нужно пережить боль, выплакать слёзы и выплеснуть гнев. Когда у вас появятся более ясные идеи и вы сможете контролировать свои эмоции, чтобы понять и преодолеть ошибки, допущенные во время отношений с Девой, только тогда вы сможете его вернуть. Помните, что мужчины данного знака перед принятием решений обычно всё тщательно анализируют. Если вы не изменились с тех пор, как он ушёл от вас, то у него не будет причин для возобновления отношений.
- Заставьте его немного поревновать. Мужчины-Девы, как правило, ревнивы, и это можно обернуть вам на пользу! Но очень осторожно. Потому что ревность может привести к обратному результату, тем более, если причиной разрыва была именно она.
- Поговорить с ним. Вам нужно обсудить причины вашего расставания, чтобы после поработать над своими ошибками. Выслушайте все аргументы вашего мужчины. Для него очень важно высказаться. И пообещайте, что если он даст вам шанс, то вы исправитесь. Только обещание не должно оставаться только лишь им. Вы обязательно должны поменяться.
- Подтверждение его правоты. Так как мужчина, рождённый под знаком Девы, очень подозрительный, он много времени проводит за анализом действий окружающих, выискивая в каждом какие-то недостатки или же плюсы, которыми можно в случае чего воспользоваться. Так вот вы, если хотите его вернуть, должны с ним во всём соглашаться. Даже если вы видите в окружающих совсем другие качества, чем ваш мужчина, кивайте и поддакивайте. Он оценит это.
- Не лгите ему. Если вы солгали Деве, то очень важно реабилитироваться в его глазах. Притом делать это, искренне раскаиваясь, чтобы он поверил. Если он почувствует, что вы с ним честны, то есть огромный шанс, что он простит и вернётся.
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Возвратится ли?
Если он вас бросил, это означает, что у него были веские причины, которые вы, возможно, таковыми не считаете. Поэтому вам нужно узнать их и исправить всё, что натворили. Иначе пути обратно не будет. Он не простит без раскаяния!
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