5 признаков того, что твоя любовь безответна

Любовь не всегда взаимна. Бывает и так, что один человек любит больше другого, и безответность чувств его ранит, заставляет страдать и в итоге разрушает, приводя к весьма плачевным последствиям. Поэтому желательно при первых же признаках избавиться от таких односторонних отношений, не приводящих ни к чему хорошему. Существует несколько способов выяснить, что в паре один любит, а другой позволяет любить. С ними можно познакомиться ниже.

Признаки того, что твоя любовь безответна

Твой партнёр постоянно недоступен. Он может молчать по несколько дней, от него не будет никаких новостей и признаков жизни. Он даже не соизволит ответить на твоё сообщение или же позвонить тебе, увидев твой звонок. Когда же ты у него спрашиваешь о причинах игнорирования, он всегда находит оправдания, часто даже не правдоподобные, ему неважно, веришь ты ему или нет. Он появляется только тогда, когда сам того пожелает. Если же ты вдруг проявишь своё недовольство, тут же уйдёт – он не любит сцен. Однако ты всегда должна быть в его распоряжении, сидя дома и ожидая его решения. Ты всегда первая выходишь на связь. Это ты первая отправляешь сообщение ему или же звонишь, чтобы назначить встречу. Это ты устраиваешь романтичные ужины и это ты покупаешь билеты в кино или в театр. От него же таких шагов не дождёшься, потому как он не заинтересован видеть тебя. Ты всегда извиняешься перед ним. Если тебя раздражает его поведение и ты осмеливаешься ему об этом сказать, то он тут же разворачивается и покидает тебя. Ему даже удаётся сыграть роль обиженного или раздосадованного, он может уйти в ярости, оставив тебя в растерянности. В конечном итоге ты первая просишь извинения, тем самым показывая, что тебе ваши отношения намного важнее, чем ему. Постоянно предаёт. Когда вы решаете встретиться, он в последний момент может отменить встречу. Ты можешь плакать, злиться, обещать себе, что больше не допустишь такого отношения к себе, но потом всё простить, закрыв на его очередное предательство глаза. Ни в коем случае не поступай так – ты должна уважать и любить себя, тогда тебя начнут ценить и другие! Ты готова на многое ради него. Ты можешь поступиться своими правилами, привычками, главное, чтобы он был счастлив. От него же такой жертвенности ты не видишь, так как твоя вторая половинка не замечает твоих усилий и не ценит их.

Если твоя любовь безответна, то не стоит думать, что всё можно исправить. Это просто невозможно, ведь насилу мил не будешь. Лучше как можно скорее порви со своим парнем – прекрати с ним общение (не звони, не пиши), найди новых знакомых и поговори о сложившейся ситуации с человеком, которому ты можешь доверять, возможно, он даст ценный совет. И запомни, что свет клином на одном мужчине не сошёлся – вокруг масса хороших парней, только нужно присмотреться.