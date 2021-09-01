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20 вещей, которые мужчины не понимают в женщинах

Марс и Венера – ерунда. Эту отмазку придумали и рассказывают слабаки, чтобы рефлексировать, а не работать над достижением гармонии в паре. Он и она не с разных планет. Мы живём на Земле, тесно коммуницируем, и нам плохо друг без друга. Британская компания Hammonds опросила 2000 представителей сильного пола и выяснила, что именно мужчины не понимают в женщинах. Кстати, только в период сильной влюблённости «странные» дамские привычки умиляют. Конфеты-букеты заканчиваются, и замашки уже раздражают или даже бесят, результат: от мелкой размолвки до нешуточного скандала.

 

20 вещей, которые мужчины не понимают в женщинах

 

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Прочь недоразумения! Привычки, которые мужчины не понимают в женщинах

  1. Перепады настроения и взрывы эмоций в период пресловутого ПМС.
  2. Желание превратить банальный шопинг в долговременное и почти светское мероприятие.
  3. Бесконечность, необходимая дамам на сборы. Зачем наносить макияж, если нужно просто выйти вынести мусор?
  4. Неоспоримая и доказанная способность терпеть и накапливать обиды, чтобы вывалить их скопом в самой неожиданной ситуации.
  5. Точное запоминание абсолютно всего, что было сказано или между делом обещано любимым.
  6. Уверенность, что мужчины умеют читать мысли и предугадывать желания.
  7. Утверждение, что им нечего носить, хотя на самом деле шкаф ломится от одежды.
  8. Одержимость туфельками, босоножками, сапожками. Наличие n-го количества пар обуви, из которых носятся одна-две.
  9. Содержимое дамской сумки, в которой полно самых неожиданных вещей. Но когда что-то нужно, они не могут этого найти.
  10. Астрономические суммы денег, потраченные на стрижку и краску.
  11. Коллективные походы в туалет на вечеринках, дискотеках, в компании.
  12. Одержимость сумками, также как и одеждой и обувью.
  13. Что происходит три часа в салоне, если из него барышня выходит без видимых изменений?
  14. Желание плотно заставить все полочки косметикой и средствами ухода.
  15. Синдром Плюшкина: склонность к накоплению вещей в целом.
  16. Как можно оставаться в магазине часами, а потом оставить его с пустыми руками, потому что не было найдено ничего, что действительно понравилось бы?
  17. Привычка часами сплетничать непонятно о ком, о чём и, главное, зачем.
  18. Зачем обувать туфли на нереально высоком каблуке, если в них неудобно?
  19. Покупка ненужных вещей, просто потому, что красивые штучки.
  20. Желание прибраться в его вещах и навести порядок на личной территории.

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Хотите гармонии в отношениях? Цените чувства партнёра. Примите к сведению моменты, которые мужчины не понимают в женщинах. Старайтесь не раздражать любимого. И, конечно, дополняйте список собственными наблюдениями. Полезный опыт лишним не бывает, а в вашу карму прилетит дополнительный плюсик.


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Автор: Анастасия Педич
Сегодня, 08:03

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