«Ах, какая пара!» - подобные возгласы звучат не только по отношению к богатым и знаменитым. Решающую роль играет не внешность, не успех в карьере и не счёт в банке. Фундаментальная основа настоящего счастья в любви – мировосприятие с позиции «мы», а не «я». Существует 13 признаков того, что вашей паре все завидуют, потому что чувствуют ту самую мощную духовную связь. Как насчёт проинспектировать свои отношения?

Даже если сперва триггеров будет немного, огорчаться и расставаться – не выход. Развивайтесь! Не ленитесь любить. Смело показывайте чувства. Дайте партнёру свободно самовыражаться. Пройдёт время и отношения перескочат на новый уровень.

Любовь по-настоящему. Признаки того, что вашей паре все завидуют

1. Уверенность.

Нет ревности, сомнений, манипуляций и грусти. Те, кто испытывает подобные чувства, знают, насколько они губительны для обоих. Уверенность в партнёре побуждает становиться лучше. Он – защитник и добытчик, она – в безопасности. Психологический фон стабильный и позитивный.

2. Целеустремлённость.

Крепкие отношения стимулируют креативность и продуктивность. Людям нравится исследовать и творить. Воодушевлённая поддержка второй половинки вдохновляет развиваться духовно, становиться лучше внешне, участвовать в новых проектах, осваивать интересные хобби.

3. Позитивный настрой.

Эмпатия, контроль эмоций, положительное отношение к партнёру – три основных особенности любящих людей. Они не идеализируют свою половинку, но близки к этому, игнорируя качества, которые не нравятся.

4. Правильная расстановка приоритетов.

Занятость, а не зависимость. Любящие партнёры, как правило, успешны во многих сферах, поэтому для них свободное время – дефицит. Их отличительная черта – взаимная правильная расстановка приоритетов независимо от плотности графика. Даже в самый загруженный день он и она находят время, чтобы побыть вместе. Пусть полчаса, но только вдвоём.

5. Благодарность.

Особенность, которая стала редкостью. А жаль! Пары, которые практикуют благодарность и выражают признательность, чувствуют себя более связанными, любящими и удовлетворёнными в отношениях. Ещё один признак комфорта: умение тактично выразить свои опасения и получить в ответ поддержку, ощутить понимание второй половинки.

6. Поддержка.

Один сияет, второй поклоняется. Как думаете, это ли счастье в отношениях? Существует много разновидностей нездоровой любви, но сейчас речь не о них. Наши цели – взаимная поддержка и умение находить рациональный компромисс. Да, иногда приходится уступать, но при условии, что это приемлемо для обоих и ценится тем, который впереди.

7. Физическое и психическое здоровье.

Нужно ли объяснять, почему так важно?! Для самых непонятливых остановимся кратко. Во-первых, интимная жизнь. Во-вторых, микроэкология отношений. В-третьих, самоуважение каждого из партнёров.

8. Отсутствие драмы.

Не бывает так, чтобы всегда всё было гладко. С трудностями сталкивается любая пара. Та, которой все завидуют, решает разногласия цивилизованно, без истерики, драк и гнилого осадка на душе. Самые мудрые даже умудряются после ссоры усилить эмоциональную близость.

9. Общие дела.

Занятия спортом, хобби, совместный бизнес или работа на приусадебном участке. Не важно, какое занятие, главное, чтобы нравилось обоим. Общие дела сближают. Это отличный повод побыть вместе, не надоедая, а ещё это основание для искреннего комплимента, восхищения и поощрения.

10. Свой язык любви.

Эмоциональная близость прокачана до предела. Им не нужно слов, чтобы понять друг друга, достаточно взгляда. И он, и она знают, как порадовать свою половинку, чем удивить и вдохновить. Такие пары не вязнут в быту, в отношениях всегда есть место романтике, приятностям и сюрпризам.

11. Дружба.

Интим – супер, но не им единым живут счастливчики. Они кайфуют вдвоём. И не важно, чем занимаются. Удовольствия разные: смотреть и обсуждать бестолковый фильм, играть в нарды, поехать на рыбалку или просто поболтать ни о чём. Им интересно вместе.

12. Понимание.

И снова эмпатия. Для партнёров нет неловких ситуаций. Он может пойти и купить ей прокладки. Она точно знает, что он напился и ночует у друга, а не со случайной барышней. Живут почти скучно: без нервотрёпки, унижения и непрошенных советов, укрепляя веру друг в друга.

13. Доверие.

Для счастливой пары нет запретных тем. Они душевно, не смущаясь, обсуждают как ощущения при очередном интимном эксперименте, так и распределение бюджета. Без раздражения и осуждения, с умилением, воспринимают глупости. Комфорт и близость превыше всего.

Не стремитесь, чтобы вашей паре завидовали. Зачем вам сторонний негатив? Просто любите и будьте счастливы.