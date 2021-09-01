20 вещей, которые мужчины не понимают в женщинах
Марс и Венера – ерунда. Эту отмазку придумали и рассказывают слабаки, чтобы рефлексировать, а не работать над достижением гармонии в паре. Он и она не с разных планет. Мы живём на Земле, тесно коммуницируем, и нам плохо друг без друга. Британская компания Hammonds опросила 2000 представителей сильного пола и выяснила, что именно мужчины не понимают в женщинах. Кстати, только в период сильной влюблённости «странные» дамские привычки умиляют. Конфеты-букеты заканчиваются, и замашки уже раздражают или даже бесят, результат: от мелкой размолвки до нешуточного скандала.
Прочь недоразумения! Привычки, которые мужчины не понимают в женщинах
- Перепады настроения и взрывы эмоций в период пресловутого ПМС.
- Желание превратить банальный шопинг в долговременное и почти светское мероприятие.
- Бесконечность, необходимая дамам на сборы. Зачем наносить макияж, если нужно просто выйти вынести мусор?
- Неоспоримая и доказанная способность терпеть и накапливать обиды, чтобы вывалить их скопом в самой неожиданной ситуации.
- Точное запоминание абсолютно всего, что было сказано или между делом обещано любимым.
- Уверенность, что мужчины умеют читать мысли и предугадывать желания.
- Утверждение, что им нечего носить, хотя на самом деле шкаф ломится от одежды.
- Одержимость туфельками, босоножками, сапожками. Наличие n-го количества пар обуви, из которых носятся одна-две.
- Содержимое дамской сумки, в которой полно самых неожиданных вещей. Но когда что-то нужно, они не могут этого найти.
- Астрономические суммы денег, потраченные на стрижку и краску.
- Коллективные походы в туалет на вечеринках, дискотеках, в компании.
- Одержимость сумками, также как и одеждой и обувью.
- Что происходит три часа в салоне, если из него барышня выходит без видимых изменений?
- Желание плотно заставить все полочки косметикой и средствами ухода.
- Синдром Плюшкина: склонность к накоплению вещей в целом.
- Как можно оставаться в магазине часами, а потом оставить его с пустыми руками, потому что не было найдено ничего, что действительно понравилось бы?
- Привычка часами сплетничать непонятно о ком, о чём и, главное, зачем.
- Зачем обувать туфли на нереально высоком каблуке, если в них неудобно?
- Покупка ненужных вещей, просто потому, что красивые штучки.
- Желание прибраться в его вещах и навести порядок на личной территории.
Хотите гармонии в отношениях? Цените чувства партнёра. Примите к сведению моменты, которые мужчины не понимают в женщинах. Старайтесь не раздражать любимого. И, конечно, дополняйте список собственными наблюдениями. Полезный опыт лишним не бывает, а в вашу карму прилетит дополнительный плюсик.
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