Как пережить удары судьбы? Ответ по знаку Зодиака

Коллега, который срывает ваше повышение, предательство друга, любовное разочарование, несданный экзамен… Иногда жизнь бьёт нас кулаком. И не все могут спокойно перенести её удары – жалуются на судьбу-злодейку. Однако есть и такие, кто смотрит на сложившиеся обстоятельства объективно, подумав, что же изменить в себе, чтобы в следующий раз не допустить эти же промахи. Какой толк в том, чтобы осуждать себя за неудачи, если можно трудную ситуацию воспринять, как драгоценное послание, чтобы чему-то научиться? Хотите узнать, как пережить удары судьбы? Ответит вам знак Зодиака, под которым вы родились.

Как пережить судьбоносные удары каждому зодиакальному знаку?

Овен. Вы по своей природе воин, поэтому после первого порыва ярости и гнева берёте себя в руки и начинаете действовать. Однако важнее не только решать проблему, но и спросить себя, чему научил данный опыт, чтобы потом делать всё по-другому.

Телец. Твёрдый как скала, вы долго и основательно обдумываете причины сложившейся сложной ситуации, чтобы вернуть себе прежнее спокойствие. Однако ностальгия по безоблачной жизни не позволяет отпустить прошлые мысли и действия, а значит, вы можете снова оказаться в непростом положении. Постарайтесь сконцентрироваться и понять, что сложности – это призыв к переменам.

Близнецы. Вы привыкли всегда быть весёлым и жизнерадостным, поэтому вам трудно справиться с трудностями. Вы их просто игнорируете, ища поводы отвлечься на что-то более позитивное. Но на самом деле нужно учиться превращать травмирующее событие в возможность обучения. Только так вы сможете выйти победителем и больше не попадать в данную ситуацию.

Рак. Встречать невзгоды вы привыкли злостью, а потом уже унынием, считая, что против вас какой-то заговор Вселенной. Ведь по-другому невозможно объяснить, почему столько неприятностей случилось с вами. Вместо этого надо взять себя в руки и постараться найти решение проблемы не только ради себя, но и ради своих близких и родных.

Лев. Первая ваша реакция – это удивление, что всё пошло не так, как планировалось. Но как только вы поймёте, где была допущена ошибка, вы тут же начнёте всё исправлять. В этот момент вами движет желание доказать всем, что вы всегда на высоте. Однако это неправильная позиция. Не нужно никому утирать нос, надо найти свои слабые стороны, которые и привели к данной ситуации, и больше не допускать, чтобы это снова произошло с вами.

Дева. Вы способны сохранить рациональность даже в худшие жизненные моменты. Начинаете анализировать, наблюдать и тут же вгонять себя в стресс. Не нужно много думать, это часто приводит к тревогам и неуверенности в себе. Нужно ограничить самокритику. Дать себе возможность ошибаться, не ругая, а потом уже начать работу над ошибками, когда самокопание перестанет мешать этому.

Весы. Вас, привыкшего держать себя всегда в руках, может сильно подвести самоуспокоенность – природная черта вашего знака Зодиака. Она мешает заглянуть внутрь себя и рационально оценить произошедшее. Для этого вам нужен человек, которому вы могли бы доверять. Однако вы так боитесь просить о помощи! Научитесь сами помогать и окружающих просить об этом. Так будет проще справиться с жизненными потрясениями. Всё-таки вместе – вы сила, поэтому переставайте всё решать в одиночестве.

Скорпион. Вы можете как Феникс восстать из пепла, так как знаете, как реагировать на жизненные потрясения, находя в себе силы идти вперёд, бросая вызов сложностям и выходя из них сильным и крепким. Но не стоит делать вид, что у вас всё хорошо, когда рушатся мосты и летят в бездну все планы. Хотя бы перед близкими раскройтесь. Их моральная поддержка – самое главное, чтобы справиться со всеми трудностями.

Стрелец. Когда всё вокруг рушится, вы начинаете придумывать себе «счастье», так как в вашем понимании жизнь не может быть несчастна. Всё имеет хэппи-энд. Однако вы рискуете, закрываясь от неприятностей, так и не научиться с ними справляться. Снова и снова станете наступать на те же грабли. Хорошо быть оптимистом, но лучше всё-таки на всё смотреть реалистично.

Козерог. Вы не расстраиваетесь и не устраиваете драм. Спокойно встречаете пощёчины жизни. В самых сложных ситуациях вы всегда знаете, как выйти победителем. Анализируя, делая соответствующие выводы и извлекая уроки, вы находите пути решения. Однако не стоит вымещать ни на ком свою злобу и недовольство. Никто не виноват в ваших проблемах.

Водолей. Вы всегда смотрите на сложную ситуацию со стороны – холодно, не пропуская через себя. Поэтому часто у вас появляется чувство, что вы несправедливо обижены, а значит нужно закрыться от всего мира, чтобы не позволить эмоциям захлестнуть вас. Однако важно сохранять отстранённость, не становясь равнодушным, не закрывая сердце для близких и чужих. Ваше безразличие сильно отталкивает.

Рыбы. Вы настолько чувствительны, что просто закапываетесь в своей печали, переходя в жалость к себе. Однако вы способны забыть о трудностях, чтобы переключиться на радость, и таким образом сбежать от неприятной реальности. Но именно так вы накапливаете разочарование, которое мешает трезво смотреть на трудности. Не стоит замещать их положительными эмоциями. Их нужно тут же решать.

Хотите узнать, как пережить удары судьбы? Ответ по знаку Зодиака поможет вам снова не попасть в ту же самую сложную ситуацию и не допустить те же ошибки.