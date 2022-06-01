Как влюбить в себя мужчину-Козерога с помощью астрологии? Вот главные секреты!

Для многих девушек загадка, как влюбить в себя мужчину-Козерога, потому что он редко когда показывает свои чувства. Но на самом деле, сделать это не сложно. Главное, чтобы женщина обладала прекрасным чувством юмора, была терпелива и честна. Тогда его сердце точно растает.

Как привлечь Козерога?



Парни этого зодиакального созвездия ценят стабильность и уверенность в завтрашнем дне, поэтому его избранница должна быть простой и понятной, притом это касается не только характера, но и внешности – минимум косметики, никаких манящих нарядов и стильная причёска. Хотя Козероги молчат об этом, но им по душе чувственные и страстные дамы, которые первые решатся на соблазнение. Ему нравится, когда его слушают, притом внимательно, чтобы после его рассказа были заданы вопросы, на которые он с удовольствием ответит. Но если девушка в чём-то хорошо разбирается, то он тоже с удовольствием послушает её, особенно когда дело касается профессионализма в области финансов. Он, кстати, в жёны ищет ту, которая сможет ему помочь не только сэкономить, но и приумножить заработанные им деньги.

Каков мужчина-Козерог в любви?



В любовных отношениях он верен и смел, однако выражать чувства ему сложно, потому что представители этого зодиакального созвездия по своей природе очень закрытые и предпочитают держать эмоции при себе. Именно поэтому его многие и считают холодным и отстранённым. Однако, если он встретит ту, которая поймёт его и примет таким, какой он есть, то Козерог проявит невероятную чувственность. В искренних отношениях он расцветает, готов ради любимой на всё. Никогда не предаст её, так как любит раз и навсегда.

Совместимость с Козерогом



Мужчине-Козерогу нужна нежная и терпеливая спутница, которая постарается его понять. Обычно он доминирует, и ему трудно диктовать. Ему будет трудно измениться, если только женщина, которую он любит, педагогически и мягко не направит его в другие русла. Сила против него бесполезна. Наоборот, нужно будет проявить мягкость и доброжелательность. Такими качествами обладают женщины Девы и Раки.

Козерог и Дева

Эти два земных знака прекрасно взаимодействуют друг с другом, когда дело доходит до создания безмятежной и гармоничной пары. Старые добрые принципы, на которых строится настоящая любовь, будут дороги двум знакам. Этому союзу не хватает только одного ингредиента — страсти. Но для них важнее в отношениях безопасность и спокойствие. Они умеют обмениваться опытом лучше, чем любая другая пара зодиака, и это приведёт их к тому, что они станут прекрасными супругами и хорошими друзьями.

Козерог и Рак

Их история любви достойна сказки. Конечно, природа их противоположных знаков не предсказывает гладкого совместного пути, но они обладают добродетелью терпения и могут преодолеть любое препятствие. Они дополняют друг друга: одинаково робкие, замкнутые и стремящиеся к безопасности; их общая потребность в спокойной жизни поможет им добиться успеха. Козерог искренен, серьёзен и верен - все те качества, которые ценит Рак. Рак же любит слушать, что очень важно для мужчины-Козерога. Между ними всегда будет гармония и взаимопонимание.

10 советов, как влюбить в себя мужчину-Козерога