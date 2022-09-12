Вы будете вместе всю жизнь, если пройдёте эти 8 испытаний!

Пары вместе проходят через множество трудностей и с каждым разом становятся крепче и сильнее. Однако семейные психологи выделили 8 испытаний, через которые способны пройти не все. Но те, кто сможет это сделать, будут вместе всю жизнь.

8 жизненных испытаний, которые пройдут только любящие пары

Месяц без денег. Семья должна всегда искать компромиссы. И вроде бы партнёры их находили, пока не столкнулись с финансовым кризисом, растянувшимся на целый месяц. Это действительно испытание, когда денежных средств не хватает даже на самое необходимое, не говоря уже о предметах роскоши. В такой ситуации можно увидеть настоящее лицо своей второй половинки. Десять часов в пробке. Это ловушка, из которой невозможно выбраться, ведь в дорожной пробке всё движение парализовано. Конечно, можно послушать музыку, пообщаться в чате или же поговорить по телефону, но больше времени всё равно придётся провести вдвоём. И те, кто выйдут из такого опыта любящими партнёрами, действительно непобедимы. Разные взгляды. Если партнёры имеют различные политические взгляды, или взгляды на воспитание детей, а также на планирование семейного бюджета, отдыха или же выходных, то это может быть очень большой проблемой, с которой справиться смогут только по-настоящему любящие люди, готовые друг ради друга идти на компромисс. Один день в строительном или мебельном магазине. Вкусы и характеры у партнёров совсем разные, а значит, есть вероятность, что поход в магазин, в котором планируется найти всё необходимое для обустройства семейного гнёздышка, закончится расставанием. Если пара не может решить, какого цвета выбрать обои и какой мягкости должен быть матрас на их кровать, то можно понять, что без любви и чувства юмора им в этой ситуации не обойтись. Однако на это способны не все, чаще партнёры ссорятся навсегда. Сожительство. После создания семейного гнёздышка в нём нужно научиться жить вместе двум совершенно разным людям со своим распорядком дня и привычками. Не сразу получится привыкнуть к нежеланию партнёра складывать вещи в корзину для грязного белья, а не раскидывать по всей квартире, с курением, с болтовнёй по телефону, а также к тому, что один – жаворонок, а другой – сова. Если же пара пережила несколько месяцев совместной жизни и не рассталась, то они точно готовы к большому шагу – быть вместе всю жизнь. Отношения на расстоянии. Если обстоятельства сложились таким образом, что пара вынуждена некоторое время пожить на расстоянии, то это может стать настоящим испытанием для их чувств. Союз любящих людей никакая разлука не сможет разрушить. Когда в паре есть взаимопонимание, доверие и гармония, то никогда не возникнут неодобрение и осуждение со стороны избранника. Дети. Ребёнок - это бесконечная радость, однако он многое меняет, ко многому обязывает и забирает время, которое пара раньше посвящала друг другу. Некоторые партнёры эмоционально истощены после рождения детей, что и приводит к разрыву. Те же, кто сможет пройти через испытание быть родителями в начале пути, никогда не столкнутся с проблемами, приводящими к расставанию. Вмешательство родных. Познакомиться с родителями любимого человека – это настоящее испытание, но именно оно может подсказать, как будут складываться отношения в дальнейшем. Если избранник не может принять ни одного решения без вмешательства старшего поколения, то можно с уверенностью сказать, что так будет продолжаться и дальше. Часто из-за таких отношений с родными рушится любящий союз, поэтому очень важно найти общий язык с ними, но при этом постараться дать понять, что вы оба самостоятельные и взрослые люди, которые со всем справятся сами. Иначе в будущем они так и продолжат быть всегда очень близко, что и приведёт к расставанию.

Говоря об идеальных отношениях, многие лукавят, потому что у каждой пары есть свои «скелеты в шкафу». Однако те, кто смогли пройти через 8 испытаний и остаться вместе, могут точно сказать, что они создали счастливый и крепкий союз, который очень тяжело разрушить.