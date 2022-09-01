Как вернуть мужчину-Льва? Лучшие советы

Под знаком Льва рождаются царственные личности, которые привыкли, что все ими восхищаются, и та, которая вдруг решится на критику в его адрес, тут же будет отправлена в список отлучённых от королевской особы. Возвратиться в него будет очень сложно, но возможно, если прислушаться к астрологическим советам, как вернуть мужчину-Льва, ориентируясь на его отрицательные и положительные черты характера.

Отрицательные стороны Львов

Главный недостаток Льва, который мешает построить с ним идеальные любовные отношения, – его «звёздность». Он может забыть о любимой, когда есть возможность улучшить свою жизнь. Ведь звёзды должны иметь только самое лучшее.

Льву нужен партнёр, который будет постоянно хвалить, притом за всё. Любое его достижение должно вызывать восторг. Как бы сильно он ни любил свою вторую половинку, но себя он всё-таки любит больше. И если она не делает ему комплименты, то Лев найдёт ту, которая будет это делать постоянно.

Для мужчин этого знака норма, когда вокруг него вьются поклонницы. Но если у любимой вдруг появится какой-то воздыхатель, Лев воспримет это как предательство, которое его оскорбит. То есть ревновать его - глупо, это значит, ему не доверять, а вот дать повод для ревности – его не уважать. Всё крутится только вокруг его царственной особы.

Положительные стороны Льва

Лев – очень благодарный знак, который всегда платит добротой и щедростью за заботу и внимание второй половинки, включая дорогие подарки и комплименты. Девушка рядом с ним будет себя чувствовать королевой, которую он будет носить на руках.

Этот мужчина умеет заводить нужные знакомства, поэтому для своей второй половинки он найдёт лучшего стилиста, парикмахера и стоматолога. Она будет носить только дорогие бренды, отдыхать на великолепных курортах. Для неё ему ничего не жалко – ни средств, ни связей. Она – его любовь, а ради любви он готов на многое. К тому же, он любитель веселья и отдыха. У него очень широкий круг друзей и знакомых, поэтому с ним никогда не бывает скучно.

Как вернуть мужчину-Льва: советы астрологов

Стать львицей. Если в отношениях вы были тихой, спокойной и не стремящейся достигать вершин, то для того, чтобы вернуть Льва, нужно показать себя как настоящая Львица. Его привлекают женщины, которые знают, чего хотят, готовые упорно трудиться для достижения своих целей и не стесняющиеся выражать свои чувства. Покажите себя сильной, независимой и смелой. Возможно, первоначально вы удивите его своим поведением, а потом точно покорите. Важность страсти. Лев обожает приключения, поэтому устройте ему ночь страсти, побалуйте новыми впечатлениями в постели. Поверьте, заманить его туда будет не сложно. Красивая и соблазнительная одежда, нужная атмосфера, и он не устоит даже перед той, которую, кажется, полностью изучил. Ну, а потом дело вашего мастерства. Мало слов, много действий. Лев предпочитает женщину, которая стремится показать ему свою любовь на деле, а не красивыми словами. Демонстрация любви будет неопровержимым признаком вашего желания быть рядом с ним. Вы можете признаться ему по громкоговорителю, радио или же устроить сюрприз – придите на работу к нему в плаще на голое тело. Он точно не устоит перед вами и захочет снова попробовать начать отношения. Но только не останавливайтесь на достигнутом. Покоряйте его своими романтическими жестами снова. Спорьте с ним, но осторожно. Ему нравятся женщины, которые могут противостоять ему. Следовательно, даже если он сказал, что это его последнее слово и больше встречаться с вами он не желает, не слушайте его. Появляйтесь в его жизни снова и снова, но только ненавязчиво и с сюрпризами. Например, на вечеринку общего друга придите в чём-то экстраординарном и обратите его внимание на себя. Ему понравится, что вы не слушаетесь его. Но только не переборщите – нужно делать это дозированно и чтобы удивлять его. Побалуйте его эго. Покажите ему, насколько он важен для вас, потому что он почувствует, что его ценят и по-настоящему любят. Поздравьте, когда он достигнет важной цели. Он захочет разделить с вами свою радость и ему польстит, что вы следите за его успехами. Значит, вы его цените и любите.

Возвратится ли?

Даже не сомневайтесь в том, что он к вам вернётся, если вы будете ему льстить, без устали хвалить и радоваться любым его действиям. Для него очень важно быть в центре внимания.