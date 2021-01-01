Мужчины не очень любят говорить о своих чувствах, поэтому и произнести фразу «Я тебя люблю» для них очень сложно. Они могут написать эти три слова на асфальте под окнами возлюбленной, выложить из камушков на морском берегу или же нарисовать на песке, но сказать её вслух у них не получается. Поэтому либо придётся ждать надписи под окном, либо просто внимательнее относиться к поведению и жестам своего партнёра. Они точно расскажут всю правду о его настоящих чувствах. Психологи даже выяснили чаще всего используемые 12 способов, которыми мужчины говорят «Я тебя люблю», не произнося ни слова. О них ниже.

Мужские жесты, говорящие о любви

Страстный поцелуй. В начале отношений страсть – это норма, но в парах со стажем она уходит на один из последних планов. Увы, но быт ещё тот убийца влечения между мужчиной и женщиной. Однако, если ваш партнёр до сих пор целует вас со страстью, то факт остаётся фактом – он вас любит. Его друзья – ваши друзья. Мужская дружба – это братство, в которое не пускают чужих, поэтому, если его приятели с радостью принимают вас, то это знак любви вашего мужчины. Он называет вас особенными словами. Мужчины немногословны по своей природе, да и с креативностью у многих из них плохо. Однако, если ваш партнёр придумал слово, которым зовёт только вас, то поверьте, это не просто так. Улыбка после поцелуя. Мужчина нежно целует с закрытыми глазами, а после его лицо озаряет улыбка. Это свидетельство его любви к вам. Делиться своими проблемами и заботами. Женщины по своей природе более сентиментальны, а также они с радостью делятся своими повседневными проблемами. Мужчинам же это делать сложно, но ради любви они стараются – могут рассказать о том, как прошёл день, о разговоре с другом или неприятностях на работе, чтобы порадовать свою любимую рассказами. Держаться за руки. Женщины не стесняются поцеловать свою вторую половинку на публике, прижаться к нему. Мужчины же более отстранённые физически. Однако они могут взять за руку свою любимую, чтобы время от времени её немного сжать и дать понять, что она находится под защитой. Только вдвоём. Если в начале отношений романтические ужины, прогулки тет-а-тет мужчины воспринимают как должное, ведь после будет обязательно продолжение, то через несколько лет, проведённых вместе, желание побыть вдвоём – поход в кино или ресторан, посиделки в кафе и т.п. – признак любви. Даже когда партнёр понимает, что интима может и не быть. Проявлять внимание в мелочах. Любить – это не только лежать в постели в объятиях друг друга. Любить – это отдать пульт от телевизора, когда хочется полежать после рабочего дня на диване, смотря футбол, или помыть посуду после ужина, сопровождать супругу по магазинам. Смеяться над шутками любимой. Чем чаще мужчина смеётся рядом со своей второй половинкой, тем выше уровень его интереса к ней. Она его забавляет потому, что он её любит. Подарки с душой. Значимость подарка сильно отличается от его стоимости. Подарить iPhone намного проще, чем написать любовное письмо или приобрести билеты в театр на представление с участием любимого актёра второй половинки. Так поступают только любящие мужчины. Поддерживать во всём и всегда. Любимая решила сесть на диету, мужчина начинает есть морковку и салатные листья. Она стала посещать уроки танца, тут же партнёром по ним становится любимый человек. Жертвовать своими интересами и желаниями ради своей женщины может только любящий мужчина. Звонить без повода. Если мужчина звонит просто так, чтобы услышать голос, то это признак любви и того, что он думает о своей второй половинке.

Вот такие эти «инопланетяне в брюках», которые не умеют признаваться в своих чувствах словами, но умеют это делать жестами. Изучив 12 способов, которыми мужчины говорят "Я тебя люблю", не произнося ни слова, прекрасному полу будет проще понять истинные эмоции своей второй половинки, а значит, ответить взаимностью по-своему – прошептав слова любви, глядя в его любящие глаза.