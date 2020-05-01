Какой знак Зодиака самый красивый?
Всем нравятся только деньги, а красота – понятие относительное. Но попробуй доказать это астрологам! У них по каждому поводу собственное мнение, которое обосновано подсказками планет и звёзд. На этот раз нам предложили рейтинг женщин знаков Зодиака по красоте. Звездочёты настаивают на том, что все параметры связаны с датой рождения. Можно ли им верить? Давайте посмотрим.
Какой знак Зодиака самый красивый?
Рыбы – таинственные феи
Миловидность + загадка = убийственное сочетание. Мужчины без ума от холодных внешне, но на самом деле пылких и страстных красоток. Одним лишь контрастом дело не заканчивается. Дополнительное оружие барышень-Рыбок – великолепные глаза, глубокие, как омут, манящий утонуть.
Лев – леди-безупречность
Уверенность в собственной неотразимости. Стиль. Роскошь. Одним словом, всё по-царски. Противоположный пол в восторге от такого набора женских качеств. Львицы наслаждаются вниманием и знают, как его привлечь. Одарённые непревзойдённым шармом с рождения, они пользуются им до глубокой старости.
Весы – почти эталон
Представительниц этого знака, как правило, характеризуют идеальные черты лица и красивые руки. Бомбическая комбинация. Но есть проблема: неумение найти свой стиль в одежде. Дамы, которым удалось подружиться с модой, соперничают с Рыбами за первое место. Ах да, планета-покровительница одарила Весов необыкновенной женственностью, за которою им всё прощают.
Стрелец – яркая индивидуальность
Обычную внешность компенсирует необыкновенная харизма. Нюансы корректирует макияж и процедуры ухода. У женщины-Стрельца всегда уйма поклонников, покорённых неуёмной энергией, пытливым умом и стремлением покорять новые вершины.
Близнецы – имидж на миллион
Астрологи настаивают на том, что звёзды дарят дамам этого знака великолепные фигуры и умение держать себя в форме. Бонусом идёт умение творить невероятные чудеса с имиджем. Вчера это была жгучая Кармен, сегодня – загадочная Джоконда. Что будет завтра, не знает никто. Этим и берут!
Девы – лепят себя сами
Их девиз: «Нет предела совершенству». Так и живут. Рисуют для себя идеальную внешность и работают над её достижением. Всё пошагово, по чётко расписанной программе. Если не устраивает фигура, идут в фитнес-зал. Нужно подкорректировать черты лица – делают пластику. Не успокаиваются, пока не достигнут 100% сходства с придуманной картинкой.
Скорпион – чувственная притягательность
Красота этих женщин вне канонов и правил. Они всегда безупречно ухожены: от пальчиков на ногах до кончиков волос. А мужчин притягивает их необыкновенная чувственность, острый язычок и ощущение вызова. Сильный пол из штанов выскакивает, чтобы покорить такую крепость. А то, что достаётся она нелегко, всегда высоко ценят.
Телец – обаятельные и привлекательные
Магическая внутренняя энергетика в сочетании с практичным взглядом на жизнь превращает женщин второго по счёту знака Зодиака в самых желанных спутниц. От них всякий раз приятно пахнет. Они удивительно грациозны. И главное: чётко разделяют мужское и женское предназначение.
Овен – Мисс Элегантность
Вынести мусор в спортивном костюме? Фи. Никогда. Женщины-Овны тщательно следят за внешностью в любой ситуации. Их наряды и макияж всегда безупречны. Красота, как правило, неброская. Но, благодаря таинственному набору «изюминок», они всегда в центре внимания. Иначе никак.
Козерог – милашки-скромницы
Их основное оружие - здравый смысл. Тонкости работы над «экстерьером» Козероги осознают в ранней юности. Понимают, что натуральное сияние кожи и здоровый блеск в глазах выглядят куда более заманчиво, чем килограммы косметики на лице. С годами любимицы Сатурна расцветают, всегда кажутся моложе сверстниц.
Водолей – мастерицы эпатажа
Соблазнительная фигура. Удивительные глаза. Внутренний свет. Чего и где горит - непонятно. Но нестандартный набор личностных качеств срабатывает не хуже магнита. Водолейкам прощают и отсутствие макияжа, и безумные причёски, и отсутствие лака на ногтях. Они постоянно окружены поклонниками.
Рак – очаровательные фаталистки
В силу особенностей характера живут с тем, что свыше дано. Редко горят желанием как-либо улучшить внешность или поэкспериментировать с образом. Обычно звёзды награждают женщин-Раков правильными чертами лица и стандартной фигурой. И… берегитесь мужчины, эти чаровницы умеют надолго западать в душу. Как они это делают, не признаются.
В отместку астрологам мы проанализировали список Мисс Мира за последние 5 лет. Получили вот что:
- 2019 – Тонни-Энн Сингх – Водолей;
- 2018 – Ванесса Понсе – Рыбы;
- 2017 – Мануши Чхиллар – Телец;
- 2016 – Стефани Дел Валье – Козерог;
- 2015 – Мирея Лалагуна – Стрелец.
Что-то с рейтингом не очень сходится. А вы как думаете, какой знак Зодиака самый красивый?
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