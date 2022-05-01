Настоящая причина, по которой вы расстались с бывшим парнем по знаку зодиака

Расставание никогда не бывает лёгким, чаще всего после него остаётся множество вопросов, было ли это правильным решением и можно ли было этого избежать. А также, кто виноват в разладе. В такие моменты может прийти на помощь астрология, которая подскажет, в чём причина разлуки.

Причины расставания со второй половинкой согласно знаку Зодиака

Овен. Этот знак давит, к тому же он нетерпелив и требователен, поэтому есть большая вероятность, что вы просто не смогли соответствовать его требованиям или же осознали, что находились под постоянным давлением Овна. В любом случае, теперь вы можете спокойно закрыться в своей тихой комнате и оценить тот факт, что свободны в своих желаниях и действиях.

Телец. Упрямство – вот одно из основных качеств этого знака Зодиака, поэтому ему очень сложно изменить свои привычки и отказаться от привычных удовольствий. Если же вы попытаетесь что-то поменять в его жизни, то не удивляйтесь, что отношениям придёт конец. Да, потом Телец будет сидеть с грустью в своей комнате и думать о вас, притом несколько месяцев. Не стоит расстраиваться: если вы протянете руку ему, он обязательно вернётся. Ведь вы - его часть привычной жизни.

Близнецы. Этот двуличный знак Зодиака никогда не знает, что хочет. Он может долго соглашаться с вашими правилами, но очень скоро настроение поменяется, и Близнец вдруг исчезнет на пару месяцев. А потом снова появится, как ни в чём не бывало, спросит, как дела. Как будто вы расстались только сегодня утром, идя на работу. Если вы согласны с такими качелями, то вперёд – этот знак не даст скучать.

Рак. Сентиментальный и чувственный знак, который очень боится потерять свою вторую половинку, именно поэтому требующий постоянного успокоения. Они желают безопасности, поэтому довольно осторожны в своих тратах. И вроде бы это хорошо для семейного бюджета, однако это ужасно, когда вы попросите его устроить романтическую встречу в ресторане. К тому же, Рак – очень закрытый знак, вытянуть из него откровения невозможно. Всё это мешает строить с ним нормальные отношения. Но они возможны, если вы проявите выдержку и терпение.

Лев. Печальная правда для тех, кто попытался построить отношения со Львом, состоит в том, что он хочет быть не просто любимым, а обожаемым своей второй половинкой. Этот знак счастлив, когда его осыпают вниманием, поэтому они могут проявить незрелость, когда ими, на их взгляд, пренебрегают. Неверность – вот ещё одна проблема этого зодиакального созвездия. Мало кто сможет приспособиться к этому царю по жизни. Если вы не из тех, кто готов преклоняться, то этим вполне объяснимо ваше расставание.

Дева. Они настолько заняты своими делами, что это даже бесит. Девы - трудоголики, поэтому они всегда ставят на первое место работу, ну а любовь уже потом. Однако, когда они дают волю чувствам, то проявляют себя как добрые и отзывчивые партнёры. Именно из-за этого после расставания с ними и возникает ощущение собственной неправоты, тем более, если как раз вы и стали инициатором развода. Не стоит себя корить. Просто задумайтесь, сможете ли вы снова терпеть возле себя закоренелого трудоголика?

Весы. Они известны своей противоречивостью, поэтому, если вы чувствовали, что никогда не сможете выиграть спор в отношениях, то были абсолютно правы. Ссориться с Весами бессмысленно, так как они - сама непоследовательность. Ведь этот знак и сам не знает, что его будет беспокоить именно сейчас и что может стать причиной спора и обсуждения. Чтобы быть рядом с Весами, надо иметь ангельское терпение. Но не у всех оно есть.

Скорпион. Он будет любить пламенем тысячи солнц, но у ада нет такой ярости, как у презираемого Скорпиона. Они энергичны, горды, умеют много зарабатывать, что не может не привлечь к ним. Но то собственничество, которое они проявляют в отношениях, совершенно утомительно, если вы не готовы полностью подчиниться мужчине. Он будет всё контролировать и вырваться из его цепких клешней будет сложно. Особенно, если отношения уже длительные.

Стрелец. Стрельцы ненавидят быть связанными отношениями, местом жительства или работой. Вы всегда должны быть готовы, чтобы собраться и переехать через полмира на несколько месяцев или вдруг посетить импровизированное шоу в 2 часа ночи. Не все обладают таким же спонтанным характером, поэтому если вы относитесь к тем, кто привык планировать, не удивительно, почему вы расстались.

Козерог. Представители этого знака устойчивы и прямолинейны, но дико амбициозны. У них нет эго Льва, но они слишком серьёзно относятся к себе. Они также очень уважают авторитет и традиции и ненавидят неконтролируемые эмоции. Так что с ними нужно держать себя всегда под контролем, останавливать слёзы они не будут, и хохотать до коликов в животе с ними тоже не получится. Только продуманность во всём и ужасная скукота.

Водолей. Они любят бросать вызов условностям, поэтому, если вы не сделали татуировку, не покрасили волосы в странный цвет или не прокололи бровь во время свидания с Водолеем, считайте, что ущерб минимален. Водолеи — весёлые и свободные парни, но они часто живут в своих маленьких мирках, поэтому нередко капризны. Их сердце всегда открыто, поэтому они удивляются, почему после расставания нельзя остаться друзьями. Соглашайтесь. Дружить с ними проще, чем любить.

Рыбы. Этот знак нередко становится грушей для битья и жилеткой для слёз. Однако для семейной жизни эти качества неуместны. Ведь каждая женщина мечтает видеть рядом с собой сильного и крепкого мужчину, который сможет горы перевернуть. Всё это не про Рыбок. Они никогда не смогут быть твёрдыми, что не всем по нраву. Если же вы готовы взять на себя ответственность за решение всех проблем, то Рыбы – ваш вариант. Иначе можете себя поздравить – вы всё правильно сделали, когда порвали с ними.

Теперь вы понимаете, что настоящая причина, почему вы расстались с бывшим парнем, в его знаке Зодиака. Поэтому прежде чем начинать строить отношения, лучше поинтересуйтесь, под каким созвездием он родился. Может быть, и не стоит начинать, чтобы потом не разочаровываться.