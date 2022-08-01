8 признаков, что у ваших отношений нет будущего

Если вы действительно готовы сделать всё, чтобы новые отношения переросли в серьёзные, то это очень хорошо. Однако не всегда этого достаточно. Если хотите знать, действительно ли стоит вкладываться в этого человека, то подойдите к вашему союзу с критической стороны. Попробуйте проанализировать ваши отношения, и если заметите хотя бы один из 8 нижеприведённых признаков, то вывод напрашивается сам – у любовной истории нет продолжения.

8 признаков, что вам не по пути

Вы очень разные. Все помнят мудрость, что противоположности притягиваются, однако, как только фаза страсти и влюблённости закончится, наличие общих интересов может стать великой силой, удерживающей пару вместе. Если вы влюблены в мужчину, который кардинально отличается от вас, начиная от жизненных взглядов и заканчивая любимым времяпрепровождением, то вас явно в будущем ничего общего с ним не ждёт. Каждому свои друзья! Когда вы убеждены, что нашли своего человека, то следующий шаг – это поделиться своей радостью с друзьями, поэтому и стараетесь как можно скорее их с ним познакомить. Но если ваш парень даже не упоминает о том, чтобы устроить знакомство с приятелями, да и ваших избегает, то стоит задуматься, всё ли у вас в отношениях хорошо? Нежелание знакомить с семьёй. Возможно, парень даже познакомил вас с друзьями, но почему-то избегает вашей встречи с членами семьи – родителями, братьями, сёстрами и т.п. Никто не говорит, что после знакомства с ними вы тут же должны бежать в ЗАГС, но это ненормально, когда его семья ничего о вас не знает. А если вы затеваете разговор о его родных, то он всячески старается уйти от этой темы, находя тысячу отговорок, когда вы пытаетесь организовать неформальную встречу с ними. Здесь явно что-то не так. Вездесущая бывшая девушка. Есть мужчины, которые после окончания отношений умеют сохранить дружбу с бывшей, особенно, если они были длительными. И это не плохо. Однако, если вам кажется, что присутствие той девушки из прошлого для вас слишком обременительно, то стоит сказать парню об этом, объяснив, что вас это очень ранит. Если он отказывается понимать вас и продолжает с ней тусоваться, как ни в чём не бывало, то, наверняка, им двоим есть что делать вместе, поэтому и не стоит мешать. Пусть продолжают без вас. Очень занят и недоступен. Ваш мужчина настолько занятой человек, что постоянно куда-то уезжает или убегает, поэтому вы редко видитесь – встреча раз в неделю, сообщение под вечер или вовсе никакой весточки в течение дня. Стоит задуматься. Возможно, у него есть другая, с которой он проводит всё своё время, поэтому ему и не хватает времени на вас. Треугольник – вы, он и его мама. Если вы действительно полны решимости построить что-то серьёзное с маменькиным сыночком, знайте, что это будет очень тяжело, и в случае выбора между вами и его мамой, вы останетесь в проигрыше. Вам потребуется немного времени, чтобы понять, сталкиваетесь ли вы с нормальными отношениями матери и ребёнка, или пуповина ещё не перерезана. Если через пару месяцев знакомства вы поймёте, что ваша любовная история превращается в треугольник, то пришло время поставить точку. Слабое физическое влечение. Физическое влечение многое говорит о состоянии отношений, особенно в первые несколько месяцев. Если он осыпает вас комплиментами, если по его взгляду вы понимаете, что он действительно очарован и смотрит только на вас, если вы постоянно гуляете рука об руку, если в интимной жизни у вас всё прекрасно, то вы на верном пути. Но если ваш парень безразличен по отношению к вам, может даже при вас заглядываться на других женщин, то стоит подумать, может быть, вы заслуживаете большего? Жизнь состоит из приоритетов. Серьёзная ошибка, часто встречающаяся в начале отношений, — полностью отказаться от своих друзей и интересов, посвятить себя исключительно только второй половинке, но другая не менее серьёзная ошибка — не уделять время своему партнёру, ставя в приоритет интересы друзей и семьи. Не соглашайтесь, особенно в начале ваших отношений, находиться в режиме ожидания. Даже самый занятый мужчина, если он действительно заинтересован в женщине, может найти время, чтобы пригласить её на ужин или позвонить ей в течение дня. Нужно правильно распределять приоритеты.

Обычно эти 8 признаков, что у ваших отношений нет будущего, точный знак – желательно не тянуть и поставить вовремя точку. Как показывает опыт многих пар, ничего хорошего от ожидания не бывает.