Всем нравятся только деньги, а красота – понятие относительное. Но попробуй доказать это астрологам! У них по каждому поводу собственное мнение, которое обосновано подсказками планет и звёзд. На этот раз нам предложили рейтинг женщин знаков Зодиака по красоте. Звездочёты настаивают на том, что все параметры связаны с датой рождения. Можно ли им верить? Давайте посмотрим.

Какой знак Зодиака самый красивый?

Рыбы – таинственные феи

Миловидность + загадка = убийственное сочетание. Мужчины без ума от холодных внешне, но на самом деле пылких и страстных красоток. Одним лишь контрастом дело не заканчивается. Дополнительное оружие барышень-Рыбок – великолепные глаза, глубокие, как омут, манящий утонуть.

Лев – леди-безупречность

Уверенность в собственной неотразимости. Стиль. Роскошь. Одним словом, всё по-царски. Противоположный пол в восторге от такого набора женских качеств. Львицы наслаждаются вниманием и знают, как его привлечь. Одарённые непревзойдённым шармом с рождения, они пользуются им до глубокой старости.

Весы – почти эталон

Представительниц этого знака, как правило, характеризуют идеальные черты лица и красивые руки. Бомбическая комбинация. Но есть проблема: неумение найти свой стиль в одежде. Дамы, которым удалось подружиться с модой, соперничают с Рыбами за первое место. Ах да, планета-покровительница одарила Весов необыкновенной женственностью, за которою им всё прощают.

Стрелец – яркая индивидуальность

Обычную внешность компенсирует необыкновенная харизма. Нюансы корректирует макияж и процедуры ухода. У женщины-Стрельца всегда уйма поклонников, покорённых неуёмной энергией, пытливым умом и стремлением покорять новые вершины.

Близнецы – имидж на миллион

Астрологи настаивают на том, что звёзды дарят дамам этого знака великолепные фигуры и умение держать себя в форме. Бонусом идёт умение творить невероятные чудеса с имиджем. Вчера это была жгучая Кармен, сегодня – загадочная Джоконда. Что будет завтра, не знает никто. Этим и берут!

Девы – лепят себя сами

Их девиз: «Нет предела совершенству». Так и живут. Рисуют для себя идеальную внешность и работают над её достижением. Всё пошагово, по чётко расписанной программе. Если не устраивает фигура, идут в фитнес-зал. Нужно подкорректировать черты лица – делают пластику. Не успокаиваются, пока не достигнут 100% сходства с придуманной картинкой.

Скорпион – чувственная притягательность

Красота этих женщин вне канонов и правил. Они всегда безупречно ухожены: от пальчиков на ногах до кончиков волос. А мужчин притягивает их необыкновенная чувственность, острый язычок и ощущение вызова. Сильный пол из штанов выскакивает, чтобы покорить такую крепость. А то, что достаётся она нелегко, всегда высоко ценят.

Телец – обаятельные и привлекательные

Магическая внутренняя энергетика в сочетании с практичным взглядом на жизнь превращает женщин второго по счёту знака Зодиака в самых желанных спутниц. От них всякий раз приятно пахнет. Они удивительно грациозны. И главное: чётко разделяют мужское и женское предназначение.

Овен – Мисс Элегантность

Вынести мусор в спортивном костюме? Фи. Никогда. Женщины-Овны тщательно следят за внешностью в любой ситуации. Их наряды и макияж всегда безупречны. Красота, как правило, неброская. Но, благодаря таинственному набору «изюминок», они всегда в центре внимания. Иначе никак.

Козерог – милашки-скромницы

Их основное оружие - здравый смысл. Тонкости работы над «экстерьером» Козероги осознают в ранней юности. Понимают, что натуральное сияние кожи и здоровый блеск в глазах выглядят куда более заманчиво, чем килограммы косметики на лице. С годами любимицы Сатурна расцветают, всегда кажутся моложе сверстниц.

Водолей – мастерицы эпатажа

Соблазнительная фигура. Удивительные глаза. Внутренний свет. Чего и где горит - непонятно. Но нестандартный набор личностных качеств срабатывает не хуже магнита. Водолейкам прощают и отсутствие макияжа, и безумные причёски, и отсутствие лака на ногтях. Они постоянно окружены поклонниками.

Рак – очаровательные фаталистки

В силу особенностей характера живут с тем, что свыше дано. Редко горят желанием как-либо улучшить внешность или поэкспериментировать с образом. Обычно звёзды награждают женщин-Раков правильными чертами лица и стандартной фигурой. И… берегитесь мужчины, эти чаровницы умеют надолго западать в душу. Как они это делают, не признаются.

В отместку астрологам мы проанализировали список Мисс Мира за последние 5 лет. Получили вот что:

2019 – Тонни-Энн Сингх – Водолей;

2018 – Ванесса Понсе – Рыбы;

2017 – Мануши Чхиллар – Телец;

2016 – Стефани Дел Валье – Козерог;

2015 – Мирея Лалагуна – Стрелец.

Что-то с рейтингом не очень сходится. А вы как думаете, какой знак Зодиака самый красивый?