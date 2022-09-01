Как вернуть мужчину-Деву? Всё, что вам нужно знать!

Если ваша вторая половинка – Дева, и так сложилось, что вы с ним расстались, но просто мечтаете, чтобы всё было по-прежнему, то вам срочно нужно изучить астрологические советы, как вернуть мужчину-Деву в кратчайший срок. Но для этого, прежде всего, надо узнать его черты характера.

Отрицательные стороны Девы

Мужчины, рождённые под созвездием Девы, обычно немногословны. Вытянуть из них слово практически невозможно, поэтому часто девушка чувствует себя радио, которое должно говорить без умолку и обо всём. Девам нравятся умные женщины.

Дева – придирчивый знак. Он может сделать из мухи слона, если вдруг девушка говорит безграмотно или не разбирается в какой-то теме. Мужчина готов поставить её на место даже при окружающих, главное, чтобы она сделала выводы – подтянуть свою лексику и грамматику, а также, чтобы помнила правило, прежде чем высказываться, надо думать, и говорить только по существу.

Этот парень не привык показывать свои чувства. Партнёрша может и не дождаться от него поцелуев и объятий. Самое большее, как он выразит свою любовь, - это сходит с ней в магазин за продуктами.

С нелюбовью относится к шуткам. Даже маленький прикол может воспринять как жестокое оскорбление.

Положительные стороны Девы

Дева – заботливый мужчина, который старается, чтобы в первую очередь было комфортно любимой, а потом уже ему.

Человек слова. Если он что-то пообещал, то обязательно выполнит, даже если на его пути встретятся препятствия или неприятные обстоятельства. На него всегда можно положиться. У него повышенное чувство ответственности.

Он спокоен, благоразумен и умён. С ним очень интересно. Обычно Девы не повышают голос, так как привыкли доказывать свою правоту рассудительным диалогом.

Как вернуть мужчину Деву: идеальные советы

Встать на правильный путь. Если мужчина-Дева ушёл от вас, лучшее, что вы можете сделать на первоначальном этапе, — это дать ему время и личное пространство. Вам же пока нужно пережить боль, выплакать слёзы и выплеснуть гнев. Когда у вас появятся более ясные идеи и вы сможете контролировать свои эмоции, чтобы понять и преодолеть ошибки, допущенные во время отношений с Девой, только тогда вы сможете его вернуть. Помните, что мужчины данного знака перед принятием решений обычно всё тщательно анализируют. Если вы не изменились с тех пор, как он ушёл от вас, то у него не будет причин для возобновления отношений. Заставьте его немного поревновать. Мужчины-Девы, как правило, ревнивы, и это можно обернуть вам на пользу! Но очень осторожно. Потому что ревность может привести к обратному результату, тем более, если причиной разрыва была именно она. Поговорить с ним. Вам нужно обсудить причины вашего расставания, чтобы после поработать над своими ошибками. Выслушайте все аргументы вашего мужчины. Для него очень важно высказаться. И пообещайте, что если он даст вам шанс, то вы исправитесь. Только обещание не должно оставаться только лишь им. Вы обязательно должны поменяться. Подтверждение его правоты. Так как мужчина, рождённый под знаком Девы, очень подозрительный, он много времени проводит за анализом действий окружающих, выискивая в каждом какие-то недостатки или же плюсы, которыми можно в случае чего воспользоваться. Так вот вы, если хотите его вернуть, должны с ним во всём соглашаться. Даже если вы видите в окружающих совсем другие качества, чем ваш мужчина, кивайте и поддакивайте. Он оценит это. Не лгите ему. Если вы солгали Деве, то очень важно реабилитироваться в его глазах. Притом делать это, искренне раскаиваясь, чтобы он поверил. Если он почувствует, что вы с ним честны, то есть огромный шанс, что он простит и вернётся.

Возвратится ли?

Если он вас бросил, это означает, что у него были веские причины, которые вы, возможно, таковыми не считаете. Поэтому вам нужно узнать их и исправить всё, что натворили. Иначе пути обратно не будет. Он не простит без раскаяния!