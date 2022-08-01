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6 вещей, которые мужчины не понимают в женщинах
Женщины и мужчины сильно отличаются друг от друга не только физиологически, но и психологически. Для парней девушки – великая загадка, которую им очень сложно разгадать. Женщины любят ходить по магазинам, посплетничать с подружками и смотреть душераздирающие фильмы, заботятся о фигуре, чуть ли не всю жизнь сидят на диете. И это как раз то, что мужчины не понимают в прекрасном поле, в их глазах они выглядят как странные или сказочные персонажи. Но 6 вещей они особенно не понимают в девушках.
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6 женских привычек, удивляющих мужчин
- Зачем носить обувь на каблуках, если из-за неё болят ноги. На самом деле, каблуки – это идеальный способ девушки обрести уверенность в себе. Ведь такая обувь стройнит, делает выше и заставляет чувствовать себя намного красивее. А ради красоты прекрасный пол готов на любые жертвы.
- Почему нервничает во время менструального цикла. Мужчина никогда не поймёт, что такое гормональный бунт, когда хочется танцевать, а через пять минут плакать, то съесть бегемота, то погрызть всего лишь пару орешков. Парню нужно сразу объяснить, что лучше в такие моменты девушку не трогать, иначе проблем не избежать.
- Зачем столько покупок? Типичный вопрос, который задают мужчины, когда женщина возвращается домой, нагруженная сумками и при этом очень довольная. Они не понимают потребности выходить на шопинг, ведь это так приятно и необходимо для поднятия настроения, как своего, так и любимого человека. Новое платье окрыляет и вдохновляет пококетничать.
- Сколько можно разговаривать? Это правда, что женщины обожают поговорить с кем угодно на любую тему. Они обожают сплетничать с подругами, а также общаться с малознакомыми людьми. Девушка может без устали говорить двадцать минут, а в ответ получить сухое мужское «ОК». Сильный пол никогда не поймёт, как приятно делиться своими чувствами, потому что они просто мужчины, которые не способны передавать свои эмоции словами. Им проще действовать.
- Почему женщины не любят смотреть спортивные игры? Наверное, самый страшный вопрос, который любимый может задать своей женщине, не желает ли она вместе с ним посмотреть футбол или бокс. Да, возможно, она и посидит рядом и даже поддержит словами, но на самом деле для неё это тяжёлая ноша, которую она готова нести ради любимого. Мужчины же уверены, что футбол не может не нравиться.
- Почему девушки ходят в туалет вместе с подругой? Это огромная тайна, которая интригует мужчин всего мира. Они не понимают, почему, находясь в ресторане или клубе, девушки всем женским коллективом могут пойти в туалет. Просто парни не знают, что туалет – это место не только для того, чтобы поправить макияж, но и идеальный уголок для того, чтобы быстро посплетничать.
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Возможно, это ещё не весь список, что удивляет мужчин в поведении женщин, но вышеперечисленные пункты – всё-таки основные.
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