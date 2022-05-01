Как влюбить в себя мужчину-Овна с помощью астрологии? Вот главные секреты!

Многие представительницы прекрасного пола не раз задавались вопросом, как влюбить в себя мужчину-Овна? А мы скажем: легко! Потому что парни этого знака очень влюбчивы. Сложнее удержать их, так как они не простые люди – они вспыльчивы, требовательны и эмоциональны.

Как привлечь Овна?

С мужчиной этого знака не нужно юлить и хитрить. Ему нужно дать понять, что он вам нравится. Если же сдерживать свои чувства, то он просто не поймёт, так как догадливость – не его конёк. Ну, а после немного поиграть с ним – проявить власть. Овну нравится, когда его держат в тонусе. Однако долго довлеть не стоит, потому что парни этого знака свободолюбивы. Поэтому забрать сердце этого непростого знака сможет энергичная, страстная, самостоятельная и сильная женщина, готовая присоединиться к его безумным приключениям, без которых он не представляет свою жизнь. Но при этом она должна быть загадочной и интересной, чтобы Овен постоянно открывал для себя что-то новое не только в любви, но и в повседневной совместной жизни со своей избранницей.

Какой мужчина-Овен в любви?

В любви он охотник, готовый долго следить и изучать понравившуюся женщину, чтобы потом её тут же завоевать. Любит привлекать прекрасный пол своим поведением, потому что получает огромное удовольствие от фазы соблазнения. Чем сложнее ему кажется задача, тем более изобретательным и решительным он будет в достижении успеха! Овны очень деятельны, некоторые даже супердеятели, потому что они постоянно в движении. Обладают сильным темпераментом, спонтанны и эмоциональны. Эти мужчины не любят много говорить – они переходят прямо к делу, поэтому, как только понимают, что чувства взаимны, тут же стараются склонить даму к интиму. И если девушка долго играет с ним, он может очень рассердиться, так как не любит, когда его нервируют или насмехаются.

Совместимость с Овном

Овен – сложный человек, поэтому не каждая сможет найти с ним общий язык. Хотя есть среди представительниц прекрасного пола те, которые способны на это – Стрелец, Весы и Лев.

Овен и Весы





Эта пара быстро научится ценить друг друга. Весам нравится, что Овен страстен и харизматичен. Но, правда, немного горяч. Чтобы отношения между ними сложились, Овен должен быть внимателен к сентиментальной природе Весов и давать ей пространство, когда это необходимо.

Овен и Лев





Лев очень щедр и даст Овну свободу, которую он жаждет, а Овен приложит усилия, чтобы приспособиться к потребностям Льва. Оба знака зодиака могут быть очень властными, из-за чего нередко начинают контролировать друг друга. Ключ к успеху в любви — не путать страсть с любовью.

Овен и Стрелец





У этих двух огненных знаков много общего. Они оптимистичны, предприимчивы, пылки, полны энтузиазма и любят действия и приключения. Хорошо ладят в области финансов, поощряют друг друга в росте по карьерной лестнице. Стрелец ценит «естественную», честную сторону Овна, а Овен находит Стрельца щедрым, весёлым и динамичным.

10 советов, как влюбить в себя мужчину-Овна