6 вещей, которые мужчины не понимают в женщинах

Женщины и мужчины сильно отличаются друг от друга не только физиологически, но и психологически. Для парней девушки – великая загадка, которую им очень сложно разгадать. Женщины любят ходить по магазинам, посплетничать с подружками и смотреть душераздирающие фильмы, заботятся о фигуре, чуть ли не всю жизнь сидят на диете. И это как раз то, что мужчины не понимают в прекрасном поле, в их глазах они выглядят как странные или сказочные персонажи. Но 6 вещей они особенно не понимают в девушках.

6 женских привычек, удивляющих мужчин

Зачем носить обувь на каблуках, если из-за неё болят ноги. На самом деле, каблуки – это идеальный способ девушки обрести уверенность в себе. Ведь такая обувь стройнит, делает выше и заставляет чувствовать себя намного красивее. А ради красоты прекрасный пол готов на любые жертвы. Почему нервничает во время менструального цикла. Мужчина никогда не поймёт, что такое гормональный бунт, когда хочется танцевать, а через пять минут плакать, то съесть бегемота, то погрызть всего лишь пару орешков. Парню нужно сразу объяснить, что лучше в такие моменты девушку не трогать, иначе проблем не избежать. Зачем столько покупок? Типичный вопрос, который задают мужчины, когда женщина возвращается домой, нагруженная сумками и при этом очень довольная. Они не понимают потребности выходить на шопинг, ведь это так приятно и необходимо для поднятия настроения, как своего, так и любимого человека. Новое платье окрыляет и вдохновляет пококетничать. Сколько можно разговаривать? Это правда, что женщины обожают поговорить с кем угодно на любую тему. Они обожают сплетничать с подругами, а также общаться с малознакомыми людьми. Девушка может без устали говорить двадцать минут, а в ответ получить сухое мужское «ОК». Сильный пол никогда не поймёт, как приятно делиться своими чувствами, потому что они просто мужчины, которые не способны передавать свои эмоции словами. Им проще действовать. Почему женщины не любят смотреть спортивные игры? Наверное, самый страшный вопрос, который любимый может задать своей женщине, не желает ли она вместе с ним посмотреть футбол или бокс. Да, возможно, она и посидит рядом и даже поддержит словами, но на самом деле для неё это тяжёлая ноша, которую она готова нести ради любимого. Мужчины же уверены, что футбол не может не нравиться. Почему девушки ходят в туалет вместе с подругой? Это огромная тайна, которая интригует мужчин всего мира. Они не понимают, почему, находясь в ресторане или клубе, девушки всем женским коллективом могут пойти в туалет. Просто парни не знают, что туалет – это место не только для того, чтобы поправить макияж, но и идеальный уголок для того, чтобы быстро посплетничать.

Возможно, это ещё не весь список, что удивляет мужчин в поведении женщин, но вышеперечисленные пункты – всё-таки основные.