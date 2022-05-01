7 советов, как привлечь любовь по фэншуй

Не всем везёт в любви. Но если очень захотеть и постараться, вторая половинка обязательно появится. В помощь желающим полезные советы о том, как привлечь любовь по фэншуй. Правильные изменения в домашнем интерьере активируют тонкие материи. Вы становитесь увереннее, спокойнее, интереснее и соблазнительнее. Подобный набор качеств манит потенциальных партнёров, заставляет их проявлять внимание. Остаётся лишь выбирать: хватать первого, кто объявился, или дождаться того-самого – идеального.

Волшебное преображение дома. Привлекаем любовь по фэншуй

Итак, семь советов, требующих столько же простых действий. Понятно. Не особенно затратно. Действенно. Так почему бы не попробовать?!

1. Свежая розовая простынь.

Чего мелочиться, меняем всё постельное бельё. Можно закупить кукольное, как у Барби, или менее яркое. Ориентируемся на собственное ощущение комфорта. Розовые и телесные оттенки по фэншуй символизируют любовь. Свежие простыни, по утверждению эзотериков, полезны не только с точки зрения гигиены, они оживляют и личную жизнь.

2. Красные акценты.

Цветок. Картина. Домашний текстиль. Добавляем по велению души. Важно действовать без фанатизма. Красные акценты в интерьере спальни будят страсть, привлекают любовь. Но если их слишком много, вас замучает агрессия, появятся приступы гнева.

3. Правильное сопоставление.

Как на Ковчеге: каждой твари по паре. Если вы одиноки, обновите интерьер. В доме должно быть минимум два стула, парное количество предметов посуды и украшений. Единичные вещицы забирают энергию, которая необходима для личных успехов.

4. Без лишних подушек и мягких игрушек.

Без сожалений избавляйтесь от пылесборников. Даже фэншуй настаивает, что эта милота в доме мешает. Если вы до сих пор спите с плюшевым медвежонком, не удивляйтесь, что в постели нет места другому существу.

5. Свежие цветы.

Следом за подушками и игрушками отправьте в мусор икебаны и пластиковые растения. Никаких имитаций. Ничего мёртвого. Украсьте подоконники живой растительностью, поставьте в вазы настоящие букеты. Герань и амариллис, фиалки и хризантемы – подходящих вариантов десятки. Они наполняют дом энергией и свежестью, пропитывают вас положительными эмоциями.

6. Жгите свечи.

Сторонники фэншуй настаивают, что огонь порождает новые отношения и поддерживает чувства. Что вы там припрятали для особого случая? Потрошите загашники и зажигайте. Красивые свечки повышают настроение и притягивают любовь.

7. Ароматерапия.

Запах кухни, безусловно, привлекателен, но у каждого человека своё понятие о прекрасном. Установите вытяжку. Выкиньте дешёвый освежитель, который благоухает якобы ёлками. Апельсин, бергамот, имбирь, пачули, жасмин… Любовь по фэншуй характеризуют около 20 оттенков запаха. Выбирайте свой. Развесьте в доме ароматизированные саше, жгите свечи с масляной добавкой и будет вам счастье.

Все, кто хотел узнать, как привлечь любовь по фэншуй, убедились в простоте ритуалов. Пора переходить к их воплощению. Меняемся и влюбляемся!