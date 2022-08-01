Женские секреты: 10 вещей, которые женщины не говорят мужчинам

В книжных магазинах есть интересная книга под названием «Всё, что мужчины знают о женщинах», в которой все страницы пустые! Потому что женская вселенная безгранична и недоступна сильному полу. К тому же, есть кое-что, о чём девушки стараются помалкивать, но так хотят, чтобы парни всё-таки знали об этих секретиках и не игнорировали их.

10 секретов женщин, о которых они не говорят парням

Одержимость нижним бельём. Многие женщины, особенно для первого свидания или для особых случаев, тщательно выбирают не только внешний наряд, но и интимный. Поэтому прежде чем срывать с девушки нижнее бельё, мужчины просто обязаны потратить несколько секунд, чтобы похвалить кружевной комплект. За это партнёр однозначно будет отблагодарён нежностью, страстью и разными сюрпризами в постели. Волосы – девичья гордость. Кроме нижнего белья, женщины одержимы своими волосами - стрижкой, цветом, стилем. Если партнёр обратит внимание на волосы, то вечер пройдёт романтично и спокойно. Но если вдруг перемены в причёске не будут замечены, то мужчине лучше бежать. И желательно как можно дальше. Поэтому рекомендуется удивиться и похвалить любимую, даже если никаких явных изменений с волосами нет. Количество партнёров под запретом. Даже не стоит и пытаться у девушки спрашивать о том, сколько у неё было партнёров. Она никогда не ответит честно. И, кстати, лучше и не знать об этом мужчинам, иначе их удивлению не будет предела, потому что даже очень опытные женщины могут сыграть в постели наивную девчонку, только чтобы порадовать своего любимого, который якобы для неё открывает мир интима. Романтика, но не только. Парни склонны считать, что их половинке нравятся нежность, ласки, и что также нужно вести себя и в постели. Но вряд ли какая девушка скажет, что ей нравится немного пошалить в спальне, где будет страсть, игра и даже жёсткость. Но нужно всё это делать, предварительно подготовившись – почитать книги, изучить сайты, посмотреть обучающие фильмы. Постоянно под пристальным вниманием. Даже если девушка говорит, что любимый красив и само совершенство, всё равно она не упускает ни одного нюанса во внешности – грязные или невыглаженные вещи, невымытые волосы, небритость и т.п. Поэтому, чтобы не разочаровывать свою вторую половинку, парню всё-таки лучше приходить подготовленным к встрече – чистым и аккуратным. Сравнение с бывшим. Вряд ли девушка в этом признается, но она часто думает о своём бывшем и не перестаёт проводить с ним сравнения. Бесполезно конкурировать с ним, лучше предотвратить её «ностальгию», став для неё идеальным. Это не составит труда. Просто нужно внимательно слушать, что она рассказывает о мужчинах – что ей в них нравится, а что – не очень, с чем она готова мириться, а что категорически не приемлет. Обращает внимание на округлые формы парней. Мужчины наивно думают, что только они оборачиваются на девушек с подтянутой фигурой. Девушки очень любят смотреть на подтянутые мужские ягодицы. Только делают это исподтишка, чтобы не травмировать своего любимого, у которого не настолько всё накачано. Но всё в его руках – можно ради второй половинки и в спортзал походить. Немного ревности не помешает. Хотя девушкам нравится играть роль эмансипированной женщины, но она будет в восторге, если любимый проявит здоровую ревность. Ничего навязчивого, отличный вариант - золотая середина, которая заставит её чувствовать себя уникальной, особенной и, прежде всего, защищённой с мужчиной, которого она любит. Подделка счетов. Наивно верить, что ангел домашнего очага честно оплачивает счета. На самом деле, она часто прибавляет к ним необходимую для её личных нужд сумму. Таким образом она не просит деньги у мужчины на шопинг, они у неё всегда остаются после оплат коммунальных услуг, например, или после покупки продуктов. Одиночество – гнетёт. Безусловно, все мы хотим иметь личное пространство. И это нормально, когда мужчина, например, в пятницу ходит с друзьями в бар, а в субботу играет в футбол. И прекрасно, что женщина это понимает, спокойно реагируя. Но всё же каждая девушка мечтает, чтобы любимый как можно больше времени уделял ей.

Это 10 вещей, которые женщины не говорят мужчинам, но о которых парням всё-таки лучше знать. Тогда любовные отношения будут крепче и ярче!