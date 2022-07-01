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Какой знак зодиака лучше целуется, а какой хуже?
Поцелуй может многое рассказать о чувствах. Его энергия настолько сильна, что может покорить даже пока не влюблённое сердце. Правда, не у всех знаков Зодиака получается целовать так, чтобы возникла химия, которая перерастёт в большую любовь. Бывает, что поцелуй становится началом конца.
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Рейтинг поцелуев знаков Зодиака
- Рыбы. Они страстные и восхитительные в поцелуях, особенно во французских. Рыбы вкладывают душу даже в маленький поцелуйчик. Целуя, они могут вскружить голову, притом навсегда. Так что в этом деле они лучшие!
- Скорпион. Смелый знак точно знает, как сделать так, чтобы поцелуй был волшебный и запоминающийся. Их спонтанность только добавляет возбуждения. К тому же Скорпионы не стесняются выражать свои чувства с помощью страстных целований, которыми невозможно насытиться.
- Телец. Он не боится заявить о своих чувствах, часто выражая их с помощью горячего поцелуя. Если Телец начнёт целовать, то хочется, чтобы он никогда не останавливался. Однако это только в начале отношений этот знак настолько горяч. Через некоторое время страсть поутихнет, и поцелуи станут менее чувственные.
- Рак. Этот знак целуется сладко и нежно. Хотя он не очень уверен в себе, поэтому первоначально и не позволяет себе раскрыться. Как только он почувствует, что возникла химия, обязательно добавит к своим поцелуям чувственные ласки, которые сведут партнёра с ума.
- Овен. Верные своей природе, они целуют смело и горячо, не затягивая. Если нравится человек, ему нужно тут же подарить волшебный и запоминающийся поцелуй, который отправит партнёра на седьмое небо от счастья. Но только Овну нельзя отказывать, иначе это его обидит, что чревато сухим воздушным поцелуйчиком.
- Лев. Страстные поцелуи, набирающие за короткое время силу от 0 до 100, доводя партнёра до точки кипения. С целующимся Львом очень жарко: возникает желание сорвать одежду и исполнить самые смелые желания. Для этого знака поцелуи – это установление связи с человеком и раскрытие своих чувств.
- Дева. Этот знак умеет хорошо целоваться, но он настолько много времени думает, когда же поцеловать, что романтическая ситуация превращается в неловкую. Дева – аналитик, поэтому и не может жить настоящим моментом, наслаждаясь возникшими чувствами. Чтобы всё было на высоте, надо научиться расслабляться, тогда поцелуй возникнет естественно.
- Весы. Они настоящие мастера соблазнения, но когда дело доходит до поцелуев, на них нападает лень. Поэтому Весы сидят, сложа руки, в ожидании, когда партнёр станет инициатором. Хотя, если у них возникнет желание порадовать любимого человека, то могут добавить чуть-чуть страсти.
- Водолей. Рождённые под этим знаком Зодиака - добрые и внимательные люди, что выражается в технике поцелуя. Им тяжело избавиться от внутренних запретов, чтобы насладиться чувствами. Однако как только они отключают голову, то их поцелуи становятся чувственными и нежными.
- Стрелец. Они по жизни привыкли играть и веселиться, поэтому к поцелуям относятся без души. Им не хватает интенсивности и остроты эмоций. Зато Стрелец знает, как провести хорошо время, что часто затмевает его нежелание душевно и нежно целоваться.
- Близнецы. Общительный знак Зодиака обычно боится говорить о своих чувствах, и тем более целоваться. Близнецы могут привлечь внимание понравившейся особы своими шутками и увлекательными рассказами, но когда дело доходит до поцелуев, они тут же робеют, поэтому им не хватает дерзости и страсти.
- Козерог. Прагматичный зодиакальный знак, который привык всё анализировать, в том числе и свои чувства. Поэтому они тщательно подбирают время, когда лучше поцеловать, из-за чего их поцелуи кажутся постановочными и подстроенными. Им не хватает волшебства, чтобы сделать их запоминающимися.
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Не всем повезло родиться «королями поцелуев», но всегда можно этому научиться, особенно ради любимого человека.
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