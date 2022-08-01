Он больше не любит вас! 13 признаков, что мужчина больше не любит

Если парень перестал отвечать на милые сообщения любимой, если он стал чаще проводить время с друзьями или же в одиночестве, если не говорит о своих чувствах, хотя раньше мог по несколько раз повторять слова любви, то не означает ли это, что отношениям пришёл конец? Возможно, подозрения и не безосновательные. Но лучше во всём разобраться.

13 признаков, что любовь мужчины прошла

Требует больше личного пространства. Если парень постоянно просит оставить его в покое, то это может означать, что ему не нравится быть рядом с девушкой. И в такой ситуации лучше у него напрямую спросить о причинах желания уединиться. Когда он отвечает чётко и конкретно, то просто с этим следует смириться или же помочь ему решить проблему, которая привела к его желанию побыть одному. Но когда его объяснения расплывчатые, то, возможно, любовь угасла. Сравнение с другой. Парень никогда не должен говорить своей девушке такое, чтобы заставлять её чувствовать себя менее красивой, талантливой, умной и т.п., чем кто-то другой. Малейший намёк на сравнение между ней и любой другой девушкой должен быть воспринят, как тревожный знак. Сравнение поведения, внешности или любого другого аспекта личности любимой с другой женщиной свидетельствует о глубоко укоренившейся обиде, которая порождает чувство разочарования.

Примеры фраз, указывающих на угасание чувств парня:

Почему ты не можешь одеваться как она?

Может быть, тебе следует кое-что узнать о стиле от неё.

Ты такая ревнивая, почему ты не можешь быть как девушка моего лучшего друга? Она всегда спокойна. Если парень один раз сказал об этом, то ему нужно дать понять, что это очень неприятно, когда сравнивают с другой девушкой. Можно у него поинтересоваться, как бы он себя чувствовал, если бы сравнили его с другим парнем. И если и после этого разговора он продолжит проводить параллели, то это явный признак того, что у него нет прежних чувств. Не отвечает на сообщения. Один из первых признаков того, что парень действительно начинает терять интерес к своей второй половинке, когда он перестаёт отвечать на её сообщения или же отвечает дольше обычного. Поначалу у него будут всевозможные оправдания этому. Но потом он начнёт раздражаться и выходить из себя каждый раз, когда девушка будет спрашивать о причинах задержки ответа. Однозначно, это один из звоночков, что отношениям пришёл конец. Проводит больше времени с друзьями. Ежедневные проблемы в отношениях, ссоры и размолвки часто отдаляют пару до такой степени, что они перестают общаться. Но обычно это временное явление и длится до тех пор, пока глупые споры не будут решены. Если же парень стал меньше общаться с девушкой, но при этом постоянно проводит время с друзьями, то стоит у него поинтересоваться, не беспокоит ли его что-либо. Вероятно, он это делал неосознанно и после разговора постарается всё исправить. Однако намеренное избегание девушки указывает на то, что любви уже нет. Эгоист в отношениях. Когда парень начинает терять интерес к отношениям, его поведение, скорее всего, станет эгоистичным.

Вот некоторые из классических признаков, на которые следует обратить внимание:

Он становится чрезвычайно эгоистичным в постели.

Всё, что его волнует, это рутина, учёба, работа и друзья.

Он перестаёт спрашивать мнение девушки, где ей удобнее встретиться.

Он не признаёт своего эгоцентричного поведения даже после того, как ему указали на него. Раздражается от разговоров любимой. Игривые беседы и милые прозвища — часть любовной жизни каждой пары. Конечно, в начале отношений влюблённые особенно болтливы и ласковы, но даже в длительном браке такие милые беседы – норма. Раздражение парня можно оправдать, если девушка переусердствует, называя его весь день милыми прозвищами. Но общее отвращение ко всему «мимимишному» может быть признаком того, что отношениям пришёл конец. Перестал признаваться в любви. Парень и девушка обычно начинают говорить друг другу «Я люблю тебя», как только проходят первый этап знакомства. Потом эти три слова становятся обычной фразой в отношениях, и если вдруг парень перестаёт её говорить, то это явный признак того, что у пары есть проблемы. Не утруждает себя утешением, когда девушке нужна его поддержка. Влюблённый мужчина всегда видит, когда его любимая грустит или в беде, и он сделает всё возможное, чтобы вернуть улыбку на её лицо. Притом он постарается её поддержать в любой ситуации, даже если они поссорились или же он очень занят, находится далеко от неё. Когда он игнорирует её грусть, то можно с точностью сказать, что она ему безразлична. Парень вспоминает прискорбные инциденты из прошлого девушки. Все знают, как больно, когда кто-то напоминает нам о том, что оставило на нас эмоциональный и психологический след. Человеку требуется много лет, чтобы забыть кого-то, отпустить горькие воспоминания, избавиться от сожаления о совершённых глупостях. Любящий парень не станет напоминать о негативных событиях прошлого девушки, даже когда они в ссоре. Это граница, которую партнёры не должны пересекать, таким образом можно сильно подорвать доверие в паре. Если же парень вдруг начал напоминать второй половинке о промахах и неприятностях прошлого, то тут можно говорить об окончании отношений. Он больше не флиртует с любимой. Флирт многое говорит о понимании в паре, поэтому он не должен исчезать даже из длительных отношений. Если же мужчина перестал говорить своей любимой комплименты, соблазнять её и флиртовать, то это показатель, что любовь ушла. Физическая близость. Влюблённый парень целует, обнимает, держит за руку. Стоит задуматься, в паре сохранились те же долгие объятия, как в начале отношений? Размышление об этом даст ответ, увлечён ли парень девушкой или ему скучно в отношениях. Ещё один признак отсутствия эмоциональной связи — это когда интимная жизнь стала обыденной или же вовсе отсутствует. Он злится и выходит из себя без причины. Люди теряют терпение по разным причинам, в том числе из-за трудностей на работе, финансовых или семейных проблем. Если парень постоянно нервничает и без видимых причин теряет терпение, важно выяснить, почему он злится. Если ничего конкретного нет, то его случайные вспышки могут просто означать, что он рассержен из-за отношений, которые ему надоели. Парня внезапно начинают беспокоить некоторые привычки девушки. Парень в последнее время стал указывать на мелочи в повседневном поведении второй половинки, утверждая, что его многое раздражает? Девушке стоит задуматься, были ли у неё такие привычки до знакомства с ним? Создавали ли они проблемы в отношениях раньше? Если парня всегда всё устраивало, а теперь он вдруг не может спокойно смотреть на обычные жесты, манеру поведения любимой, то возникает вопрос, а может быть, причина этого в том, что у мужчины угасли к ней чувства?

Эти 13 признаков, что мужчина больше не любит, многие девушки не замечают, поэтому начинают придумывать собственные причины раздражения, безразличия, недовольства со стороны любимого. Но на самом деле, всё на поверхности – нужно лишь проанализировать, почему парень стал себя так вести, и сделать соответствующие выводы – стоит что-то менять или же поставить точку.