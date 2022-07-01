Какой знак зодиака лучше целуется, а какой хуже?

Поцелуй может многое рассказать о чувствах. Его энергия настолько сильна, что может покорить даже пока не влюблённое сердце. Правда, не у всех знаков Зодиака получается целовать так, чтобы возникла химия, которая перерастёт в большую любовь. Бывает, что поцелуй становится началом конца.

Рейтинг поцелуев знаков Зодиака

Рыбы. Они страстные и восхитительные в поцелуях, особенно во французских. Рыбы вкладывают душу даже в маленький поцелуйчик. Целуя, они могут вскружить голову, притом навсегда. Так что в этом деле они лучшие! Скорпион. Смелый знак точно знает, как сделать так, чтобы поцелуй был волшебный и запоминающийся. Их спонтанность только добавляет возбуждения. К тому же Скорпионы не стесняются выражать свои чувства с помощью страстных целований, которыми невозможно насытиться. Телец. Он не боится заявить о своих чувствах, часто выражая их с помощью горячего поцелуя. Если Телец начнёт целовать, то хочется, чтобы он никогда не останавливался. Однако это только в начале отношений этот знак настолько горяч. Через некоторое время страсть поутихнет, и поцелуи станут менее чувственные. Рак. Этот знак целуется сладко и нежно. Хотя он не очень уверен в себе, поэтому первоначально и не позволяет себе раскрыться. Как только он почувствует, что возникла химия, обязательно добавит к своим поцелуям чувственные ласки, которые сведут партнёра с ума. Овен. Верные своей природе, они целуют смело и горячо, не затягивая. Если нравится человек, ему нужно тут же подарить волшебный и запоминающийся поцелуй, который отправит партнёра на седьмое небо от счастья. Но только Овну нельзя отказывать, иначе это его обидит, что чревато сухим воздушным поцелуйчиком. Лев. Страстные поцелуи, набирающие за короткое время силу от 0 до 100, доводя партнёра до точки кипения. С целующимся Львом очень жарко: возникает желание сорвать одежду и исполнить самые смелые желания. Для этого знака поцелуи – это установление связи с человеком и раскрытие своих чувств. Дева. Этот знак умеет хорошо целоваться, но он настолько много времени думает, когда же поцеловать, что романтическая ситуация превращается в неловкую. Дева – аналитик, поэтому и не может жить настоящим моментом, наслаждаясь возникшими чувствами. Чтобы всё было на высоте, надо научиться расслабляться, тогда поцелуй возникнет естественно. Весы. Они настоящие мастера соблазнения, но когда дело доходит до поцелуев, на них нападает лень. Поэтому Весы сидят, сложа руки, в ожидании, когда партнёр станет инициатором. Хотя, если у них возникнет желание порадовать любимого человека, то могут добавить чуть-чуть страсти. Водолей. Рождённые под этим знаком Зодиака - добрые и внимательные люди, что выражается в технике поцелуя. Им тяжело избавиться от внутренних запретов, чтобы насладиться чувствами. Однако как только они отключают голову, то их поцелуи становятся чувственными и нежными. Стрелец. Они по жизни привыкли играть и веселиться, поэтому к поцелуям относятся без души. Им не хватает интенсивности и остроты эмоций. Зато Стрелец знает, как провести хорошо время, что часто затмевает его нежелание душевно и нежно целоваться. Близнецы. Общительный знак Зодиака обычно боится говорить о своих чувствах, и тем более целоваться. Близнецы могут привлечь внимание понравившейся особы своими шутками и увлекательными рассказами, но когда дело доходит до поцелуев, они тут же робеют, поэтому им не хватает дерзости и страсти. Козерог. Прагматичный зодиакальный знак, который привык всё анализировать, в том числе и свои чувства. Поэтому они тщательно подбирают время, когда лучше поцеловать, из-за чего их поцелуи кажутся постановочными и подстроенными. Им не хватает волшебства, чтобы сделать их запоминающимися.

Не всем повезло родиться «королями поцелуев», но всегда можно этому научиться, особенно ради любимого человека.