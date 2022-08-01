7 сообщений в WhatsApp, которые говорят, что он без ума от тебя

Хотя мужчины более закрыты, чем девушки, и стараются не выражать свои чувства, но в состоянии влюблённости они позволяют себе немного раскрыться через жесты, фразы и слова. Возможно, они не говорят их вслух и часто, но в мир технологий узнать о любви парня можно проще - через его сообщения в WhatsApp.

7 мужских сообщений, говорящих о любви

«Я люблю тебя» или «Я по тебе скучаю». Эти два предложения, вдруг написанные в течение дня, без лишних вопросов и просьб, являются признаком большого интереса ко второй половинке. Это значит, что он думает о ней. «Этот закат для тебя». Сообщение в WhatsApp, указывающее, что он без ума от любимой, потому что он хочет поделиться с ней тем, что он видит, даже просто по телефону. Если парень пришлёт фото заката, да ещё и добавит песню либо фразу из книги, которую сейчас читает, то это однозначно говорит о том, что он постоянно думает о девушке. «Дорогой мой плюшевый медвежонок». Немного по-детски и даже смешно, но в любви это позволено. И, если он такое написал девушке, то можно понять, что он сходит с ума от больших чувств, потому что мужчина обычно строг в своих выражениях. А такое обращение – признак большой привязанности. «Я бы хотел, чтобы ты сейчас была здесь». Будь это любовь на расстоянии или просто девушка пошла гулять с подругами, и ни с того ни с сего она получает такое сообщение, то можно точно сказать, что мужчина скучает и все мысли его о второй половинке. «Хочешь, познакомлю тебя с моей мамой?» Известно, что для мужчины очень важно мнение матери о той, с кем он встречается. Если он решил познакомить девушку с мамой, например, пригласив обеих на чашечку кофе, то, вероятно, он без ума от девушки. Ведь это решающий шаг для парня. «Ты была прекрасна сегодня». Если после совместно проведённой ночи он пишет такое сообщение как дополнение к пожеланию «Спокойной ночи», то его просто переполняют чувства к девушке. «Я думаю, что мы могли бы сегодня вечером…» Если такое сообщение пришло в первой половине дня, то это знак, что мужчина думает о девушке и уже сейчас строит совместные планы на вечер с ней, а возможно, и на ночь. А значит, она в его сердце и голове.

Такие сообщения в WhatsApp – верный знак того, что парень всеми мыслями с девушкой, которая запала в его душу и сердце. И, чтобы не спугнуть его романтичное настроение, важно поддерживать его в этом – быть в меру сдержанной, интригующей и, конечно же, отвечать взаимностью.