Как влюбить в себя мужчину-Льва с помощью астрологии? Вот главные секреты!

Мужчины этого знака Зодиака обожают всё красивое, престижное, стильное и лесть, поэтому проблемы, как влюбить в себя мужчину-Льва, нет – ему нужно льстить и тешить его самолюбие.

Как привлечь Льва?

Чтобы обратить на себя внимание этого яркого мужчины, нужно быть, во-первых, успешной, во-вторых, оригинальной – манера поведения, стиль одежды и т.п., ну, а в-третьих, окружить себя толпой поклонников. Но при этом стараться не затмевать Льва, иначе он тут же ретируется. Как только будут заметны его интересующиеся взгляды, надо идти в атаку – открыто льстить. Это кратчайший путь к львиному сердцу. Надо его внимательно слушать, вовремя вставляя нужную реплику, обязательно восторгаться. Ни в коем случае не прерывать его рассказы, и тем более высмеивать.

Лев – великодушный знак, поэтому, чтобы покорить понравившуюся девушку, он готов на последние деньги накупить ей дорогих подарков, но в ответ тоже ждёт широких жестов. Поэтому, даже если туго с финансами, надо всё равно изыскивать способы порадовать своего возлюбленного, выглядеть всегда на все 100! Чтобы парень мог продемонстрировать всем свой трофей.

Каков мужчина-Лев в любви?

Лев по жизни лидер, а в любовных отношениях – альфа-самец, бросающий к ногам своей второй половинки весь мир. Главное, чтобы она восхищалась и восторгалась. Эти парни привыкли выбирать ярких девушек, на которых обычно обращают внимание другие мужчины, что очень льстит Льву. Но это только с одной стороны. С другой – он патологический ревнивец, в порыве ревности может даже оскорбить свою избранницу. Представители этого созвездия нежадные и обходительные, что привлекает девушек, но при этом тираны, желающие, чтобы всё было только по их. Так что его второй половинке довольно сложно будет с ним, но это того стоит – Лев умеет удивить и покорить женское сердце.

Совместимость со Львом

Парням этого знака нравятся покорные девушки, готовые идти на уступки, но при этом не пресные. Иначе он соскучится. Ему по душе женская яркость и неординарность, поэтому идеальные отношения он сможет построить только с двумя зодиакальными созвездиями – Овнами и Стрельцами.

Лев и Овен

На эту пару невозможно не обратить внимания – они яркие, стильные и громкие. Между ними постоянные ссоры, но без них не было бы гармонии. Они подпитывают друг друга эмоциями. Если же вдруг в их отношениях начнётся затишье, то это сигнал, что между ними не всё в порядке. Кто-то должен подкинуть дровишек в их вечно пылающий тандем. Хотя тишина – это признак, что либо Лев не смог справиться со своей природной гордостью, либо Овен – с прямолинейностью, ведь ему так сложно пойти на уступки, чтобы не ранить Льва.

Лев и Стрелец

В этой паре будет царить полная гармония, ведь Стрельчиха готова пойти на уступки и принять то, что партнёр – глава семьи, с которым лучше не спорить. Лев, являющийся по своей природе лидером, с радостью будет властвовать под бдительным оком умной женщины, умеющей склонить вторую половинку к нужному решению, чтобы все были довольны. Этим двоим можно только позавидовать, настолько комфортно им друг с другом, поэтому такие отношения будут крепкими и длительными.

10 советов, как влюбить в себя мужчину-Льва