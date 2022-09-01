5 причин, почему мужчинам нравятся женщины без макияжа

Многие женщины ежедневно тратят кучу времени на то, чтобы придать губам пухлость, увеличить глаза и удлинить ресницы. Ведь, по их мнению, именно в таком виде они очень нравятся парням. Но, как показали психологические исследования, сильному полу больше по душе девушки с чистым лицом или же с лёгким макияжем, потому что мужскому мозгу проще общаться с той, кто не боится быть честной и открытой. Ведь за нанесёнными тенями и слоями пудры обычно прячется неуверенная особа, старающаяся привлечь к себе внимание «маской». Есть и другие причины, почему парням по душе женская натуральность.

Причины, почему парней привлекают девушки без макияжа

Никаких сюрпризов. Когда парень знакомится с красоткой вечером, например, в ночном клубе, то утром он может увидеть рядом с собой менее привлекательную девушку, так как чрезмерный макияж обычно скрывает истинное лицо прекрасной вечерней незнакомки. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, мужчины предпочитают знакомиться с той, у которой минимум макияжа. Потому что поутру после сумасшедшей ночи их не будет ждать неприятный сюрприз. Никаких следов. Слои тонального крема, мазки румян и густая помада часто оставляют следы на одежде, которые очень тяжело отстирать. К тому же, они выглядят довольно не эстетично. А ведь многие девушки так обожают носить вещи своего бойфренда, считая это очень милым. Ему же потом приходится избавляться от следов её макияжа, поэтому мужчины так и не любят его. Они более уверены в себе. Часто представительницы прекрасного пола, пользующиеся большим количеством косметики, пытаются таким образом завуалировать недостатки своей внешности или же усовершенствовать себя с помощью карандаша, пудры, тонального крема, румян и теней с тушью. И если сначала парней привлекают такие броские дамы, то по итогу они приходят к выводу, что естественность указывает на уверенность в себе. Не надо ждать. Обильный макияж требует много времени для нанесения в отличие от лёгкой «вуали» из пудры и незаметной подводки глаз. А значит, мужчине не придётся часами ждать свою любимую, пока она появится при полном параде, чтобы выйти на улицу. Ведь сильный пол просто ненавидит длительное ожидание: оно выводит из себя. Нет страха. Женщина со слишком ярким макияжем часто выглядит пугающе и агрессивно. Мужчинам же больше по душе девушки, которые внушают доверие, чувство заботы и защиты.

Узнав эти 5 причин, почему мужчинам нравятся женщины без макияжа, можно сделать вывод, что естественность всегда больше ценится, чем боевой раскрас. Так не лучше ли правильно и разнообразно питаться, чтобы иметь здоровую кожу, и лишь иногда вносить коррективы в свою внешность, чтобы подчеркнуть красоту глаз, губ или лица? Парни это точно оценят.