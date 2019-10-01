Семь признаков того, что вы разлюбили своего мужчину

В начале романтических отношений кажется, что любовь будет вечной, но вот проходит какое-то время, и всё меняется. У любимого мужчины вдруг появляются недостатки, на которые раньше не обращала внимания, общение с ним тяготит да и в целом всё как-то серо и скучно. Психологи выявили и другие признаки того, что ваши чувства по отношению к любимому угасли.

Признаки того, что вы разлюбили мужчину

Вы спокойно расстаётесь с ним. Раньше даже уход его на работу становился для вас катастрофой: вы никак не могли распрощаться - обнимались, целовались, держали друг друга в объятиях, долго смотрели ему вслед. В течение дня постоянно звонили или же слали сообщения. Теперь же вы можете спокойно спать утром, пока он собирается на работу, или же встать намного позже его, чтобы не мешаться под ногами, никаких романтических звонков друг другу, только по делу. Вы ничего не чувствуете, когда знаете, что не увидите его в течение дня, уходя из дома, можете даже не попрощаться. Совместное времяпрепровождение не радует. Прогулки, совместные ужины уже не радуют, как раньше. Теперь вы не хотите угощать его своим мороженым и у него не просите поделиться пиццей. К тому же, вы вообще перестали общаться за столом или же перекидываетесь дежурными фразами, а потом каждый проводит время с телефоном. Утреннее пробуждение не начинается с поцелуя. Когда вы просыпаетесь, то не испытываете прежних эмоций, видя его рядом, вы больше не будите его поцелуями, чтобы пожелать доброго утра, и не остаётесь ещё некоторые время в постели, чтобы полюбоваться своим любимым. Когда вы влюблены, то всё это делаете для того, чтобы показать своей второй половинке, до какой степени его любите и дорожите им. Нет желания заботиться. Когда-то вы вставали пораньше, чтобы приготовить ему вкусный завтрак, могли специально приехать к нему на работу, чтобы принести забытый им зонтик, помогали ему выбирать одежду – одним словом, заботились. Сейчас же вы больше времени уделяете себе, а не ему. Вы не скучаете по нему. Вам приятнее проводить время в одиночестве, чем с ним, поэтому его задержки на работе, посиделки с друзьями вам только в радость. К тому же, вам неинтересно, где и с кем он проводит время, главное, чтобы не трогал вас и давал спокойно жить. Вы чувствуете притяжение к противоположному полу. В принципе, это нормально – нравиться другим мужчинам. Но, если вы начинаете часто думать, например, о своём коллеге или соседе, представляя, как он вас обнимает, то, скорее всего, ваш мужчина вас больше не интересует. Его нет в ваших мыслях. Перед сном вы теперь представляете вовсе не свою вторую половинку, он исчез из ваших эротических сновидений. Он перестал быть вашим героем, вы не видите с ним будущего.

Если вы заметили вышеперечисленные семь признаков того, что вы разлюбили мужчину, не стоит ставить тут же точку в отношениях. Ведь никогда не поздно всё исправить, конечно, если вы искренне этого хотите. Иначе лучше не продолжать такую бесполезную связь; чем быстрее произойдёт разрыв, тем проще будет начать всё сначала ему и вам.