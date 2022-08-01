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7 сообщений в WhatsApp, которые говорят, что он без ума от тебя
Хотя мужчины более закрыты, чем девушки, и стараются не выражать свои чувства, но в состоянии влюблённости они позволяют себе немного раскрыться через жесты, фразы и слова. Возможно, они не говорят их вслух и часто, но в мир технологий узнать о любви парня можно проще - через его сообщения в WhatsApp.
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7 мужских сообщений, говорящих о любви
- «Я люблю тебя» или «Я по тебе скучаю». Эти два предложения, вдруг написанные в течение дня, без лишних вопросов и просьб, являются признаком большого интереса ко второй половинке. Это значит, что он думает о ней.
- «Этот закат для тебя». Сообщение в WhatsApp, указывающее, что он без ума от любимой, потому что он хочет поделиться с ней тем, что он видит, даже просто по телефону. Если парень пришлёт фото заката, да ещё и добавит песню либо фразу из книги, которую сейчас читает, то это однозначно говорит о том, что он постоянно думает о девушке.
- «Дорогой мой плюшевый медвежонок». Немного по-детски и даже смешно, но в любви это позволено. И, если он такое написал девушке, то можно понять, что он сходит с ума от больших чувств, потому что мужчина обычно строг в своих выражениях. А такое обращение – признак большой привязанности.
- «Я бы хотел, чтобы ты сейчас была здесь». Будь это любовь на расстоянии или просто девушка пошла гулять с подругами, и ни с того ни с сего она получает такое сообщение, то можно точно сказать, что мужчина скучает и все мысли его о второй половинке.
- «Хочешь, познакомлю тебя с моей мамой?» Известно, что для мужчины очень важно мнение матери о той, с кем он встречается. Если он решил познакомить девушку с мамой, например, пригласив обеих на чашечку кофе, то, вероятно, он без ума от девушки. Ведь это решающий шаг для парня.
- «Ты была прекрасна сегодня». Если после совместно проведённой ночи он пишет такое сообщение как дополнение к пожеланию «Спокойной ночи», то его просто переполняют чувства к девушке.
- «Я думаю, что мы могли бы сегодня вечером…» Если такое сообщение пришло в первой половине дня, то это знак, что мужчина думает о девушке и уже сейчас строит совместные планы на вечер с ней, а возможно, и на ночь. А значит, она в его сердце и голове.
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Такие сообщения в WhatsApp – верный знак того, что парень всеми мыслями с девушкой, которая запала в его душу и сердце. И, чтобы не спугнуть его романтичное настроение, важно поддерживать его в этом – быть в меру сдержанной, интригующей и, конечно же, отвечать взаимностью.
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