Дамы, мечтающие о яркой сильной половинке, частенько охотятся за мужчинами Овнами. Но их потенциальные жертвы очень непростые. Опытные в делах сердечных игроки, почуяв интерес к их персоне, срываются с крючка в решительный момент. Как влюбить в себя мужчину Овна? Советы астролога помогут сэкономить время и нервы. Делимся секретами приворотного зелья, ингредиенты которого прячет гороскоп огненного знака Зодиака.

Мужчина Овен: особенности личности

Охотницам следует обдумать два важных момента, прежде чем приступать к решительным действиям.

Во-первых, вы претендуете на личность с ярко выраженными лидерскими качествами, прирождённого руководителя. В компании Овен будет в центре внимания, а его любимая женщина – в тени. Представители огненного знака искренни, но далеко не всегда тактичны. Они крайне требовательны не только на работе, но и в быту.

Во-вторых, покоя не ждите! Подопечные деятельного Марса всегда в движении. Главное для них – наличие цели. Сложности не пугают, наоборот, заряжают адреналином и подпитывают энергией. Бездеятельность для людей стихии огня невыносима. Без реализации своего неуёмного потенциала они либо впадают в депрессию, либо без повода терроризируют близких.

Естественно, каждая личность обладает собственными особенностями. Только эти нюансы дополняют, а не меняют общий гороскоп.

Как влюбить в себя мужчину Овна? 5 советов от астрологов

Краткое руководство к действию составили итальянские звездочёты. Они уверяют, что перед барышнями, ответственно выполнившими все 5 пунктов, не устоит ни один бастион. Обещают не мимолётную влюблённость, а бурю страстей, в хорошем смысле сводящую с ума. Внимание, рецепт астрологического приворотного зелья!

Пустите избранника в свою зону комфорта. Оставаясь собой рядом с ним, вы разжигаете желание завоевателя. Найдите повод продемонстрировать бесстрашие и целеустремлённость. Он почувствует родственную душу. Не скрывайте чувственности. Овны, с их неугомонной эротической энергией, высоко ценят в женщинах это качество. При общении не упускайте случая коснуться собеседника. Используйте тактильную чувствительность как инструмент соблазна. Будучи уверены в симпатии, намекните, мол, его присутствие тревожит сердце.

Не стесняйтесь признаний! Нет, мужчины огненного знака не глупы, но звёзды обделили их умением читать между строк. Те, кто скромничает в общении с ними, рискуют остаться ни с чем.

Чёткость, ясность, цель – фундаментальные приоритеты, но для завоевателей этого мало. Если они побеждают, то теряют интерес. Чтобы чувства не угасали, фаворитов Марса необходимо постоянно подзадоривать.

Как удержать влюблённого Овна?

Первые успехи – не повод расслабляться! Фаза притяжения и соблазнения завершилась, а значит, избранник может отдалиться. Хотите подольше купаться во внимании и заботе? Держите его в тонусе. Не позволяйте любимому человеку доминировать во всём. Умейте формулировать и отстаивать собственную точку зрения.

Долгосрочные отношения с мужчиной Овном требуют от женщины некоторой изобретательности.

Секрет успеха №1. Увлекайте его идеями, и вместе добивайтесь цели. Гиперактивные натуры чахнут от бездеятельности или же ищут приключений.

Секрет успеха №2. Осваивайте Камасутру и другие эротические самоучители. Творческий подход к интиму – тот самый крючок, с которого мужчина огненного знака Зодиака не сможет спрыгнуть.

Секрет успеха №3. Имидж – это всё. Требования Овнов к женщинам: активность, чувственность, независимость, загадочность. К этому набору должен прилагаться интеллект выше среднего и постоянная готовность к безумным приключениям.

Лучшая совместимость с четырьмя знаками Зодиака:

Скорпион, разделяющий интересы;

Лев, если спрячет тщеславие и покажет страсть;

Стрелец, не стесняющийся амбиций;

Рак, если совпадут интимные пристрастия.

И, напоследок, совет, полезный дамам, уяснившим, как влюбить в себя мужчину Овна. Отношения могут развиваться в двух направлениях:

добившись полного подчинения, гордый завоеватель сбежит покорять непознанное пространство;

бесконечная забота и героические подвиги во имя любимой женщины.

Вам какой вариант больше нравится?