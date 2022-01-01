Удачные цвета по фэншуй в 2022 году

Каждый новый год по Восточному календарю – повод освежить гардероб и интерьер. Если следовать советам фэншуй, будет и счастье, и везение, и всё обязательно получится. Цвета, приносящие удачу в 2022 году по знаку Зодиака, соответствуют нраву Водяного Тигра: сложные, разные. Астрологи не поскупились на яркие краски и, кроме того, позаботились об их гармоничном сочетании. Дизайнеры в восторге: скоро модный мир засияет жёлтым, синим, красным и не только.

Счастливая палитра по фэншуй: цвета 2022 и стихии

Шаг первый – балансируем энергетические потоки и настраиваемся на успех. Не забываем заручиться помощью стихий, посылая последним яркие сигналы. А теперь запоминайте: что, зачем, когда.

Зона ответственности воды – общение, деловая сфера. Стихия дарит убедительность и ясность мыслей, стимулирует внутреннюю уверенность и раскрепощённость. Если нуждаетесь в её покровительстве, используйте небесно-голубые элементы одежды.

Дерево отвечает за творческий потенциал. Хотите, чтобы любое новое дело завершилось благополучно? Наряжайтесь в мятно-зелёный.

Огонь дарит жизненный импульс, поддерживает возбуждение, любовь и страсть. Оттенки пламени традиционные: оранжевый и красный.

Сделки с недвижимостью, передача активов, финансовые дела находятся во власти земли. Стихия обеспечивает порядок и правильную организацию. Её цвет – императорский жёлтый.

Металл года – золото. Оно символизирует успех, умопомрачительные достижения, триумф. Ассоциируется с изобилием и процветанием, роскошью и элегантностью. Чтобы всё это привлечь, специалисты по фэншуй советуют носить в кармане две или шесть золотых монеток. Что тут скажешь?! Молча позавидуем тем, кто позволит себе такую роскошь.

Какие цвета приносят удачу в 2022 году по знаку Зодиака? Восточный гороскоп

База палитры – все оттенки воды, начиная с прозрачно-жемчужного и заканчивая глубоким сине-чёрным. Нюансы зависят от воображения. Водяному Тигру, как и дизайнерам, по душе плавность, глубина и сложность. Украшайте интерьер и пополняйте гардероб вещами цвета бушующего океана и тёплого моря, летней росы и тающего снега. Не бойтесь комбинировать, удача любит смелых. Символ года мудр и справедлив, спокоен и благороден, а значит, он оценит старания, подарит успех, поднимет настроение, обеспечит покровительство.

Теперь, внимание, смотрим красочные рекомендации астрологов по каждому знаку Восточного Зодиака.

Крыса: жёлтый, красный, серебристый.

Бык: розовый, изумрудный.

Тигр: металлик, бронзовый.

Кролик: жёлтый, зелёный, розовый.

Дракон: бордо, красный, металлик.

Змея: бледно-жёлтый.

Лошадь: серебристо-жемчужный.

Коза: серый, пепельный.

Обезьяна: жёлтый и фуксия.

Петух: бледно-розовый, голубой.

Собака: лимонно-жёлтый, шоколадный.

Кабан: ярко-красный.

Знакам, которые особенно «не любят» воду, важно устранить дисбаланс энергий. В зоне риска: Кролик, Коза, Лошадь, Петух, Собака. Дабы избежать мелких пакостей и больших неприятностей, используйте больше белых вещей, аксессуаров, золотых украшений.

Больше креатива, господа! Если финансы ограничены и глобальное обновление невозможно, раскрашивайте посуду, цветы, постельное и нательное бельё, пояса и носки. Ваш цвет удачи в 2022 году может быть в любой мелочи, а это – серьёзная заявка на счастье.