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Как вернуть мужчину-Льва? Лучшие советы
Под знаком Льва рождаются царственные личности, которые привыкли, что все ими восхищаются, и та, которая вдруг решится на критику в его адрес, тут же будет отправлена в список отлучённых от королевской особы. Возвратиться в него будет очень сложно, но возможно, если прислушаться к астрологическим советам, как вернуть мужчину-Льва, ориентируясь на его отрицательные и положительные черты характера.
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Отрицательные стороны Львов
- Главный недостаток Льва, который мешает построить с ним идеальные любовные отношения, – его «звёздность». Он может забыть о любимой, когда есть возможность улучшить свою жизнь. Ведь звёзды должны иметь только самое лучшее.
- Льву нужен партнёр, который будет постоянно хвалить, притом за всё. Любое его достижение должно вызывать восторг. Как бы сильно он ни любил свою вторую половинку, но себя он всё-таки любит больше. И если она не делает ему комплименты, то Лев найдёт ту, которая будет это делать постоянно.
- Для мужчин этого знака норма, когда вокруг него вьются поклонницы. Но если у любимой вдруг появится какой-то воздыхатель, Лев воспримет это как предательство, которое его оскорбит. То есть ревновать его - глупо, это значит, ему не доверять, а вот дать повод для ревности – его не уважать. Всё крутится только вокруг его царственной особы.
Положительные стороны Льва
- Лев – очень благодарный знак, который всегда платит добротой и щедростью за заботу и внимание второй половинки, включая дорогие подарки и комплименты. Девушка рядом с ним будет себя чувствовать королевой, которую он будет носить на руках.
- Этот мужчина умеет заводить нужные знакомства, поэтому для своей второй половинки он найдёт лучшего стилиста, парикмахера и стоматолога. Она будет носить только дорогие бренды, отдыхать на великолепных курортах. Для неё ему ничего не жалко – ни средств, ни связей. Она – его любовь, а ради любви он готов на многое. К тому же, он любитель веселья и отдыха. У него очень широкий круг друзей и знакомых, поэтому с ним никогда не бывает скучно.
Как вернуть мужчину-Льва: советы астрологов
- Стать львицей. Если в отношениях вы были тихой, спокойной и не стремящейся достигать вершин, то для того, чтобы вернуть Льва, нужно показать себя как настоящая Львица. Его привлекают женщины, которые знают, чего хотят, готовые упорно трудиться для достижения своих целей и не стесняющиеся выражать свои чувства. Покажите себя сильной, независимой и смелой. Возможно, первоначально вы удивите его своим поведением, а потом точно покорите.
- Важность страсти. Лев обожает приключения, поэтому устройте ему ночь страсти, побалуйте новыми впечатлениями в постели. Поверьте, заманить его туда будет не сложно. Красивая и соблазнительная одежда, нужная атмосфера, и он не устоит даже перед той, которую, кажется, полностью изучил. Ну, а потом дело вашего мастерства.
- Мало слов, много действий. Лев предпочитает женщину, которая стремится показать ему свою любовь на деле, а не красивыми словами. Демонстрация любви будет неопровержимым признаком вашего желания быть рядом с ним. Вы можете признаться ему по громкоговорителю, радио или же устроить сюрприз – придите на работу к нему в плаще на голое тело. Он точно не устоит перед вами и захочет снова попробовать начать отношения. Но только не останавливайтесь на достигнутом. Покоряйте его своими романтическими жестами снова.
- Спорьте с ним, но осторожно. Ему нравятся женщины, которые могут противостоять ему. Следовательно, даже если он сказал, что это его последнее слово и больше встречаться с вами он не желает, не слушайте его. Появляйтесь в его жизни снова и снова, но только ненавязчиво и с сюрпризами. Например, на вечеринку общего друга придите в чём-то экстраординарном и обратите его внимание на себя. Ему понравится, что вы не слушаетесь его. Но только не переборщите – нужно делать это дозированно и чтобы удивлять его.
- Побалуйте его эго. Покажите ему, насколько он важен для вас, потому что он почувствует, что его ценят и по-настоящему любят. Поздравьте, когда он достигнет важной цели. Он захочет разделить с вами свою радость и ему польстит, что вы следите за его успехами. Значит, вы его цените и любите.
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Возвратится ли?
Даже не сомневайтесь в том, что он к вам вернётся, если вы будете ему льстить, без устали хвалить и радоваться любым его действиям. Для него очень важно быть в центре внимания.
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